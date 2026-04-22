『MUS（エムユーエス）』の「Disney SERIES CREATED by MUS」よりWINNIE THE POOH COLLECTIONを5月20日(水)より発売開始

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開する「MUS（エムユーエス）」（以下：MUS）の「Disney SERIES CREATED by MUS」よりWINNIE THE POOH COLLECTIONを2026年5月20日(水)より発売いたします。



"Miracle Unique Smile"（ただ一つしかない奇跡の笑顔）を届けるMUSが自信を持って贈る、ここでしか手に入らない特別なアイテムの数々をぜひご堪能ください。

■ 特設ページ ■ :https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOUDS/

WINNIE THE POOH COLLECTION

【WINNIE THE POOH COLLECTION】

可愛らしくも勇気あるくまの主人公、プーさん。

1926年にA.A.ミルン(Alan Alexander Milne)氏が発表した児童書『Winnie the Pooh』を起源とするこの物語は、作者の息子をモデルにしたクリストファー・ロビンや仲間たちが暮らす100エーカーの森を舞台に、世代を超えて愛される不朽の名作となりました。

ディズニーによるアニメーション化によって、赤いシャツを着た現在のアイコニックなプーさんの姿が生まれ、物語は今もなお新たな世代へと受け継がれています。

100エーカーの森に流れる、あの穏やかで愛おしい時間。

今回は、そんなかけがえのない瞬間を切り取った、温かい想いが溢れるコレクションです。

1966年公開の『プーさんとはちみつ』より、プーさんがラビットのお家を訪問してパンをごちそうになるが、お腹が膨れたために出口の穴につっかえてしまい、ラビットには「足が便利だから」という理由でタオル掛けとして使われたり、クリストファー・ロビンに本を読んでもらったりしながら、お腹がへこむまでに1週間程そのままで過ごすことになり、最後にはみんなで引っ張って、コルク栓が抜けるように飛び出しました。

そんな非常に有名でかわいらしい失敗をした時のアートをシンプルながらも古着をリメイクしたようなアシンメトリーヘムのボディに載せることで、時を経ても色褪せない「未来のヴィンテージ」へと昇華させました。

プーとティガーが探検隊のかわいい格好をした“LET'S EXPLORE”シリーズは、チュールの繊細さや発泡プリントの立体感を加え、遊び心溢れるディテールのTシャツ、ワッペン刺繍が映えるバスケットバッグ、オリジナルの総柄を自分だけのアレンジを楽しめるDカン付きのトートバッグやサテン生地のシュシュ、ポーチやキーホルダーなどデイリーに溶け込みながらも個性が光るアイテムを豊富に用意しました。

多彩なラインナップが性別や世代を問わず、日常に笑顔とときめきをもたらします。

Disney SERIES CREATED by MUSは、この瞬間の笑顔を未来へとつなぎます。

流行を超えて愛される、あなただけの物語を紡ぐ一着として、季節を越えて長くお楽しみください。

※商品数には限りがございます。予めご了承下さい。

【Schedule】

5/13（水）～5/18（月）

「くまのプーさん」原作デビュー100周年

DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL in 日本橋三越本店(https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/winnie_the_pooh_50)

本館7階 催物会場 にて先行販売

5/20（水）～

WINNIE THE POOH COLLECTION 販売開始

【展開店舗】

The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店 1F / B1F

SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOUDS/)、ZOZOTOWN(https://zozo.jp/shop/disneyseries-created-by-moussy/)にて販売開始

最新情報はDisney SERIES CREATED by MUS公式Instagram(https://www.instagram.com/mus_dscm/)をフォローしてご確認ください。

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【DISNEY著作権表記のお願い】

DISNEY商品画像をご使用の際は、下記コピーライトの記載をお願い申し上げます。

(C)DISNEY

WINNIE THE POOH商品画像をご使用の際は、下記コピーライトの記載をお願い申し上げます。

(C)︎DISNEY Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.

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■ ABOUT MUS

「MUS」とは

"Miracle Unique Smile"（ただ一つしかない奇跡の笑顔）

という頭文字から生まれました。

笑顔の連鎖を創造するブランド「MUS」は

手にした瞬間、心が躍り、思わず笑顔が溢れる

そんな小さな奇跡を日常にもたらし

いつもの風景を特別なものに変える

その笑顔が連鎖することで

世界をより優しく

幸せに満ち溢れた未来を創造します。

■ BRAND CONCEPT

Legacy of the Future

時を超えて愛される、未来への贈り物。

世代を超えて受け継がれる、想いを込めたモノ創り。

私たちが「今」作る服が、未来のヴィンテージになる。

時を経るごとに魅力を増し、次世代へと受け継がれる。

流行に左右されない時代を超えた価値の追求は

真の豊かさの証です。

世代を超えて愛される

未来のスタンダードを創造します。

【 Disney SERIES CREATED by MUS / CONCEPT 】

Disneyを愛するすべての人へ。

日常が笑顔とときめきで溢れるように

一点一点に愛情を込めて

着る人、使う人のことを想い 心ときめく物創り

デザインへの遊び心

素材選びの追及

加工へのこだわり

いつまでも いくつになっても

時を超えて あなたの物語と共に。

世界中で

ここでしか出会えない

特別なDisneyアイテムをあなたのそばに。

＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）

・ 創業： 2000年3月

・ 代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地： 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com

（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net(https://www.ec-store.net/)