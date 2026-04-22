【観光に便利！お得な特典も！】にしかん観光周遊ぐる～んバスを運行します
新潟市西蒲区では、4月25日（土曜）から10月31日（土曜）の土曜・日曜・祝日限定で、食、酒、温泉、魅力たっぷりの観光スポットをお得に巡る、『にしかん観光周遊ぐる～んバス』を運行します。
新潟市での観光に、ぜひご利用ください！
注目ポイント
・今年度からルートを見直し、農産物直売所「越王の里」バス停を新設
・様々な決済手段に対応した「ジョルダンモバイルチケット」導入で事前決済も可能
・フリーパス・乗車証明の提示でワイン試飲一杯無料など嬉しい特典多数！（協賛店３６店舗！）
「越王の里」バス停を新設、直売所や有名ラーメン店も
利用しやすくなりました。
少し足を延ばして、彌彦神社（新潟県弥彦村）へも、ぐる～んバスで行くことができます。
彌彦神社は、年間１００万人以上の参拝者が訪れる新潟県屈指の観光スポットです。
運行概要
・運行日
令和8年4月25日（土曜）から10月31日（土曜）までの土曜、日曜、祝日
・ルート（バス停留所）
いわむろや、巻駅前、越王の里（NEW!）、笹祝酒造、上堰潟公園、カーブドッチワイナリー、角田浜、浦浜、じょんのび館、岩室駐車場、だいろの湯、たからやま醸造、弥彦駅、彌彦神社前、レガーロ
・乗車料金
[表: https://prtimes.jp/data/corp/21357/table/601_1_d622e8e94c5f0af886cd93d9f2e1893d.jpg?v=202604220151 ]
乗車に便利な電子チケットを販売しています
1日フリーパス券を電子チケットで販売しています。
ジョルダン株式会社が経路検索サービス「乗換案内」アプリにて提供し、スマートフォンで購入・利用できる便利なチケットサービスです。
・販売期間：4月24日（金曜）午前10時00分～10月31日（土曜）
・利用期間：4月25日（土曜）～10月31日（土曜）までの土曜、日曜、祝日限定
・価格：大人600円、小学生300円 ※紙券と同額
・決済方法：クレジットカード・PayPay・auPAY 各種キャッシュレス決済
購入方法など詳細は販売ページをご覧ください。
新潟市西蒲区・弥彦村 にしかん観光周遊ぐる～んバス フリーパス | ジョルダンモバイルチケット(https://ticket.jorudan.co.jp/niigatawestcoast/ja/?sitein=qr_Niigata_Nishikan_Official_leaflet)
ゆったり派もアクティブ派も満足★バリエーション様々なモデルコースをご用意しています
モデルコースの詳細は、ホームページをご確認ください。
にしかんエリア（新潟市西蒲区・弥彦村）の観光なら にしかん観光周遊ぐる～んバス｜Bus | Niigata West Coast | 新潟市(https://www.niigatawestcoast.jp/bus)
問い合わせ先
新潟市西蒲区役所 産業観光課 観光交流・商工室 担当：鈴木
電話 0256-72-8417（直通）
FAX 0256-82-5100
E-mail sangyo.nsk@city.niigata.lg.jp