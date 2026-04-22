パリ発・ヴィーガンネイル＜マニキュリスト＞より、指先を健やかに整えるネイルケアアイテムが登場！2026年5月13日(水)より販売開始！

株式会社バル

株式会社バル 独占代理店契約会社が手掛けるパリ発・ヴィーガンネイル manucurist（マニキュリスト）から、指先のコンディションを整える2種のネイルケアアイテムが登場します。

ダメージ（乾燥や摩擦）が気になる爪を集中ケアするネイルトリートメント「ケラチンブースター」、外出先でも手軽にケアできるネイル用美容液「コンセントレートパーフェクター」。

日常のネイルケアを、より手軽で快適な習慣へ。

2026年5月13日(水)から公式オンラインショップ・京都BAL店・伊勢丹新宿店でご購入いただけます。詳細については、マニキュリスト公式オンラインショップをご覧ください。

ナチュラルネイルケアKB 15mL/\3,520(税込)Keratin Booster/ケラチンブースター

ネイルカラーの合間に取り入れる集中ケア用ネイルトリートメント。

96％自然由来成分配合。

キノア種子エキス、アンズ核油、ビオチン（いずれも整肌成分）を配合し、乾燥や摩擦などの外的要因で乱れがちな爪表面をなめらかに整えます。

軽やかなテクスチャーで素早く馴染み、べたつきや油分を残さないさらりとした仕上がりに。

ご使用方法

１.素爪の状態で、ブラシを使い1日1～3回塗布します。

２.爪になじむまでしっかり乾かします。

３.5～7日間、毎日繰り返してご使用ください。

Pコンセントレート 10mL/\4,180(税込)Concentre perfecteur/コンセントレートパーフェクター

爪と甘皮にうるおいを与え、指先を健やかで美しい印象へと導くペンタイプのネイル用美容液。

100％自然由来成分配合。

ヒマシ油（保湿成分）、ビタミンE（整肌成分）、マスチック樹脂（保湿成分）を配合し、

乾燥しがちな爪周りをしっとりと包み込み、なめらかに整えます。さっと塗るだけで、ツヤ感とうるおいのある印象に。

ブラシ付きのペンタイプで適量をピンポイントで塗布できます。ポーチに収まるコンパクトサイズで、いつでもどこでも”on the go”なケアを。

ご使用方法

１.本体の根元を押さえ、キャップを折るようにしてやさしく開封します。２.矢印部分を止まる位置まで反時計回りに軽く回し、隙間を作ります。３.隙間ができたらボトルの底を軽く押して美容液を出してください。４.ブラシで爪や甘皮周りに美容液を塗布します。 ご使用後は矢印部分を元の位置に戻してからキャップを閉めてください。

【詳細】

マニキュリスト 「ケラチンブースター」「コンセントレートパーフェクター」

発売日：2026年5月13日(水) 公式オンラインショップ、京都BAL店、伊勢丹新宿店ビューティーアポセカリー



【内容】

ナチュラルネイルケアKB 15mL/\3,520(税込)

Pコンセントレート 10mL/\4,180(税込)



【manucurist】

パリ発のヴィーガンネイルブランド「manucurist（マニキュリスト）」。

パリで生まれ育ち、名だたるメゾンブランドで活躍したガエル・ルブラ・ペルソナージュが、”有害成分を含まない製品をすべての人たちへ届けたい”という思いからスタート。

2015年より地球にも爪にも優しいグリーンビューティーネイルの開発を始め、2017年に植物由来成分最大84%で作られたナチュラルネイルカラー「green」シリーズをリリースしました。

主な成分はキャッサバ、サトウキビなどの植物由来のものが配合されています。動物実験が行われていないヴィーガン&クルエルティフリーとして、フランスで開発された製品を展開しています。



【問い合わせ先】

マニキュリスト ジャパン (株)バル 独占代理店契約会社

TEL：075-223-2303

URL：https://jp.manucurist.com/

Instagram：https://www.instagram.com/manucurist_japan/