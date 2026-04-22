【観光に便利！お得な特典も！】にしかん観光周遊ぐる～んバスを運行します

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新潟市

新潟市西蒲区では、4月25日（土曜）から10月31日（土曜）の土曜・日曜・祝日限定で、食、酒、温泉、魅力たっぷりの観光スポットをお得に巡る、『にしかん観光周遊ぐる～んバス』を運行します。


新潟市での観光に、ぜひご利用ください！




注目ポイント

・今年度からルートを見直し、農産物直売所「越王の里」バス停を新設


・様々な決済手段に対応した「ジョルダンモバイルチケット」導入で事前決済も可能


・フリーパス・乗車証明の提示でワイン試飲一杯無料など嬉しい特典多数！（協賛店３６店舗！）





「越王の里」バス停を新設、直売所や有名ラーメン店も


利用しやすくなりました。








少し足を延ばして、彌彦神社（新潟県弥彦村）へも、ぐる～んバスで行くことができます。


彌彦神社は、年間１００万人以上の参拝者が訪れる新潟県屈指の観光スポットです。






運行概要

・運行日
令和8年4月25日（土曜）から10月31日（土曜）までの土曜、日曜、祝日



・ルート（バス停留所）


いわむろや、巻駅前、越王の里（NEW!）、笹祝酒造、上堰潟公園、カーブドッチワイナリー、角田浜、浦浜、じょんのび館、岩室駐車場、だいろの湯、たからやま醸造、弥彦駅、彌彦神社前、レガーロ



・乗車料金


[表: https://prtimes.jp/data/corp/21357/table/601_1_d622e8e94c5f0af886cd93d9f2e1893d.jpg?v=202604220151 ]


乗車に便利な電子チケットを販売しています

1日フリーパス券を電子チケットで販売しています。


ジョルダン株式会社が経路検索サービス「乗換案内」アプリにて提供し、スマートフォンで購入・利用できる便利なチケットサービスです。


・販売期間：4月24日（金曜）午前10時00分～10月31日（土曜）


・利用期間：4月25日（土曜）～10月31日（土曜）までの土曜、日曜、祝日限定


・価格：大人600円、小学生300円　※紙券と同額


・決済方法：クレジットカード・PayPay・auPAY　各種キャッシュレス決済


購入方法など詳細は販売ページをご覧ください。


新潟市西蒲区・弥彦村 にしかん観光周遊ぐる～んバス フリーパス | ジョルダンモバイルチケット(https://ticket.jorudan.co.jp/niigatawestcoast/ja/?sitein=qr_Niigata_Nishikan_Official_leaflet)



ゆったり派もアクティブ派も満足★バリエーション様々なモデルコースをご用意しています

モデルコースの詳細は、ホームページをご確認ください。


にしかんエリア（新潟市西蒲区・弥彦村）の観光なら にしかん観光周遊ぐる～んバス｜Bus | Niigata West Coast | 新潟市(https://www.niigatawestcoast.jp/bus)







問い合わせ先

新潟市西蒲区役所 産業観光課 観光交流・商工室　担当：鈴木


電話　0256-72-8417（直通）


FAX　0256-82-5100


E-mail　sangyo.nsk@city.niigata.lg.jp