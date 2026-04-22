「あなたの描いたイラストが雑誌の表紙に！」投稿総数525点の中からグランプリに輝いた瀬戸見ゆらが表紙を飾る、メイキング&投稿マガジン「SS（スモールエス）」85号が、お求めやすい新価格で4/22発売

株式会社パイ インターナショナル

【新価格でお届け】投稿者と一緒につくる「メイキング&投稿マガジン」85号／新企画始動！

表紙を手掛けるのは「SS（スモールエス）表紙イラストコンテスト」でグランプリを受賞した瀬戸見ゆらさん！ 上位受賞作品も誌面で発表いたします。

さらに、年に1度の全世界イラストコンテスト「Next ILLUST Award 2025」の結果発表も注目です。イラストメイキングの特集では、コピック・水彩マーカー・水彩色鉛筆・デジタルまで、幅広いラインナップです！

＜注目ポイントその1＞特別企画「SS（スモールエス）」表紙イラストコンテスト

表紙イラストを投稿者の皆さまから募集する特別企画が今号より始動しました。

今号の表紙を飾るのは、応募総数525点の中からグランプリを受賞した瀬戸見ゆらさん。

また、グランプリ、準グランプリ、特別賞、優秀作品を誌面にて発表＆上位受賞3作品はエス編集部からのコメントも掲載いたします。

◼︎第1回：グランプリ（1名）…表紙に採用＋副賞10万円

・瀬戸見ゆらさん

【第2回開催決定！】

・応募締切

2026年5月21日(木）※当日消印有効（ネットワーク投稿は当日送信有効）

▼応募の詳細はこちらから

https://www.s-ss-s.com/c/ss-cover-toukou

▼投稿フォーム

https://www.s-ss-s.com/events/106

＜注目ポイントその２＞今号は新価格でお届けいたします！

従来の「SS（スモールエス）」と比較して学生の方も手に取りやすい価格になっております。

これまでご購入いただいたことのない方も、ぜひこの機会にご注目ください。

【新価格】

・（従来）参考価格：1,500円（税込）

・（本号）1,000円（税込）

※本価格は今号における特別価格です。今後、予告なく変更となる場合があります。

掲載コンテンツ

●表紙

瀬戸見ゆら

SS（スモールエス）表紙イラストコンテスト【グランプリ】

●SS（スモールエス）表紙イラストコンテスト結果発表！

●全世界イラストコンテスト「Next ILLUST Award 2025」結果発表！

●いろんな画材でイラストを描いてみよう！

「紅梅アヤ」コピック

「イツキ」呉竹 ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ

「夏目レモン」ステッドラー マルス ルモグラフ 水彩色鉛筆編

「桃寸（もす）」SAI

「真田しろ・ヨニマル・オチヤカイ」CLIP STUDIO PAINT初心者講座

●作家競演企画「SS学園」描き下ろしイラスト＆投稿コーナー

白谷ゆう

●豪華描き下ろしイラストに注目！

友風子・七神マナ

りすりす・ゆるゆる・てるる・つぶまる

練乳。・めーたん・水谷ゆたか

●Kunstkammer SS（クンストカマーSS）

テーマ・ヴァンパイア

注目コンテンツ

全世界イラストコンテスト「Next ILLUST Award 2025」結果発表

全世界からの応募総数1200点越え！

イラスト投稿誌によるイラストコンテスト「Next ILLUST Award 2025」金賞の他、受賞・入選作品が決定しました。

「SS（スモールエス）」85号誌面または特設サイトにて結果発表をご覧いただけます。

※特設サイト内限定で奨励賞の作品を掲載いたします。

【「SS（スモールエス）」85号】

https://www.s-ss-s.com/ss/85

【結果発表特設サイト】

◆日本語版

https://www.s-ss-s.com/c/NextILLUSTAward2025-JP

◆英語版

https://www.s-ss-s.com/c/NextILLUSTAward2025-EN

概要

書名：「SS（スモールエス）」 Vol.85 2026年6月号

仕様：A4変形（天地257mm×左右225mm）／136ページ（104Page in Color）

特別定価：1,000円（税込） 本体909円＋税

雑誌コード：15193-06

発売日：2026年4月22日

表紙：瀬戸見ゆら

著者名：SS編集部

発行元：パイ インターナショナル

https://www.s-ss-s.com/ss/8(https://www.s-ss-s.com/ss/85)5(https://www.s-ss-s.com/ss/85)

「あなたの描いたイラストが「SS（スモールエス）」の表紙に！」特別企画「SS（スモールエス）」表紙イラストコンテスト第2回開催決定

表紙イラストコンテストを募集する絵のテーマは自由。投稿者の中からグランプリを受賞した方のオリジナルイラストが雑誌の表紙に採用されます。

ぜひ、皆さんで「SS（スモールエス）表紙イラストコンテスト」を一緒に盛り上げていきましょう！

●応募概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/12505/table/1227_1_bcdcc1b4c2634d8088de9e6ea896aa18.jpg?v=202604220151 ]

●注意事項

1. 以下に該当する場合は選考の対象外となりますので予めご了承ください。

・AIツールによって自動生成された画像およびテキストを全部もしくは一部に用いた作品。

・第三者の著作権、肖像権、その他の権利を侵害するものであることが判明した場合。

・第三者が制作した作品をトレースした作品。またはその疑いがあると判明した場合。

2. 応募作品の著作権は応募者に帰属いたします。

▼その他、応募方法の詳細や注意事項は下記HPをご覧ください。

https://www.s-ss-s.com/c/ss-cover-toukou

当コンテストに関するお問い合わせ先

▼お問い合わせフォーム

https://www.s-ss-s.com/contact/

※当コンテストは予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

「SS（スモールエス）」について

イラストが大好き！ 描いてみたい！という人たちに送る、メイキング＆投稿マガジン

アナログ画材とデジタルイラストメイキング記事、イラスト投稿ページが満載。

・発売日：1・4・7・10月の各20日ごろ発売

https://www.s-ss-s.com/books/ss/

エス編集部

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書籍に関するお問い合わせ

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