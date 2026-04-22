『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』発売4周年記念「ベティア 4th Anniversaryキャンペーン」を開催

株式会社でらゲー

株式会社でらゲー（代表取締役社長：鄭 允哲）は、Nintendo Switch(TM)向け体験型英語学習ゲームソフト『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』の4周年を記念し、本日4月22日（木）より「ベティア 4th Anniversaryキャンペーン」を開催いたします。同タイトルは、遊びながら英語が自然に身につく体験型の学習ゲームとして好評を博しており、4月29日に発売4周年を迎えます。

これを記念したキャンペーンでは、以下の2つの企画を実施いたします。

・ベティアゴールデンウィークセール2026 ～4th Anniv.～

ダウンロード版ソフト本編と有料追加コンテンツ「レッスン2（CUBE3・CUBE4）」をセットにしたバンドル版を、期間限定でお得な価格にてご提供いたします。

・ベティア 4th Anniversary サンクスキャンペーン

SNS上でプレゼントが当たるキャンペーンを実施いたします。

『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』は Nintendo Switch 対応ソフトで、プレイするには通常別売りのマイクが必要です。ただし、Nintendo Switch 2 では、本体に内蔵されたマイクを使ってプレイいただけます。

新年度がスタートしたこのタイミングに、遊びながら英語を話す習慣を始めてみませんか。価格見直しとNintendo Switch 2 の発売でより遊びやすくなった本作を、ぜひこの機会にお求めください。

ベティアゴールデンウィークセール2026 ~4th Anniv.~

セール期間

2026年4月22日(水) ～ 2026年5月18日(月) 23:59まで

※セール期間、内容は予告なく変更になる場合がございます。

セール対象サイト

マイニンテンドーストア（ニンテンドーeショップ）

セールラインナップ

・『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』（ソフト本体）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000032030.html

通常価格 3,520円（税込）

→セール価格 3,168円（税込） [10%OFF]

・有料追加コンテンツ

『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー レッスン2（CUBE3、CUBE4）』

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000029967.html

通常価格 3,520円（税込）

→セール価格 2,640円（税込） [25%OFF]

・「ベティア ペラペラ英語アドベンチャー ＋ レッスン2（CUBE3、CUBE4） セット」

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000014628.html

通常価格 6,600円（税込）

→セール価格 4,950円（税込） [25%OFF]

※「レッスン2(CUBE3、CUBE4)」は『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』の有料追加コンテンツで、

ダウンロード販売のみとなります。

※この商品を利用するためには『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』が必要です。

『でらスト』割引クーポン配布

クーポン配布期間

2026年4月22日(水) ～ 2026年5月18日(月) 23:59まで

※クーポン配布期間は予告なく変更になる場合がございます。

クーポン対象サイト

でらゲーオフィシャルストア「でらスト」

クーポン内容と対象商品

「でらスト」のストア内下記商品に使用できる 5%OFF クーポン

クーポンコード【4thAnniv】※先着50名

・『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』（ソフト本体）

https://dxg-store.jp/?pid=169988264

通常価格 3,520円（税込）

→クーポン適用価格 3,344円（税込）

・【でらスト限定】べティア ペラペラ英語アドベンチャー＋ステッカーセット

https://dxg-store.jp/?pid=171137129

通常価格 3,685円（税込）

→クーポン適用価格 3,501円（税込）



※詳しくは、でらスト内の下記お知らせをご確認ください。

https://dxg-store.jp/?tid=8&mode=f2(https://dxg-store.jp/?tid=8&mode=f25)5(https://dxg-store.jp/?tid=8&mode=f25)

ベティア4th Anniversary サンクスキャンペーン

『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』発売4周年を記念して、公式XとInstagramにて、フォロー＆リポストによるプレゼント企画「べティア 4th Anniversary サンクスキャンペーン」を実施いたします。

賞品

キャンペーン応募期日

- X（@betia_PR）…合計4名様- - Amazon ギフトカード 4,000円分 1名- - Amazon ギフトカード 2,000円分 3名- Instagram（betia_adventure）…合計4名様- - Amazon ギフトカード 4,000円分 1名- - Amazon ギフトカード 2,000円分 3名

2026年5月7日(木) 23:59まで

応募方法

- 応募したいSNSの「ベティア公式アカウント」をフォロー X …@betia_PR（https://twitter.com/betia_PR）Instagram…betia_adventure（https://www.instagram.com/betia_adventure/）- ベティア公式アカウントから投稿されているキャンペーン投稿をリポストさらに特定条件を満たせば当選率UP！詳細は各SNSの投稿をご確認ください。

※当選者には各SNSのDMでご連絡します。

※キャンペーンの内容は予告なく変更になることがあります。

その他のダウンロード販売取扱店

ダウンロード版は、以下のオンライン販売サイトでもご購入いただけます。

➤ Amazon、楽天ブックス、ヨドバシカメラ、ビックカメラ.com、Joshin webショップ

いつものサイトで購入されたい方は、各販売サイトでのセール情報もお見逃しなく！

【主な販売店】https://betia.jp/store/

※上記販売サイトは「ベティアゴールデンウィークセール2026 ~4th Anniv.~」の対象外です。割引情報については各サイトにてご確認ください。

ふるさと納税返礼品としてもご提供中

『ベティア』は各ふるさと納税サイトにて、返礼品としてお選びいただけます。

寄附先に、ぜひ渋谷区返礼品のベティアをご検討ください。

【ふるさと納税のお知らせ】https://betia.jp/info/20241218-02/

※上記サイトは「ベティアゴールデンウィークセール2026 ~4th Anniv.~」の対象外です。

『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MoumSZkY1Cc ]

【Nintendo Switch】『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』プロモーション映像 3【公式】(https://youtu.be/MoumSZkY1Cc?si=XVrvJNnzMWpERuRz)

伝わるって、おもしろい。遊びの中で学ぶ英会話

『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』は、ゲーム内の登場人物たちとの「聞く」「話す」「書く」といったコミュニケーション、バトル、アイテム集めなどで、遊びながら正しい発音で日常英会話が身につくイマージョン体験型英語学習ゲームです。

本ソフトでは、Nintendo Switch(TM)に接続したマイクを使用し、英語で会話することでストーリーを進めます。音声認識エンジンによる発音判定機能が発話ごとに採点、お手本ボイスを聞いて話すこともできるため、正しい発音が身につけられます。

また、ゲーム内には日本語訳をほとんど表示せず英語に浸る環境を用意。さらに「Hello there」など会話表現を言葉のかたまりで学ぶチャンク学習により、英語で考えて表現する実践的な力を伸ばすことができます。他にも楽しく学べるしくみが満載です。

個性豊かな100人以上のキャラクターと紡ぐ物語は、毎日30分プレイしても半年以上楽しめます。ぜひベティアの世界に触れてみて下さい！

追加コンテンツについて

『レッスン2(CUBE3、CUBE4)』では、新たに２つの国を訪れることができ、50人以上の新たなキャラクターとの出会いが待っています。英語を学ぶ累積時間が伸びるだけでなく、単語やチャンク学習で語彙力をさらに強化、リスニングもスピーキングも一文あたりの単語数が増えるので、レッスン1から着実にステップアップできます。

※『レッスン2(CUBE3、CUBE4)』をプレイするには、『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』（＝『レッスン1』）をクリアする必要があります。

※『レッスン1』と『レッスン2(CUBE3、CUBE4)』のお得なセットも販売中です。

追加コンテンツの詳細はこちら(https://betia.jp/dlc/)

公式SNSで情報発信中！

各種SNSで情報発信も行っております。ぜひフォローしてください！

◎X公式アカウント(https://twitter.com/betia_PR)

◎Instagram公式アカウント(https://www.instagram.com/betia_adventure/)

◎YouTube公式チャンネル(https://www.youtube.com/@betia_adventure)

タイトル概要

タイトル：ベティア ペラペラ英語アドベンチャー

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2

ジャンル：イマージョン体験型英語学習ゲーム

CERO：教育・データベース

発売日：2022年4月29日（金）

価格：【パッケージ版】メーカー参考価格：6,578円（税込）

【ダウンロード版】通常価格：3,520円（税込）

※パッケージ版の販売価格は店舗により異なります

※いずれもゲーム内容は同一です

プレイ人数：1人

発売元：株式会社でらゲー

英会話監修：向後秀明 教授（敬愛大学英語教育開発センター長）

公式サイト：https://betia.jp/

コピーライト：(C)DELUXE GAMES INC.・FunCrew INC. All Rights Reserved.

※本ソフトをNintendo Switchで遊ぶためには、USBマイクもしくはヘッドセットが必要となります。

※動作確認が取れている機器については、公式サイト内のサポートページでご確認ください。

https://betia.jp/support/

※Nintendo Switch 2 では、内蔵マイクをご利用いただけます。

■発売元会社情報

会社名 ：株式会社でらゲー

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363 清水ビル 9F

代表者 ：代表取締役社長 鄭 允哲

事業内容 ：ゲームの企画・開発・運営