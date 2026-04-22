Exabeam、2026年Google Cloudパートナーオブザイヤーアワード（セキュリティ：アナリティクス＆オペレーション部門）を受賞

Exabeam Japan株式会社

コロラド州ブルームフィールド、2026年4月21日 - Agentic Enterprise （AIエージェントが人と協働して業務を自律的に進める企業モデル）向け行動インテリジェンスのリーダーであるExabeam(https://www.exabeam.com/) は本日、「2026年Google Cloudパートナーオブザイヤーアワード（セキュリティ：アナリティクス＆オペレーション部門）」を受賞したことを発表しました。Exabeamは、Google Cloudエコシステムにおいて、人間と、サービスアカウントやAIエージェントなどの人間以外による内部脅威の検知、調査、対応（TDIR）を改善する行動インテリジェンス、AIを活用した分析、およびエージェント駆動型ワークフローを提供し、顧客のセキュリティ運用の迅速化を支援したことを評価されました。ExabeamがGoogle Cloudパートナーとしてこの賞を受けるのは3年目となります。

Google Cloudでグローバル パートナー エコシステムおよびチャネル担当プレジデントを務めるケビン・イチプラニ（Kevin Ichhpurani）氏は次のように述べています。「Google Cloudパートナーアワードは、パートナーが顧客にもたらした戦略的イノベーションと具体的な成果を称えるものです。Exabeamを2026年Google Cloudパートナーアワードの受賞者として表彰し、彼らが過去1年間にわたり顧客の成功のために果たした役割を称えます」

ExabeamのチーフAI＆プロダクト・オフィサー、スティーブ・ウィルソンは次のように述べています。「Google Cloudのこの賞は、Exabeamが定義しているカテゴリの強力な裏付けになります。組織がAgentic Enterpriseの時代に入ると、セキュリティチームが人間とデジタルワーカーの両方についてリスクを理解するために、行動インテリジェンスが必要になります。ExabeamはGoogle Cloudと連携し、機械の速度で迫る脅威に先んじるための明確さ、コンテキスト、およびスピードを防御側に提供するセキュリティ運用の迅速化（Accelerated Security Operations）を実現しています」

ExabeamとGoogle Cloudの相乗効果により、最新のセキュリティ運用の新たな基準が確立されます。Exabeamは10年以上にわたり、ユーザーとエンティティの行動分析（UEBA）を使って内部脅威を見つける行動ベースのインテリジェンスの最先端を走ってきました。2025年には、その専門知識をAIエージェントへと拡張し、従来のツールでは検知が難しかった意図、逸脱、侵害を検知するエージェント行動分析ABA（Agent Behavior Analytics）を導入した最初で唯一のベンダーとなりました。2025年9月に開催されたGoogle Security Innovation Forumで、ExabeamはAIエージェントに関する内部脅威検知のライブデモを業界で初めて実施し、新たなデジタルワーカーのセキュリティ保護におけるリーダーシップを強固なものにしました。

2025年4月にはマルチエージェントAIのExabeam Novaもリリースしました。今では世界中の1,100社以上の顧客がExabeam Novaを導入しています。Exabeam New-Scale Security Operations Platform全体に統合され、追加料金なしで組み込まれたExabeam Novaは、エージェントを活用した脅威スコアリング、調査、およびセキュリティ態勢ガイダンスによって、アナリストの作業速度を5倍にし、調査の所要時間を50%削減し、アラートトリアージの作業負荷を軽減します。Google Cloud上に構築されたこれらのイノベーションは、セキュリティチームを受動的なアラート処理からプロアクティブで定量化可能な結果重視のセキュリティ運用へと移行する助けとなりました。

Exabeamは2025年8月に、開発者の生産性と開発速度に対する「2025年Google Cloud DORAアワード」も受賞しました。これは、変更のリードタイムを83%短縮し、デプロイ頻度を1日5回に維持し、平均復旧時間を2時間から1時間に改善したことを評価されたものです。これらの成果すべてが、ExabeamがGoogle Cloudを使って製品のイノベーションとサイバーセキュリティの成果の両方についてイノベーションを加速させたことを示しています。

詳細については、www.exabeam.com をご覧ください。

Exabeamについて

Exabeamは、Agentic Enterprise （AIエージェントが人と協働して業務を自律的に進める企業モデル）向け行動インテリジェンスのリーダーです。組織がデジタルワーカーを導入し、機械のスピードで行動する敵に直面している今、Exabeamはエージェントを活用した分析によって、人間と人間以外の内部関係者の行動を両方とも理解し管理します。Exabeamは、統合されたExabeam Novaサイバーセキュリティエージェントにより、人間とエージェント両方による内部脅威をカバーし、より高速かつ正確な脅威の検知、調査、対応（TDIR）を実現する、業界でも実績のある柔軟なソリューションを提供します。ユーザーとエンティティ行動分析（UEBA）のパイオニアであり、エージェント行動分析（ABA）のイノベーターであるExabeamは、リスクの低減、デジタルワーカーの保護、セキュリティ運用の迅速化を実現するベンダーとして、世界中の3,000社以上の企業から信頼されています。詳細については、www.exabeam.com をご覧ください。

Exabeam：真のインテリジェンス（Real Intelligence）、確かなセキュリティを（Real Security）、かつてない速さで（Real Fast）

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