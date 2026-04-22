【びわ湖大津プリンスホテル】ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』コラボルームが登場！滋賀ロケの“聖地”で特別な推し活体験を

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

びわ湖大津プリンスホテル(所在地：滋賀県大津市におの浜4-7-7、 総支配人：中山 隆之)では、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』とのコラボレーションルームステイプランを、2026年5月15日(金)から6月30日(火)までの期間限定で販売いたします。

『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は滋賀・京都を中心に撮影が実施され、当ホテルは滋賀県内での撮影の際にスタッフ・キャストが宿泊したホテルでもあり、作品の世界観をより身近に感じていただける“聖地”としてお楽しみいただけます。ロケ地巡りとあわせたご宿泊により、ファンの皆さまにとって特別な推し活体験をご提供いたします。

コラボレーションルーム イメージ

本コラボルームでは、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の世界観を存分にお楽しみいただけるよう、客室内を特別装飾にてご用意いたします。室内には俳優陣の場面写真や主演・山田裕貴さんのビジュアルを各所に取り入れながら、壁面・窓・ベッド周りに至るまで、作品の魅力を体感できる空間を演出いたします。また、ご宿泊のお客さまには、ここでしか手に入らないホテルオリジナルのカードキーを特典としてご用意しております。

滋賀県内のロケ地巡りとあわせてご滞在いただくことで、作品の舞台を実際に体感しながら、より深く『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の世界に浸ることができる特別な宿泊体験をお届けいたします。聖地巡礼と推し活を同時に楽しめるこの機会に、ぜひご利用ください。

ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』コラボレーションルームステイプラン 概要

びわ湖大津プリンスホテル

【期間】2026年5月15日(金)～6月30日(火)

【プラン】ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』コラボレーションルームステイプラン ※1日1室限定

【料金】 Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員 \14,250より

一般のお客さま \15,500より

※スカイフロアツイン1室2名さまご利用時の1名さま

※料金には、1泊1名さまの室料(2名さまご利用時)、サービス料、消費税、朝食が含まれております。

※料金は、ご宿泊日、ご利用人数により異なります。詳細はホテル公式 Webサイトを参照ください。

【特典】 オリジナルホテルカードキー、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』公式PRキャラクター「まこと」シール

【お問合せ】びわ湖大津プリンスホテル TEL：077-521-1111（代表） 10:00A.M.～6:00P.M.

【ＵＲＬ】https://www.princehotels.co.jp/otsu/plan/Chiruran_stayplan

【特典】ホテルオリジナルカードキー

※画像はすべてイメージです。

※上記内容はリリース時点（2026年4月時点）の情報であり変更になる場合もございます。

ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』について

『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は、幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの熱き生き様を描いた人気コミックを原作とした初の実写ドラマです。史実をベースにしながらも大胆な解釈を加え、迫力あるアクションとスピード感あふれる殺陣で描かれる“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”として注目を集めています。

主人公・土方歳三を演じるのは山田裕貴。そのほか実力派俳優陣が集結し、新撰組誕生の軌跡や、時代の激流の中でぶつかり合う信念、友情、そしてそれぞれの生き様と散り様を鮮烈に描き出します。

2026年3月にTBSにてスペシャルドラマを放送、U-NEXTでドラマシリーズを独占配信。さらに5月からはHBO Maxにて世界配信も予定されており、国内外から注目を集めています。

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