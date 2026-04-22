マニュアル作成・社内wikiツール「NotePM」が、変更履歴メモのAI自動生成をリリースしました！

株式会社プロジェクト・モード

株式会社プロジェクト・モードが提供する、ナレッジ管理SaaS「NotePM ( https://notepm.jp(https://notepm.jp) )」が、AIを活用した「変更履歴メモの自動生成」をリリースしたことをお知らせいたします。

AIを活用した「変更履歴メモの自動生成」が追加されました

NotePMではページを更新する際、通常は「どこを書き換えたか」を変更履歴メモとして残すことができます。

参考：ページを編集・更新する(https://help.notepm.jp/hc/ja/articles/16976812739993)

この変更履歴メモを空欄のままページを更新しても、AIが変更前と後の差分をパッと確認し、内容を要約してメモとして自動で登録してくれます。

これがあれば、後から履歴を見返した時も「この時はここを修正したんだな」ということが一目で分かります。

AIが皆さんの代わりに、丁寧な更新記録を付けてくれるような機能です。ぜひ活用してみてください

詳細は、以下の「NotePM AI機能（β版）」のヘルプページをご確認ください。

https://help.notepm.jp/hc/ja/articles/56694375233817

NotePMとは ( https://notepm.jp(https://notepm.jp) )

NotePM（ノートピーエム）は、マニュアルやノウハウを簡単に投稿でき、強力な検索機能で欲しい情報をすぐ見つけられるサービスです。マニュアル、手順書、業務ノウハウ、社内FAQ、日報・議事録など、何度も検索するような、ストック型の情報管理に最適です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WXrW-pwU6ek ]

NotePMの特徴

・マニュアル作成、バージョン管理、社外メンバー共有

・強力な検索機能。PDFやExcelの中身も全文検索

・社内FAQ・質問箱・社内ポータルとしても活用できる

・銀行、大学も導入している高度なセキュリティ。安全に情報共有できる

NotePM導入による効果

１）検索が強く、ほしい情報がすぐ見つかる

バラバラに散在しているストック情報を、NotePMで一元管理することで、

「あの情報どこにある？」が解消します。

２）「あの人しか知らない」の防止

NotePMに、マニュアル・手順書・ノウハウを残すことで、あの人しか知らないという

属人化の防止になります。

３）教育時間の短縮、業務引継コストの低減

入社時の手続き方法、研修内容、引き継ぎ業務などをNotePMに残すことで、

担当社員の負担や引き継ぎに要する時間を短縮できます。

【NotePM公式サイト】

https://notepm.jp

【料金プラン】

https://notepm.jp/price

【サービス紹介資料】

https://notepm.jp/pamphlet

【NotePMオンラインデモ・個別相談会】

https://notepm.jp/help/online-demo

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10274/table/121_1_1284ba363ede5e77ef7d4466a3160532.jpg?v=202604220151 ]