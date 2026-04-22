マニュアル作成・社内wikiツール「NotePM」が、変更履歴メモのAI自動生成をリリースしました！

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株式会社プロジェクト・モード

株式会社プロジェクト・モードが提供する、ナレッジ管理SaaS「NotePM ( https://notepm.jp(https://notepm.jp) )」が、AIを活用した「変更履歴メモの自動生成」をリリースしたことをお知らせいたします。




AIを活用した「変更履歴メモの自動生成」が追加されました

NotePMではページを更新する際、通常は「どこを書き換えたか」を変更履歴メモとして残すことができます。


参考：ページを編集・更新する(https://help.notepm.jp/hc/ja/articles/16976812739993)



この変更履歴メモを空欄のままページを更新しても、AIが変更前と後の差分をパッと確認し、内容を要約してメモとして自動で登録してくれます。


これがあれば、後から履歴を見返した時も「この時はここを修正したんだな」ということが一目で分かります。




AIが皆さんの代わりに、丁寧な更新記録を付けてくれるような機能です。ぜひ活用してみてください



詳細は、以下の「NotePM AI機能（β版）」のヘルプページをご確認ください。


https://help.notepm.jp/hc/ja/articles/56694375233817


NotePMとは ( https://notepm.jp(https://notepm.jp) )


NotePM（ノートピーエム）は、マニュアルやノウハウを簡単に投稿でき、強力な検索機能で欲しい情報をすぐ見つけられるサービスです。マニュアル、手順書、業務ノウハウ、社内FAQ、日報・議事録など、何度も検索するような、ストック型の情報管理に最適です。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WXrW-pwU6ek ]


NotePMの特徴


・マニュアル作成、バージョン管理、社外メンバー共有


・強力な検索機能。PDFやExcelの中身も全文検索


・社内FAQ・質問箱・社内ポータルとしても活用できる


・銀行、大学も導入している高度なセキュリティ。安全に情報共有できる




NotePM導入による効果




１）検索が強く、ほしい情報がすぐ見つかる


バラバラに散在しているストック情報を、NotePMで一元管理することで、


「あの情報どこにある？」が解消します。



２）「あの人しか知らない」の防止


NotePMに、マニュアル・手順書・ノウハウを残すことで、あの人しか知らないという


属人化の防止になります。



３）教育時間の短縮、業務引継コストの低減


入社時の手続き方法、研修内容、引き継ぎ業務などをNotePMに残すことで、


担当社員の負担や引き継ぎに要する時間を短縮できます。






【NotePM公式サイト】


https://notepm.jp



【料金プラン】


https://notepm.jp/price



【サービス紹介資料】


https://notepm.jp/pamphlet



【NotePMオンラインデモ・個別相談会】


https://notepm.jp/help/online-demo




会社概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/10274/table/121_1_1284ba363ede5e77ef7d4466a3160532.jpg?v=202604220151 ]