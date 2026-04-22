eスポーツチーム「REJECT」『第二回すしまーじゃん presented by Sony』開催決定

株式会社REJECT

eスポーツチーム「REJECT」を運営する株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）は、ソニー株式会社協賛のもと、寿司と麻雀を掛け合わせた前代未聞のバラエティイベント『第二回すしまーじゃん presented by Sony』を4月26日（日）に開催いたします。



本イベントは、“寿司”と“麻雀”という一見異なる2つの文化を掛け合わせ、ストリーマーたちによる真剣勝負と笑いを届けるイベントです。

第二回となる今回は、前回から出演者・演出ともにパワーアップし、より多くの視聴者が楽しめる形へと進化。麻雀初心者でも参加しやすいルールの導入や、寿司を絡めたユニークなゲーム設計により、競技性とエンタメ性の両立を実現しています。

【配信概要】

イベント名：第二回すしまーじゃん presented by Sony

配信日時：2026年4月29日（水） 18時～23時（予定）

配信URL：https://www.youtube.com/live/7Nj6X_73OSE

【出演者一覧】

■ 出演ストリーマー：こく兄 / たいじ / 蛇足 / 恭一郎 / SHAKA / よしなま / ガチくん / ゆきお

■ MC・実況：日吉辰哉

■ 解説：多井隆晴 / 岡田紗佳

※すしまーじゃんに関する最新情報は、REJECT公式X(https://x.com/RC_REJECT)にて随時更新中です。

【協賛企業】

本イベントはソニー株式会社の協賛により開催されます。

配信にはソニー製のVLOGCAM(TM)を10台以上使用し、複数視点から臨場感ある映像を届けることで、ライブ配信ならではの即興の魅力を余すところなくお届けします。

また、今回から、サンコー株式会社にもサブ協賛という形でご支援いただいております。

配信では、自宅で手軽に本格的な燗酒を楽しめる「大燗板」という商品をご紹介いたします。

今後もREJECTは、eスポーツ・ゲーム・配信を軸とした新たなエンタテインメントの可能性を追求し、ファンの皆さまにワクワクする体験を提供してまいります。

ソニー株式会社について

ソニー株式会社は、ソニーグループ株式会社の100％子会社であり、エンタテインメント・テクノロジー＆サービス（ET＆S）事業を担います。「テクノロジーの力で未来のエンタテインメントをクリエイターと共創する」ことをミッションとし、世界中の人に感動を届けることをめざしています。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip