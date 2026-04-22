Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」、Web商談用途のPCアプリにかかる複数技術の特許を出願

ベルフェイス株式会社

Salesforce入力エージェント「bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：中島 一明、以下「ベルフェイス」)は、商談内容をテキスト化しSalesforceに連携するPCアプリに関し、複数の技術について特許出願を行いましたことをお知らせいたします。

本技術群により、営業担当者は商談に集中しながら商談内容の記録・整理を自動化し、Salesforceへの入力・連携までをシームレスに完結させることが可能になります。

■ 背景

近年、オンライン商談や対面商談の内容を録音・文字起こしし、Salesforceに保存・活用するニーズが急速に高まっています。一方で、従来のPCアプリには以下のような課題が残っていました。

・商談中の画面表示が邪魔になり、会話への集中が妨げられる

・録音環境によって音声品質が低下し、文字起こし精度に影響が出る

・商談後の整理・Salesforce入力作業に多くの時間と手間が発生する

ベルフェイスはこれらの課題を解決するため、営業担当者が自然に使える形でSalesforce連携を完結できるPCアプリの開発を継続的に進めています。

■ 出願技術の概要(一部抜粋)

今回出願した技術のうち、一部の例を以下に紹介します。

1. 特願2025-096576 ｜商談種別に応じたマイク切替制御

オンライン商談と対面商談では、最適な音声入力方法が異なります。本技術は商談の種類に応じて使用するマイクを自動的に切り替えることで、録音品質の安定化と操作負担の軽減を実現します。

2. 特願2025-069455 ｜商談中の文字起こし表示制御

文字起こしツールではリアルタイムのテキスト表示が商談への集中を妨げる場合があります。本技術では商談中のテキスト表示を非表示にできる仕組みを提供し、営業担当者が顧客との会話に専念できる環境を整えます。

3. 特願2024-011639 ｜資料共有判断の支援機能

商談中に資料を共有すべきタイミングを営業担当者に提示する機能です。顧客の商談への集中を損なうことなく、商談状況に応じた資料提示の最適タイミングをサポートします。

4. 特願2025-087048 ｜商談タイトルの自動推定

商談終了後に会話内容を分析し、商談タイトルを自動生成します。営業記録の整理作業を効率化し、Salesforceへの記録品質を高めます。

■ 技術の特徴

今回の特許出願技術は、単なる文字起こし機能にとどまりません。商談前・商談中・商談後のそれぞれのフェーズにおける体験を改善することを設計思想の核に置いています。

営業担当者は商談に集中しながら、記録とSalesforce連携の作業を円滑に完結できます。また、商談相手である顧客にとっても自然な商談体験を提供します。

■ 今後の取り組み

ベルフェイスは、これら複数の特許出願を戦略的に活用し、自社および市場の状況に応じた適切な権利化と事業活用を推進してまいります。特許群の形成を通じて競合他社との機能差別化を持続させながら、営業現場の体験価値をさらに高めてまいります。

今後もbellSalesAIを通じて営業の未来を創るべく、継続的な技術開発と特許戦略の両輪で取り組んでまいります。

■ bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)について

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するSalesforce入力エージェントです。

・Salesforce入力効率化に特化：AIが商談会話から必要項目を自動抽出

・圧倒的な使いやすさ：対面はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで簡単操作

・高精度な要約・抽出：独自のAIが情報抽出・構造化を高精度で実施

bellSalesAIのお問合せはこちら :https://bsai.bellface.co.jp/

■ ベルフェイス株式会社 会社概要

商号 ： ベルフェイス株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 ： 代表取締役 中島 一明

設立 ： 2015年4月27日

資本金 ： 9,148百万円(資本準備金含む)

事業内容 ： Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

ホームページ： https://bellface.co.jp/