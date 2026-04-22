アトム法律グループ、2026年春より弁護士6名を新たに増員

アトム法律事務所弁護士法人

アトム法律グループ（所在地：東京都千代田区、代表：岡野武志）は、新宿支部・横浜支部・名古屋支部の各拠点に、計6名の弁護士が新たに入所したことをお知らせいたします。

本増員は、年々増加傾向にある法的相談に対し、より迅速かつ質の高いリーガルサービスを提供することを目的としています。

背景：相談件数の増加に伴う、迅速かつ専門的な支援体制の拡充

アトム法律グループは、刑事事件、交通事故、相続税といった生活に直結する法的トラブルの解決に注力しており、相談件数は年々増加傾向にあります。

直近の実績では、刑事事件に関する2025年の相談件数が10,260件に達し、前年の8,612件から約19%増加しました。交通事故分野においても全国から継続して多数の相談が寄せられており、よりスピーディな法的対応が求められる状況にあります。

こうしたリーガルニーズに的確に応えるため、各拠点での人員拡充を行い、相談者様にとってより身近で迅速な支援体制の構築を推進しています。

弁護士のプロフィール

今回新たに入所した弁護士のプロフィールは以下の通りです。

■ 新宿支部（4名）出澤 洸（でざわ こう）

中央大学法学部卒業。東京大学法科大学院を修了。

一般民事や企業の顧問案件まで幅広く取り扱う法律事務所にて勤務した経験を持つ。座右の銘は「七転八起」。



「依頼者様が厳しい状況に置かれたときこそ粘り強く向き合い、最後まで最善を尽くしてまいります。」

https://atomfirm.com/profile/dezawa_kou

越智 昂平（おち こうへい）

早稲田大学法学部卒業。早稲田大学法科大学院を修了。

15年間にわたる剣道の競技経験を持ち、四段を取得。武道を通じて培われた高い忍耐力を備える。座右の銘は「努力に勝る天才なし」。

「困っている方のそばに立ち、一歩一歩、誠実に向き合い、最後まで諦めずに寄り添います。」

https://atomfirm.com/profile/ochi_kohei

清水 大介（しみず だいすけ）

中央大学卒業。日本大学法科大学院在学中に予備試験合格。

前職の大手企業では営業部門や事業企画部門で課長職を務め、海外駐在も経験。座右の銘は「涓滴岩を穿つ」。

「相手の思いや状況を丁寧に汲み取り、関係者と粘り強く調整を重ねながら、依頼者様が納得できる解決を目指します。」

https://atomfirm.com/profile/shimizu_daisuke

増田 悠人（ますだ ゆうと）

慶應義塾大学卒業。中央大学法科大学院を修了。

ロースクール在学中に飲食店の店長を務め、20名規模のスタッフマネジメントを経験。座右の銘は「失敗は成功のもと」。

「依頼者様の意思を尊重し、寄り添って出来うる限り最良の結果となるよう尽力致します。」

https://atomfirm.com/profile/masuda_yuto

■ 横浜支部（1名）細川 大輔（ほそかわ だいすけ）

中央大学卒業。中央大学法科大学院を修了。

学問として法の理論を深めるだけでなく、実務を常に意識して研鑽を積む。座右の銘は「継続は力なり」。

「確かな知識と粘り強い行動力で、再び平穏な日常を取り戻すための『最良の伴走者』として全力を尽くします。」

https://atomfirm.com/profile/hosokawa_daisuke

■ 名古屋支部（1名）加藤 友暁（かとう ともあき）

成城大学卒業。日本大学大学院法務研究科を修了。

前職のマスコミ業界で培った、情報の正確性へのこだわりと迅速な初動対応を強みに持つ。座右の銘は「勝てば官軍」。

「これまで多くの方々に接してきた経験の全てを活かし、全力で依頼者の利益を追求します。」

https://atomfirm.com/profile/kato_tomoaki

多様なバックボーンを活かし、一人ひとりに向き合うサポートを

アトム法律グループは今後も、社会の多様なニーズに応える質の高いリーガルサービスの提供に尽力してまいります。

法的トラブルに直面する依頼者様の背景には、複雑な事情やデリケートな個人の状況が絡み合っています。

このような複雑な課題の根本的な解決を図る上で、今回入所した弁護士たちが持つ「実社会における多彩なバックボーン」は大きな強みとなると考えています。

私たちは、これら多様な経験から得られた知見を最大限に活かし、単なる法的支援にとどまらない多面的なサポートを提供し続けます。今後も、一人ひとりの依頼者の状況に真摯に向き合い、誰もが安心して暮らせる社会の実現に貢献してまいります。

アトム法律グループについて

アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・相続税の対応に力を入れております。

全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生・税理士を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律グループ

代表：弁護士 岡野武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/

地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

アトム法律グループでは、弁護士への取材、コメント提供、法律監修、番組出演などを積極的に受け付けております。

刑事事件・交通事故・相続税、その他法律に関する話題について、迅速に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

https://atomfirm.com/practices/practices_interview

代表弁護士紹介

岡野武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。

法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2026年4月現在、チャンネル登録者数は176万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計278万人を突破。

【オフィシャルサイト】

https://okanotakeshi.com/

【X】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://x.com/takeshibengo

【YouTubeチャンネル】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.youtube.com/@okanotakeshi

【TikTok】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo

【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro

『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0