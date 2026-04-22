『MUS（エムユーエス）』の「Disney SERIES CREATED by MUS」よりHANNAH MONTANA COLLECTIONを4月30日(木)より発売開始

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開する「MUS（エムユーエス）」（以下：MUS）の「Disney SERIES CREATED by MUS」よりHANNAH MONTANA COLLECTIONを2026年4月30日(木)より発売いたします。



"Miracle Unique Smile"（ただ一つしかない奇跡の笑顔）を届けるMUSが自信を持って贈る、ここでしか手に入らない特別なアイテムの数々をぜひご堪能ください。

■ 特設ページ ■ :https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOUDS/

HANNAH MONTANA COLLECTION

Disney THE MARKET銀座三越で先行販売し、完売が続出したアイテムがフルラインナップで登場します！【HANNAH MONTANA COLLECTION】

全世界で社会現象となったディズニー・チャンネルのオリジナルシリーズ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』（原題：Hannah Montana）。2006年3月24日の放送開始以来、今も多くのファンに愛され続けている作品にフィーチャーしたコレクション。

カリフォルニア州マリブに暮らす14歳の少女、マイリー・スチュワート。学校ではごく普通の女の子として、友達との時間や恋、勉強に悩みながら日々を過ごしているが、その一方で、誰にも知られていない“もう一つの顔”を持っています。実は彼女の正体は、リムジンに乗って素敵なファッションに身を包み、セレブ達と同席し、世界中を飛び回り、華やかなステージで歌う有名ポップシンガー「ハンナ・モンタナ」。等身大の少女とスーパースター、二つの世界を行き来する姿が、多くの共感と憧れを集めました。

本コレクションでは、そんなマイリー／ハンナ・モンタナの様々な表情を、Tシャツ、メタルキーホルダー、アクリルキーホルダー、トートバッグ、ヘアクリップ、リストバンド、ブラインドステッカーなど、幅広いアイテムにデザインを落とし込みました。

作品の世界観を日常で楽しめる、ポップでノスタルジックなラインナップです。

多彩なラインナップが性別や世代を問わず、日常に笑顔とときめきをもたらします。

Disney SERIES CREATED by MUSは、この瞬間の笑顔を未来へとつなぎます。

流行を超えて愛される、あなただけの物語を紡ぐ一着として、季節を越えて長くお楽しみください。

※商品数には限りがございます。予めご了承下さい。

【Schedule】

4/30（水）～

HANNAH MONTANA COLLECTION 販売開始

5/5（火）～5/11（月）

Disney THE MARKET in 阪急うめだ 9階催場にて販売開始

【展開店舗】

The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店 1F / B1F

SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOUDS/)、ZOZOTOWN(https://zozo.jp/shop/disneyseries-created-by-moussy/)にて販売開始

最新情報はDisney SERIES CREATED by MUS公式Instagram(https://www.instagram.com/mus_dscm/)をフォローしてご確認ください。

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【DISNEY著作権表記のお願い】

DISNEY商品画像をご使用の際は、下記コピーライトの記載をお願い申し上げます。

(C)DISNEY

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■ ABOUT MUS

「MUS」とは

"Miracle Unique Smile"（ただ一つしかない奇跡の笑顔）

という頭文字から生まれました。

笑顔の連鎖を創造するブランド「MUS」は

手にした瞬間、心が躍り、思わず笑顔が溢れる

そんな小さな奇跡を日常にもたらし

いつもの風景を特別なものに変える

その笑顔が連鎖することで

世界をより優しく

幸せに満ち溢れた未来を創造します。

■ BRAND CONCEPT

Legacy of the Future

時を超えて愛される、未来への贈り物。

世代を超えて受け継がれる、想いを込めたモノ創り。

私たちが「今」作る服が、未来のヴィンテージになる。

時を経るごとに魅力を増し、次世代へと受け継がれる。

流行に左右されない時代を超えた価値の追求は

真の豊かさの証です。

世代を超えて愛される

未来のスタンダードを創造します。

【 Disney SERIES CREATED by MUS / CONCEPT 】

Disneyを愛するすべての人へ。

日常が笑顔とときめきで溢れるように

一点一点に愛情を込めて

着る人、使う人のことを想い 心ときめく物創り

デザインへの遊び心

素材選びの追及

加工へのこだわり

いつまでも いくつになっても

時を超えて あなたの物語と共に。

世界中で

ここでしか出会えない

特別なDisneyアイテムをあなたのそばに。

＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）

・ 創業： 2000年3月

・ 代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地： 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com

（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net(https://www.ec-store.net/)