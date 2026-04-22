≪ショート映画の新たな出会いを≫注目監督・俳優が集うMIRRORLIAR FILMS8作品をSAMANSAで配信決定！

株式会社SAMANSA

ショート映画配信サービス「SAMANSA」を展開する株式会社SAMANSA（本社：東京都、代表取締役：岩永祐一）は、俳優の阿部進之介、山田孝之らがプロデュースする短編映画制作プロジェクト「MIRRORLIAR FILMS（ミラーライアーフィルムズ）」より厳選した8作品の配信を開始いたします。

これまで海外作品を中心に展開してきたSAMANSAが、本格的な邦画ショート映画市場の拡大へ向けて舵を切る、記念すべき第一弾の取り組みとなります。

MIRRORLIAR FILMSは、クリエイターの発掘・育成を目的に、メジャーとインディーズ、若手とベテラン、俳優・映画監督・漫画家など多彩な表現者が垣根を越えて参加する短編映画制作プロジェクトです。

今回SAMANSAで配信するのは、MIRRORLIAR FILMSのSeason5・6に収録された作品の中から、SAMANSAが独自に選んだ8作品です。オムニバスをそのままシーズン単位で届けるのではなく、シーズンを横断して作品をキュレーションすることで、MIRRORLIAR FILMSの多彩な魅力と、日本のショート映画の豊かな表現を、より立体的に楽しんでいただける編成としました。

なぜSAMANSAが今、日本のショート映画に注力するのか

SAMANSAは世界中の上質なショート映画を紹介してきました。その過程で培ったのは、作品の核を抜き出し、最短で視聴者の心を掴む「予告動画制作」を中心としたマーケティングノウハウです。

一方、日本のショート映画界には素晴らしい才能が溢れているものの、適切なプロモーションの機会が限られているという課題があります。今回、同じ志を持つ「MIRRORLIAR FILMS」の作品を紹介・発信し、SAMANSAのプラットフォームとクリエイティブの力を提供することで、国内ショート映画のプレゼンスを世界基準へと引き上げることを目指します。

作品に「新しい命」を吹き込む予告編の自社制作

SAMANSAは、本配信にあたり各作品の魅力を再定義したオリジナル予告編を自社制作いたしました。SNS時代に適したフックを持ちつつ、作品の芸術性を損なわないクリエイティブを通じて、これまでショート映画に触れてこなかった層や、忙しい大人の映画ファンへ「上質な10分間」を提案します。

配信作品紹介

『MIMI』

監督・脚本：榊原有佑

出演：横浜流星 阿部進之介 森永悠希 山下幸輝 山田孝之

上映時間：15分34秒

≪あらすじ≫

臨床心理士に、子どもの頃に飼っていた猫・ミミとの思い出を楽しげに語る青年ーーけれども実は、ミミは彼が作り出した「架空の存在」であるという。そんな掴みどころのない対話の中、とある事件の犯人の真実が浮かび上がっていく。

『変哲の竜』

監督・脚本：大橋裕之

出演：⼜吉直樹 伊藤沙莉 山田孝之

上映時間：15分11秒

≪あらすじ≫

ある日の昼間、誰もいない公園で竜が文庫本を読んでいると、懐かしいにおいが鼻を突く。友人・正樹の家の部屋のものだとひらめいた竜。においを確かめるため20年ぶりに彼を訪ね、懐かしの部屋にひとり寝転がり、深く息を吸い込む。一方その頃、正樹の妻の今日子と正樹が何やら言い争いをはじめたようでーー。

『たてこもり』

監督：⽵中直人 脚本：和田清人

出演：スクールゾーン（俵山峻、橋本稜） 佐々木史帆 土佐和成 AFRA 松浦りょう

上映時間：15分31秒

≪あらすじ≫

喫茶店「喫茶マーず」で働く三兄妹のもとに1人の男が現れる。男は妻が若い男と心中し、自らも死にきれずにいた。「そうだ、幸せな人から殺そう」ーー突如犯人に銃を突きつけられた三兄妹は、生き残るためにそれぞれの人生で起こった不幸話を競い合う。

『駆け抜けたら、海。』

監督・脚本：十川雅司

出演：松原怜香 嶺結

上映時間：15分32秒

≪あらすじ≫女子大生の綾瀬みつきは、親友の星野うみに密かな想いを寄せている。合コンを抜け出した2人は、閉店間際の貸し切り状態の銭湯へ。静かな空間でいつものように彼氏の恋愛話を聞かせるうみと、秘めた想いを募らせていくみつき。次第に抑えきれない想いがあふれていきーー。

『1/96』

監督：小栗旬 脚本：三枝玄樹

出演：藤森慎吾

上映時間：15分44秒

≪あらすじ≫夕方5時、その日の勤務を終え会社を後にした成田。右に曲がれば家族が待つ家に着くが、今日は反対方向へ車を走らせ始める。「俺は不自由で窮屈な毎日を過ごしている。もっとスマートな人生を思い描いていた」ーー妻とふたりの子供と暮らす彼は、夜道を走りながら父親らしい本音をこぼしていきーー

『サン・アンド・ムーン』

監督・脚本・プロデューサー：岡本多緒

出演：曽我潤心、岡本多緒、後藤萌咲

上映時間：14分19秒

≪あらすじ≫父親の葬式に突如現れた男と、彼の存在を知らなかった女。気まずい沈黙、ぎこちない会話を経て、やがてふたりが同じ父の元に生まれた異母兄妹である事実が明らかになる。失われた時間を取り戻すように、反発し合う二人の会話から、それぞれが知らなかった父の顔が浮かび上がっていく。

『カフネの祈り』

監督：増田彩来 脚本：増田彩来 君嶋六花

出演：伊礼姫奈、田島令子、板谷由夏、山中崇、野澤しおり、栗田愛巳、星野翼、藤崎ゆみあ、瀬戸芭月、エイト／井浦新

上映時間：15分53秒

≪あらすじ≫東京で暮らす19歳の女子大生・奏良のもとに祖父の訃報が届く。母や妹と祖父母の家を訪れると、奏良の胸に薄れていた祖父との記憶がだんだん蘇ってくる。幼き日の自分を優しく抱きしめて、嬉しそうに微笑む祖父の姿。帰らぬ日々の大切さを教えてくれる、穏やかな物語。

『男と鳥』

監督・脚本：浅野忠信

出演：田中一平、阿部進之介、大原海輝、板橋駿谷

上映時間：9分48秒

≪あらすじ≫神から「この箱を5分後に届けなさい」と頼まれたゾンビ侍。男が眠気をこらえながらも進んでいくと、そこへほうきに乗った鳥が現れる。箱に関心を示し、男を追いかけ回して奪おうとしてくる鳥だが、こじ開けようとしても箱は決して開かない。謎の箱をめぐる摩訶不思議な物語。

MIRRORLIAR FILMS 公式サイト

https://films.mirrorliar.com/

SAMANSAとは

日本発のショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa

会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

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X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com