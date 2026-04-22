ゴールデンウィークはいちご狩り SNSに写真投稿でプレゼントがもらえる！県内の観光いちご園でフェアを開催します

福島県農林水産部農産物流通課※画像はイメージです。

４月１日からスタートした「ふくしまデスティネーションキャンペーン」。県内外の皆様に、福島のおいしいいちごを、より堪能していただくための企画を開催します！

「ゆうやけベリー」「ふくはる香」を始めとする、様々な品種の県産いちごを取り扱う県内３カ所の観光いちご園で先着でプレゼントがもらえるイベントを実施しますので、是非お越しください！

※画像はイメージです。フェア概要

開 催 日：令和8年4月29日(水/祝)及び令和8年5月2日(土)

※会場により開催日が異なります。

開 催 地：県内３カ所の観光いちご園

（本ページ下部に記載）

内 容：ＳＮＳ投稿による先着プレゼント企画の実施

プレゼント企画について

SNSで「ふくしまデスティネーションキャンペーン」に関連するハッシュタグを付けて、いちご狩りの様子や、オリジナルのフォトプロップスを使用した写真を投稿していただいた方に、先着でいちごの６次化商品または取れたていちごのパック、ふくしまデスティネーションキャンペーンに関するノベルティなどをプレゼントします！

※園内にいるスタッフに投稿画面をお見せいただき、

投稿の条件を満たしていることが確認でき次第のお渡しとなります。

※会場によってプレゼントの種類は異なります。何卒ご承知おきください。

フェア開催地一覧 ※いずれもプレゼントがなくなり次第フェア終了

○まるなかファーム/二本松市油井無地ノ内30-1

令和8年4月29日(水/祝) 営業時間 10:00～14:00

○さくら農園（ストロベリーパラダイス）/須賀川市越久桜川8－１

令和8年5月2日(土) 午前の部 10:30～11:45

午後の部 13:15～15:00

○大野観光いちご園/いわき市四倉町玉山字森内23

令和8年5月2日(土) 営業時間 10:00～16:00

※来園には予約が必要な場合があります。詳しくは、各園のHPなどをご確認ください。

県産いちごを楽しく学べるゲームも配信中

県民をはじめ多くの皆様に「福島県産オリジナル品種のいちご」を楽しく学び、理解を深めていただくために、いちごと出会い、対話をしながら選択形式でハッピーエンドを目指すシミュレーションゲーム「いきなりストロベリー」が公開中！

このゲームはブラウザ上で楽しめるゲームとなっており、スマートフォンでもPCでも遊んでいただける仕様となっています。登場するいちごは、「ゆうやけベリー」「ふくはる香」「ふくあや香」の福島県オリジナル3品種。その特徴が2択のクイズ形式で出題され、すべて正解するとラストのハッピーエンドが見られる仕様となっています。

【ゲームはこちらから】

https://yuyakeberry-fukushima.jp/game-lp/

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