マニュアル作成・社内wikiツール「NotePM」が、変更履歴メモのAI自動生成をリリースしました！
株式会社プロジェクト・モードが提供する、ナレッジ管理SaaS「NotePM ( https://notepm.jp(https://notepm.jp) )」が、AIを活用した「変更履歴メモの自動生成」をリリースしたことをお知らせいたします。
AIを活用した「変更履歴メモの自動生成」が追加されました
NotePMではページを更新する際、通常は「どこを書き換えたか」を変更履歴メモとして残すことができます。
参考：ページを編集・更新する(https://help.notepm.jp/hc/ja/articles/16976812739993)
この変更履歴メモを空欄のままページを更新しても、AIが変更前と後の差分をパッと確認し、内容を要約してメモとして自動で登録してくれます。
これがあれば、後から履歴を見返した時も「この時はここを修正したんだな」ということが一目で分かります。
AIが皆さんの代わりに、丁寧な更新記録を付けてくれるような機能です。ぜひ活用してみてください
詳細は、以下の「NotePM AI機能（β版）」のヘルプページをご確認ください。
https://help.notepm.jp/hc/ja/articles/56694375233817
NotePMとは ( https://notepm.jp(https://notepm.jp) )
NotePM（ノートピーエム）は、マニュアルやノウハウを簡単に投稿でき、強力な検索機能で欲しい情報をすぐ見つけられるサービスです。マニュアル、手順書、業務ノウハウ、社内FAQ、日報・議事録など、何度も検索するような、ストック型の情報管理に最適です。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WXrW-pwU6ek ]
NotePMの特徴
・マニュアル作成、バージョン管理、社外メンバー共有
・強力な検索機能。PDFやExcelの中身も全文検索
・社内FAQ・質問箱・社内ポータルとしても活用できる
・銀行、大学も導入している高度なセキュリティ。安全に情報共有できる
NotePM導入による効果
１）検索が強く、ほしい情報がすぐ見つかる
バラバラに散在しているストック情報を、NotePMで一元管理することで、
「あの情報どこにある？」が解消します。
２）「あの人しか知らない」の防止
NotePMに、マニュアル・手順書・ノウハウを残すことで、あの人しか知らないという
属人化の防止になります。
３）教育時間の短縮、業務引継コストの低減
入社時の手続き方法、研修内容、引き継ぎ業務などをNotePMに残すことで、
担当社員の負担や引き継ぎに要する時間を短縮できます。
【NotePM公式サイト】
https://notepm.jp
【料金プラン】
https://notepm.jp/price
【サービス紹介資料】
https://notepm.jp/pamphlet
【NotePMオンラインデモ・個別相談会】
https://notepm.jp/help/online-demo
会社概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/10274/table/121_1_1284ba363ede5e77ef7d4466a3160532.jpg?v=202604220151 ]