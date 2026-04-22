【にじさんじ】ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』本日2026年4月22日(水)発売！本人コメント、楽曲クリエイターコメント到着！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、本日2026年4月22日(水)発売のローレン・イロアスの1st Mini Album『No One』について、本人・楽曲クリエイターコメントの到着、および初ソロライブ『FACE』に関する最新情報をお伝えいたします。

ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』本日2026年4月22日(水)発売！本人・楽曲クリエイターコメント到着！

▼デジタル配信はこちら

https://accelnotes.lnk.to/laureniroas_noone

本人コメント

■ローレン・イロアス

1st Mini Album『No One』をお手に取って下さりありがとうございます！！このアルバムは楽曲それぞれに表情があって、どの曲も違う顔、味があるので何度も聴いて噛み締めてください！！！

『No One』楽曲クリエイターコメント

■M1「BRB」

Lyrics・Music: nqrse

彼の豊富なユーモアを裏付ける知識や経験、冷静かつ温かいマインドを「BRB」という楽曲で表現しました。自分の考える「かっこいいローレン・イロアス」はこれです、是非拝聴頂ければと思います。

Arrangement: 柿迫ヒカル

普段から拝見しているお二人の曲と伺った時、「nqrseさん×ローレンさん的良さを全部出すならこれ」と、最初の直感そのままに編曲しました。皆様と解釈一致だと嬉しいです！

■M2「SPY-DER」

Lyrics・Music: FAKE TYPE.

ワルめな雰囲気のトラックと正義感のある歌詞が混ざり合い、FAKE TYPE.らしさをふんだんに叩き込んだ本楽曲を、ローレンさんがパッション全開で歌い上げてくれました。

スパイをテーマにしたい！とのことだったので"スパイだ＝スパイダー＝SPY-DER"というシンプルで分かりやすいタイトルにしました。素敵な機会をありがとうございました！

■M3「赤の他人」

Lyrics・Music・Arrangement: 原口沙輔

「赤の他人」を書かせていただきました、原口です。以前、ローレンさんが、僕の「人マニア」という曲を歌ってくださったことがあり、それを踏まえつつ、彼の音域が活かせる曲をと思いながら書きました。彼が人と接する時の距離感がとても心地良く、そのバランス感やリズム感を楽曲にも落とし込めないかな？と考えてみました。日々思う事や、直接言葉にならなくても積もっていく物がありますが、これをライブや配信、なんなら日常生活の鼻歌にでも歌う事によって、発散出来る曲になっていれば！と願いを込めています。ご本人にとっても、みなさんにとっても、そう言った位置付けの曲になることを願っております !

■M4「リロービート」

Lyrics・Music・Arrangement: ナユタン星人

テーマは「勝負」！作るときにローレンさんの勝負に対する想いや考えを色々と聞かせていただき、それを自分なりに歌詞に詰めこんだので、歌声や曲調にとどまらず、奥に宿る魂までカッコいい曲になったと思います！みんなで叫べてテンションあげてく曲にもなってるので、ライブやお家でも聴きながら掛け声を叫んでください。ただ近所迷惑だけ気をつけてください。

■M5「ヤミナリボーイ」

Lyrics・Music: れるりり

この度『ヤミナリボーイ』を提供させていただきました。ローレンさんの新しい一面を感じていただけたら嬉しいです。ぜひお聴きください！

Arrangement: 駄菓子O型

「ヤミナリボーイ」編曲を担当させていただきました！ローレンさんの歌声に導かれ、からっ風が吹きぬけるビル街を一緒にさまよい歩くような、、そんなイメージで音を選んでみました。ぜひお楽しみください！

ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』好評発売中！

「No One」＝「一つの顔ではない」をコンセプトに、ローレン・イロアスの多面的な世界と表情を描いた全5曲を収録。初回生産限定盤Aには、タバコ風ボックスメモ帳、警備部隊ライセンス風カード、ネックストラップ(ケース付)と、ロケ企画『ローレン・イロアスの優雅な休日』を収録した特典Blu-rayを同梱。初回生産限定盤Bにはカバー3曲を収録した特典CDを。さらに3形態共通封入特典(初回生産分)として、ローレン・イロアス 1st LIVE “FACE” チケット先行抽選シリアルコードを封入。

また、1st Mini Album『No One』の発売を記念したアニメイト購入限定応募抽選イベントもございますので、ぜひ下記詳細をご確認ください。

ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』商品概要

■ アーティスト

ローレン・イロアス

■ タイトル

No One

■ 発売日

2026年4月22日(水)

■初回生産限定盤A

品番：ACN-10053

価格：7,920円(税込)

仕様：CD、特典Blu-ray『ローレン・イロアスの優雅な休日』、タバコ風ボックスメモ帳、警備部隊ライセンス風カード、ネックストラップ(ケース付)

曲数：全5曲収録



【3形態共通封入特典(初回生産分のみ)】

ローレン・イロアス 1st LIVE “FACE” チケット先行抽選シリアルコード

■初回生産限定盤B

品番：ACN-10055

価格：2,860円(税込)

仕様：2CD(CD・特典CD)

曲数：全5曲収録

特典CD：カバー3曲収録

01 ロミオとシンデレラ

02 ヴィラン

03 雨とペトラ

【3形態共通封入特典(初回生産分のみ)】

ローレン・イロアス 1st LIVE “FACE” チケット先行抽選シリアルコード

■通常盤

品番：ACN-10057

価格：2,200円(税込)

仕様：CDのみ

曲数：全5曲収録



【3形態共通封入特典(初回生産分のみ)】

ローレン・イロアス 1st LIVE “FACE” チケット先行抽選シリアルコード

3形態共通封入特典について(初回生産分のみ)

3形態共通封入特典として、「ローレン・イロアス 1st LIVE “FACE” チケット先行抽選シリアルコード」が封入されます。ライブの続報は後日お知らせいたします。

1st Mini Album『No One』法人別オリジナル特典情報

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典：アクリルスタンド(初回Aジャケットイラスト柄)

無償特典：複製落書き入りフォトカード(初回Bジャケットイラスト柄)

ご購入：https://shop.nijisanji.jp/TAG_883

▼全国アニメイト(通販含む)

特典：ホログラムダイカットステッカー(60mm×80mm角内)

ご購入：

初回生産限定盤A https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3376036/

初回生産限定盤B https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3376037/

通常盤 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3376038/

※アニメイト限定応募抽選イベントあり(詳細は下記をご確認ください)

▼楽天ブックス

特典：ポストカード

ご購入：https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014789644+4573600267761+4573600267778+4573600267785&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014789644+4573600267761+4573600267778+4573600267785&f=O)



▼Amazon.co.jp

特典：メガジャケ

ご購入：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GJ57SYJ6|B0GJ57F2Q4|B0GJ4R179X|B0GJ55TP9K|B0GJ5GQZM9|B0GJ5NBSM2|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GJ57SYJ6%7CB0GJ57F2Q4%7CB0GJ4R179X%7CB0GJ55TP9K%7CB0GJ5GQZM9%7CB0GJ5NBSM2%7C)



▼TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く

特典：リリース記念レプリカチケット(70mm x 200mm)

ご購入：https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=7470120

▼HMV / HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く

特典：丸型缶バッジ(44mm)

ご購入：https://www.hmv.co.jp/news/article/260115154/

▼セブンネットショッピング

特典：キーホルダー(45mm×45mm)

ご購入：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=lauren-iroas20260422&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=lauren-iroas20260422&searchKeywordFlg=1)



▼ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

特典：スマホステッカー(横：55mm × 縦：90mm)

ご購入：

初回生産限定盤A https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10868528/

初回生産限定盤B https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10868529/

通常盤 https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10868530/

▼Sony Music Shop

特典：マグネットシート(50mm×50mm)

ご購入：

初回生産限定盤A https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010053&cd=ACN0000010053(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010053&cd=ACN0000010053)

初回生産限定盤B https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010055&cd=ACN0000010055(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010055&cd=ACN0000010055)

通常盤

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010057&cd=ACN0000010057(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010057&cd=ACN0000010057)

各特典はすべて数量限定となります。お早めにご購入ください。

※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。

ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』発売記念 リリースイベント情報

◼︎アニメイト：ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』発売記念2ショット撮影会

ローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』発売を記念して、2ショット撮影会を実施します。

2026年8月15日(土)大阪府内某所

2026年8月29日(土)東京都内某所

全国のアニメイト(通販を含む)にて対象商品を購入・応募された方の中から抽選でイベントにご招待いたしますので、詳細をご確認のうえご応募・ご参加ください。

詳しくはこちら：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114690

ローレン・イロアス 1st LIVE “FACE” 本日12時よりシリアル先行抽選開始！

本日2026年4月22日(水)12時よりローレン・イロアス 1st Mini Album『No One』シリアル先行抽選の受付を開始いたしました！

1st Mini Album『No One』シリアル先行抽選

受付期間：2026年4月22日(水) 12:00 ～ 2026年5月20日(水) 23:59

チケットのお申し込みはこちら

https://nijisanji.stagecrowd.live/Lauren_1st_live/

▼会場

東京国際フォーラム ホールA



▼日程

2026年7月30日(木)

OPEN 17:30／START 18:30

▼特設サイト

https://www.nijisanji.jp/events/Lauren_FACE

▼チケット情報

・1st Mini Album『No One』シリアル先行抽選

受付期間：2026年4月22日(水) 12:00 ～ 2026年5月20日(水) 23:59

・総合ファンクラブ先行抽選

受付期間：2026年5月21日(木) 12:00 ～ 2026年5月31日(日) 23:59

・Stagecrowd Ticket先行抽選

受付期間：2026年6月1日(月) 12:00 ～ 2026年6月8日(月) 23:59

・一般販売（先着）

受付期間：2026年6月20日(土) 13:00 ～

・アップグレード抽選

本公演について、一般販売(先着)の後にアップグレード抽選の実施を予定しております。

※チケットをお持ちのお客様に限り「前方中央エリア席(+5,500円税込)」にお申し込みいただける抽選となります。

「前方中央エリア席」の詳細については後日発表いたします。



また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ローレン・イロアス公式X：https://x.com/Lauren_iroas

・ハッシュタグ：#ローレン・イロアス

【ローレン・イロアスについて】

都市警備部隊に所属する青年。

往々にして陰謀渦巻く街は、彼をあまり寝かせてくれない。

【リンク一覧 ローレン・イロアス (ろーれん・いろあす/Lauren Iroas)】

YouTube：https://www.youtube.com/@LaurenIroas

X：https://x.com/Lauren_iroas

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸