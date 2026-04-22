株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、日本の音楽シーンを塗り替えた先駆者であるGodiego特集である『プレミアムライブ：2ヵ月連続 Godiego デビュー50周年スペシャル』を放送いたします！

1ヶ月目となる4月は、アーティストの音楽人生と楽曲を人生折れ線グラフで紹介する音楽番組『ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～Ｇｏｄｉｅｇｏ』を独占＆TV初放送。インタビューと共に、そこで語られた楽曲の生歌を披露する貴重な番組となっている。さらに、結成40周年を記念し、2016年にストリングスセットで行われたコンサート『Ｇｏｄｉｅｇｏ 40周年記念ライブ ｐｒｅｍｉｕｍ ｓｔｒｉｎｇｓ』、ボーカルのタケカワユキヒデが関西屈指のビッグバンドと共演したプレミアムライブ『タケカワユキヒデ ｗｉｔｈ Ａｒｒｏｗ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ』もお届けいたします。

2ヶ月目となる5月は、1985年に活動休止宣言を行ったGodiegoのファイナルツアー公演をおさめた『Ｇｏｄｉｅｇｏ インターミッション』も放送予定。海外でも評価された革新的ロックバンドであるGodiegoの50周年を記念した大特集にぜひご期待ください！

プレミアムライブ：2ヵ月連続 Godiego デビュー50周年スペシャルPART1

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2hHDgs-iNbQ ]

■放送日時：

4月23日（木）～4月24日（金）午後7：00、4月26日（日） 午前7：00、午後6：00（全4作品）

▶PART1特集ページ：https://www.bs10.jp/premium/feature/detail/20260491(https://www.bs10.jp/premium/feature/detail/20260491)

アーティストの音楽人生とヒット曲を生歌でお届けする音楽番組。

今回は50周年を迎えるＧｏｄｉｅｇｏのメンバーが登場

『ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～Ｇｏｄｉｅｇｏ 前編』【独占＆TV初】4月23日（木）午後7:00 他『ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～Ｇｏｄｉｅｇｏ 後編』【独占＆TV初】 4月24日（金）午後7:00 他

アーティストの音楽人生と楽曲を、人生折れ線グラフで紹介。インタビューとともに、アーティストがそこで語られた楽曲の生歌を披露する音楽番組。今回のゲストは今年50周年を迎えるＧｏｄｉｅｇｏのメンバーが登場。インタビューでＧｏｄｉｅｇｏの音楽人生を振り返りながら、「結成50周年Ｇｏｄｉｅｇｏ ＬＩＶＥ！2026」ライブの中から名曲の数々を披露する。

【楽曲】The Galaxy express 999／Happiness／Glory／Monkey Magic／Gandhara／Celebration

2016年、東京文化会館大ホールで行われた結成40周年を記念したコンサートをお届け。

『Ｇｏｄｉｅｇｏ 40周年記念ライブ ｐｒｅｍｉｕｍ ｓｔｒｉｎｇｓ』【無料】4月26日（日）午前7:00 他

2016年東京文化会館大ホールで行われた結成40周年を記念したコンサート。華麗なるストリングスの響きがこの祝祭の舞台に彩りを添え40年の歴史を物語る。名曲の数々が最高のプレミアムサウンドの響きの中で導かれる。ロックバンドのダイナミズムと、ストリングスの優雅さが最高純度で混ざり合う、贅沢極まる音響体験をお楽しみください。

(C) 2017 UNIVERSAL MUSIC LLC

Ｇｏｄｉｅｇｏのタケカワユキヒデが、関西屈指のビッグバンドと共演。

ジャズとロックが交差するプレミアムな一夜を独占放送。

『タケカワユキヒデ ｗｉｔｈ Ａｒｒｏｗ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ』【独占＆TV初】4月26日（日）午後6:00 他

「ガンダーラ」「銀河鉄道999」などで知られるＧｏｄｉｅｇｏのフロントマン、タケカワユキヒデが、関西屈指の老舗ビッグバンド“アロージャズオーケストラ”と約13年ぶりに共演。圧巻のサウンドと深みを増したヴォーカルが響き合い、名曲の数々が新たな息吹を放つ特別な一夜。ジャズの厚みとロックのエネルギーが交差するプレミアムなステージ。