NANGA（ナンガ）耐久性・軽量性に優れたPLC EXCURSIONシリーズに新たなラインナップが登場！

株式会社ナンガ

NANGA（ナンガ）は、耐久性・軽量性に優れた機能素材「SHADOW RIP(R)」を採用したPLC EXCURSIONシリーズ / EXCURSIONシリーズの新作を、2026年5月1日（金）より発売いたします。

PLC EXCURSIONは、Packable / Light / Compactをキーワードにしたシリーズ。軽量且つコンパクトに持ち運べるパッカブル仕様に加え、引き裂きや摩耗にも強く、アウトドアからタウン、旅行や出張までシーンを選ばず活躍します。

採用しているSHADOW RIP(R)は、リップストップでありながら格子状の表情が目立たない、滑らかな生地感が特徴の素材。軽さと強度を両立しつつ、見た目にはその機能性を感じさせない仕上がりになっています。都市に馴染みながら、フィールドでも気兼ねなく使えるタフさもポイントです。

今シーズンは、PLC EXCURSION S/S SHIRT、PLC EXCURSION L/S TOPSを新たに追加。ウィメンズラインにはEXCURSION NO COLLAR JACKET Wが加わり、着こなしの幅が広がりました。



春から盛夏まで、気温の変化に合わせて着回せるラインナップとなっています。

PLC EXCURSIONL/S TOPS

UV カット機能付きで、日差しよけとしても優秀

さらりとした肌触りがクセになる、UVカット、吸汗速乾機能つきのポリエステル素材の長袖 Tシャツです。袖や首元はストレッチテープで挟み込んでいるので、窮屈さもなし。腰の両サイドには、本体を収納できるコンシールファスナー開閉のポケットが備わります。

PLC EXCURSIONPANTS

旅の行動着に活用したいイージーパンツ

PLCシリーズのトップスとセットアップで楽しめる、ワイドシルエットのパンツです。腰にワンタックが入ったシンプルなデザインで、スピンドルによりウエストや裾口の絞り具合を好みに合わせて調整可能。パッカブル収納は右後ろのファスナーポケットを利用します。

EXCURSIONS/S BLOUSE W

ふわりと風に揺れる姿も美しい、機能派ブラウス

両胸のポケットやループでキャンプシャツの実用性を取り入れながら、ネック周りのギャザーや襟のデザインでフェミニンな印象に仕上げた半袖ブラウスです。ドライタッチでドレープ感の美しいポリエステル生地を採用した、軽く爽やかな着心地を楽しめる一枚です。

EXCURSIONWIDE PANTS W

カジュアルさと上品さを兼備したワイドパンツ

フロントに深めのタックを施し、裾に向かって広がるシルエットが特徴のワイドフレアパンツです。ヒップにはスマホが入るフラップポケットも装備。ウエストはベルトアジャスターにて調整でき、トップスをイン・アウトどちらで着ても美しいバランスを作れます。

PLC EXCURSIONS/S SHIRT

旅行に最適な、機能派シャツ

パッカブル、ライト、コンパクト。春夏に嬉しいPLCシリーズの髄を詰め込んだ開襟シャツです。生地はUVカット、吸水速乾などの機能があるので着心地も爽やか。収納袋の役割を果たすファスナーポケットは、貴重品入れとしても優秀です。

※5月上旬発売PLC EXCURSIONSHORTS

右後ろのファスナーポケットに全体を収納可能

軽量で速乾性のあるポリエステル生地で作られた、パッカブルシリーズのショーツです。リラックス感のある大きめのシルエットで、ワンタックを入れることで足捌きの良さにも配慮。ウエストはゴムとスピンドルで調整できるイージーパンツ仕様となっています。

EXCURSION DRESS

リラクシーなワンピースは春夏のレジャーに最適

快適さとファッション性を両立させた、小旅行に適したデザインを展開するエクスカーションシリーズ。マキシ丈ワンピースはゆとりのあるAラインのシルエットで、汗をかいても肌にまとわりつきにくいドライタッチな素材を採用。胸と腰にポケットも備えています。

EXCURSIONNO COLLAR JACKET W

素材由来のエアリーな着心地、軽快なシルエット

UVカット、ストレッチ、吸水速乾といった多彩な機能を備えた、ウィメンズのジップアップジャケットです。裾のドローコードを絞れば、気分やスタイルに合わせてシルエットを調整可能。重ね着しやすいノーカラーで、すっきりとした印象に仕上げました。

NANGA（ナンガ）とは

詳細を見る :https://store.nanga.jp/collections/plc

1941年に布団の産地からスタートしたダウンメーカー。

社名の「ナンガ」はヒマラヤ山脈にある「ナンガ・パルバット」に由来しています。

ナンガ・パルバットは標高8126mと世界で9番目に高く、別名「人喰い山」とも恐れられ、今までにたくさんの遭難者を出してきた登頂が困難な山のことを指し、その社名には創業者横田晃の「困難だからこそやってやろう、みんなが登らんとこを登ったろう」という思いが込められています。

【会社概要】

社名 株式会社ナンガ （NANGA Co.,Ltd.）

本社所在地 〒521-0223 滋賀県米原市本市場182-1

設立 1993年（平成5年）

代表者 代表取締役 横田 智之（よこた ともゆき）

事業内容 アウトドア製品・アパレル製品の企画、開発、生産、販売

クレジット表記／掲載用お客さまお問合せ先

株式会社ナンガ カスタマーサービス

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