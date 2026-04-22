パソコンをモバイルモニターに、つなぐだけで4K映像を出力可能！USB Type-C to Mini HDMI変換ケーブルを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、ケーブル1本をつなぐだけで、パソコンなどの映像をモバイルモニターに出力できるUSB Type-C(TM) to Mini HDMI(R)変換ケーブルを4月中旬より新発売いたします。



DisplayPort Alt Mode(TM)による映像伝送に対応した、USB Type-C to Mini HDMI変換ケーブルです。対応するパソコンやタブレットなどとモバイルモニターを本製品でつなぐだけで、最大4Kの映像を出力でき、ドライバーのインストールも不要です。送信元と同じ画面を表示する画面複製と、作業エリアを広げられる画面拡張に対応します(※)。モバイルモニターにパソコンと同じ画面を表示することで、ミーティングやプレゼンテーション、授業などで画面を共有できます。画面拡張を利用すると作業エリアが広がり、業務効率がアップ。また、対応するスマートフォンと接続することで、ゲームや動画などを大きな画面で楽しめます。

※画面複製および画面拡張は、接続する機器がそれぞれの機能に対応している必要があります。

つなぐだけでパソコンなどの映像をモバイルモニターに出力可能

- USB Type-Cポート搭載のパソコンなどから、Mini HDMIポート搭載のモバイルモニターなどに映像を出力できる変換ケーブルです(※1)。- 最大4K(3,840×2,160px)/60Hzの解像度に対応しています。- パソコンなどの画面をディスプレイに複製・拡張できます。大きい画面に表示することで作業効率が向上します(※2)。- ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。- 著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。※1：Mini HDMIポート搭載のデバイスの映像信号を、USB Type-Cポート搭載のディスプレイやモニターには出力できません。※2：接続する機器が、画面の複製・拡張に対応している必要があります。スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。※本製品で映像出力を行う際は、出力元の機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。※Nintendo Switch(TM)には対応していません。▲ DisplayPort Alt Mode対応のスマートフォンとの接続にも使用可能▲ 製品画像ケーブル長は約1m(コネクター部分を除く)

ノイズに強く、高画質な状態で映像の伝送が可能

- 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。- 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。- プラグ部分にはシールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。- サビなどに強い金メッキプラグと、高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。▲ 金メッキプラグと金メッキピンを採用。対応解像度の刻印により仕様がすぐに分かる

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20％以上削減した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)

主な仕様

※詳しい仕様については製品ページをご覧ください。

- コネクター形状：USB Type-Cプラグ、Mini HDMIプラグ(タイプC・19ピン)- 対応機種：USB Type-Cプラグ側：DisplayPort Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、Mini HDMIプラグ(タイプC・19ピン)側：Mini HDMI(タイプC・19ピン)ポート搭載のモバイルモニターなど- 最大対応解像度：4K(3,840×2,160px)/60Hz- 最大伝送速度：18Gbps(理論値)- ケーブル長：約1m(コネクター含まず)※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

[長さ：約1m]

型番：CAC-CMHDMI10BK

価格：\2,680(店頭実勢価格)\2,436(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/CAC-CMHDMI10BK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260421-01/

ご購入はこちら

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15009950/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009823228/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550421768.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550421768.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一