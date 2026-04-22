未来を共に背負う仲間たち。今治に集まれ「Bari Challenge University2026」実施及び参加者募集のお知らせ

株式会社今治.夢スポーツ

株式会社今治．夢スポーツ／FC今治は、2026年7月22日より、愛媛県今治市にて4泊5日の次世代リーダー向けワークショップ『Bari Challenge University2026（BCU 2026）』を開催することをお知らせいたします。

Bari Challenge Universityは、当社代表取締役会長であり、サッカー元日本代表監督の岡田武史が学長を務め、若い世代の育成と新たな挑戦の機会創出を目的とした実践型ワークショップです。

2016年の開始以来、全国から今治に集まった約390名が本プログラムに参加し、それぞれが未来の社会を担うリーダーとしての一歩を踏み出しました。本プログラムでは、参加者一人ひとりが自分自身と徹底的に向き合い、主体的に挑戦することで、自らの可能性を広げる経験を提供しています。

詳細や募集要項は下記ホームページをご確認ください。

https://www.barichallenge-u.org/

募集概要

Bari Challenge University 岡田武史 学長よりメッセージ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28025/table/62_1_d3a5d6bcd46a865d43460863af690ccc.jpg?v=202604220151 ]

VUCAと言われるように、これから先の見えない時代が来ます。

過去の経験が役に立たないロールモデルがいない時代です。

そんな時代を生き抜く為には、誰も答えがわからないのだから自分で考え行動する主体性、心身とものタフさ、適応力、そして何より集団で助け合うことが大切になります。

ホモサピエンスはネアンデルタール人より脳も体も小さかった。でも、集団で生きたから生き残りました。

個々が主体性と当事者意識を持ったうえで、集団として助け合っていく。色々な情報が飛び交うなかで、そのコミュニティだけは感情の共有ができ信頼し合える。

かつて感情の共有ができるのは約200人規模と言われていました。

それをAIやICTの力でもっと大きな規模の共助のコミュニティができないか？

その実現が、人類の未来への希望になるはずです。

みなさんの参加をお待ちしています。

Bari Challenge University（BCU）とは？

過去のBari Challenge University（BCU）の様子- Bari Challenge University2025 ハイライト動画（約19分） https://youtu.be/CvCDxiOcN38- Bari Challenge University2024 ハイライト動画（約17分） https://youtu.be/NpagwrMM7ts

Bari Challenge Universityは、サッカー元日本代表監督 岡田武史氏が学長を務めるプログラムです。BCUを運営する、FC今治の企業理念である「次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創りに貢献する。」の実現を目的に、2016年に教育事業のひとつとして始動し、これまでに340名以上の若きリーダーを輩出してきました。全国から次世代を担う若いチャレンジャーが今治に集い、時代を切り開いてきたリーダーとの新たな「出会い」や刺激的な「原体験」を通じて、心豊かな未来を担うことをビジョンに掲げています。

過去の活動内容 :https://www.barichallenge-u.org/report/