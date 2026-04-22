Nutanix、NEC、NECフィールディング、Nutanixプラットフォームの先進的なサービスをBluStellarとして展開開始

NECフィールディング株式会社

Nutanix Japan合同会社(本社：東京都千代田区、以下 Nutanix)、日本電気株式会社(本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 CEO：森田隆之、以下 NEC)、NECフィールディング株式会社(本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：形山嘉浩、以下 NECフィールディング)の3社は、日本の企業・自治体への仮想基盤のEnd to Endサービスを「BluStellar(ブルーステラ、注1)」として本日から展開開始します。具体的には、Nutanixの柔軟な仮想基盤であるNutanix Cloud Platform(NCP)を採用したNECフィールディングのオファリングをNECのBluStellar Scenario(ブルーステラシナリオ、注2)に組み込み、NECグループとして展開を開始するものです。

■背景

企業・自治体でDX推進が加速する一方、老朽化した仮想基盤の更新、クラウドとの最適な組み合わせ、分散拠点の運用負荷、AIへの対応など、IT基盤の課題は多様化・複雑化しています。

NECは、DX事業のさらなる拡大と顧客提供価値の最大化に向け、NECのDXにおける価値共創モデル「BluStellar」を、2026年4月１日よりNESICホールディングス株式会社傘下のNECネッツエスアイ株式会社、NECネクサソリューションズ株式会社、NECフィールディングへ展開し、グループ全体での事業体制を強化、お客様のDXを”構想から実行、そして継続的な成長“まで伴走型で支援していきます。

今回の取り組みはその一環として、Nutanixの認定パートナーでありオンサイト対応力、全国の保守・運用に強みを持つNECフィールディングのオファリングをBluStellar Scenarioに組み込み、NESICホールディングス株式会社傘下企業としても展開していきます。NECグループ横断で包括的なサポート体制を提供することで、インフラの最適化から長期的な運用に至るまでのプロセスを簡素化し、あらゆる業界の企業や自治体におけるDXの推進を加速します。

■本取り組みの役割

・Nutanix

オンプレミスからクラウドまで一貫した運用を実現し、効率的で柔軟なハイブリッド・マルチクラウド環境を可能にするNCPおよび幅広いソフトウェアを提供します。これにより、IT基盤のシンプル化と運用負荷の軽減に貢献します。

・NECフィールディング

2017年よりNutanix認定ASP(Authorized Service Provider)として、全国342拠点(2025年3月現在)を活用した24時間365日体制による導入から運用・保守までの包括的サービスを提供しています。また、2025年にはNutanix Industry Strategic Awardを受賞、ハイブリッドクラウド環境の障害発生時には迅速な復旧対応を実現し、オフライン環境でもオンサイトサポートを通じて企業・自治体の業務継続性を強力に支援します。

さらに今後、ハードウェアを含むNutanix基盤の月額型サービスの提供を予定しています。導入から運用・保守まで一元的に対応し、増設や更改時も業務の停止リスクを最小限に抑えるノンストップ体制を実現します。これにより、システム導入と拡張性の両立を効率的に支援します。

・NEC

BluStellarの知見を活かしたコンサルティングからAIやセキュリティ、ネットワークなどのBluStellar Scenarioとの組み合わせにより、お客さま課題の解決を実現します。

■各社のコメント

本取り組みにより、お客さまは、絶えず変化するビジネス環境に適応できるレジリエントなITインフラを構築することが可能になります。Nutanixのハイブリッド・マルチクラウドソリューションと、NECおよびNECフィールディングの高度な設計力と全国規模のサポートを結集することで、お客さまが真のデジタルトランスフォーメーションを実現できるよう支援します。Nutanixは、今後もパートナーとの協業を通じて、日本のお客さまのDX推進と持続的な成長を力強く支援してまいります。

Nutanix Inc. APJ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー Jay Tuseth

BluStellarは、NECグループの強みを結集し、お客様の経営課題に本質的に向き合う価値創造モデルです。今回、NECフィールディングがオファリングメニュー化したNutanixの先進的なサービスをBluStellarに統合し、グループ全体での展開を加速できることを大変心強く感じています。今後もBluStellarを中核に、グループ一体となって市場の期待を超える価値創造を実現してまいります。

日本電気株式会社 BluStellar事業推進部門長 吉本裕

本協業は単なる技術連携ではなく、社会インフラを支える基盤としての使命を共有するものです。高い拡張性と柔軟性を兼ね揃えた仮想基盤であるNutanixとNECフィールディングの強みであるオンサイト対応力、マネージドサービスにおける運用・保守を組み合わせることで、NECグループが提供する価値をBluStellarとして最大限に引き出し、より安全で持続可能な社会の実現を目指します。

NECフィールディング株式会社 執行役員常務 平井真樹

【Nutanixについて】

Nutanixは、ハイブリッド・マルチクラウドコンピューティングのリーダーとして、あらゆる場所でアプリケーションやAIを実行し、データを管理するための安全かつ統合されたプラットフォームを企業に提供しています。Nutanixソフトウェアを利用することで、従来型および最新のアプリケーションの運用を簡素化でき、企業は本来のビジネス目標に集中することが可能になります。Nutanixは、世界中30,000社以上の企業から高い信頼を獲得しており、企業のデジタル変革と一貫したシンプルかつコスト効率の高いハイブリッド・マルチクラウド環境の運用を支援しています。詳細については、www.nutanix.com/jaをご覧ください。またはXの@NutanixJapanより、フォローしてください。

【NECについて】

NECはDXに関して、ビジネスモデル、テクノロジー、組織・人材の3軸で、戦略構想コンサルティングから実装に導くオファリングなど、End to Endのサービスを提供しています。さらに、従来型のSIerから「Value Driver」への進化を目指し、その価値創造モデルを「BluStellar(ブルーステラ)」として体系整理しました。業種横断の先進的な知見と研ぎ澄まされた最先端テクノロジーによりビジネスモデルを変革し、社会課題とお客様の経営課題を解決に導きます。

【NECフィールディングについて】

ICTシステムのコンサルティングから設計、構築、運用、保守に至るICTシステムのライフサイクル全領域をカバーしたワンストップサービスに加え、医療・介護機器、その他各種機器の設置、修理・保守サービスを提供し、お客様のシステムをトータルにサポートしています。詳しくは会社HP(https://www.fielding.co.jp/)をご覧ください。

以上

（注1）

「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開

発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客様の経営課題を解決に導き、お客様を未来へ導く価値創造モデルです。

https://jpn.nec.com/dx/index.html

（注2）「BluStellar Scenario(ブルーステラシナリオ)」はお客さまの抱える課題を解決するための価値創造シナリオです。コンサル、製品・サービス、オファリング、インテグレーションを組み合わせて、お客さま価値を創出します。