初心者でも知識ゼロでも読みやすい！『最短攻略！生成AIパスポート 公認テキスト＆問題集』発売

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『最短攻略！生成AIパスポート 公認テキスト＆問題集』を2026年4月22日に発売します。

サクサク学んで、目指せ最短合格！

一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)が主催する「生成AIパスポート試験」は、生成AIの基礎知識や活用方法に加え、法律面や情報漏えいのリスクについても詳細を学べる試験です。2026年2月1日（日）～2月28日（土）に開催された「2026年2月 生成AIパスポート試験」は28,415名が受験しており、累計の受験者数は83,000名を突破しています（*1）。

本書は、一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)の監修を受けた公認テキスト＆問題集です。2026年に実施される全5回（2月/4月/6月/8月/10月）の試験に対応しており、合格に直結する工夫を随所に盛り込んでいるのが特徴です。

★本書のポイント１.：用語集で要点を手早く確認できる！

1-1、1-2などのテーマの区切りごとに用語集を用意しました。重要な用語の意味をサッと押さえることで、短時間で「生成AIパスポート試験」の合格を目指せます。

★本書のポイント２.：練習問題で理解度をチェックできる！

各章の最後に練習問題を掲載しています。左ページに問題、右ページに答えと解説を掲載しており、理解度を効率よくチェックできます。

★本書のポイント３.：読みやすいレイアウトでサクサクわかる！

試験頻出テーマを分かりやすく図式化しています。重要なポイントや概念がパッと目に入ってきて理解しやすいのがポイントです。

*1…GUGAのPR TIMES「生成AIパスポート、各回の受験者数が過去最多の28,415名を記録。2026年2月試験の開催結果を発表」（2026年3月16日発表）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000121559.html

書誌情報

最短攻略！生成AIパスポート 公認テキスト＆問題集

監修：一般社団法人 生成AI活用普及協会(GUGA)

書籍：2,090円（税込）

電子版：2,090円（税込）

判型：A5

ページ数：248ページ

ISBN：978-4-8399-90480

発売日：2026年04月22日

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839990484/

マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=149945

※流通の都合により、ストアによって発売日が異なる場合がございます。

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/