【ZEROTOKYO ゴールデンウィーク イベント情報】音楽カルチャーメディア『Rolling Stone』で世界に君臨するDJトップ10に選出されたDJ HARVEYが遂に初登場！
【2026年 GOLDEN WEEK SCHEDULE】
2026.4.24(金) NYLON JAPAN 22ND ANNIVERSARY PARTY
OPEN 7:30PM / CLOSE 4:30AM
HP：https://zerotokyo.jp/event/nylon-japan-22nd-anniversary-0424/
DOOR：\7,000-
DOOR "MIDNIGHT" TICKET (★25:00以降から入場可能)：\5,000-
ADV TICKET (通常・前売り券)：\6,000- *別途手数料
ADV "PRIORITY" TICKET (★入場優先・前売り券)：\14,000- *別途手数料 ※SOLD OUT
[特典：ADV TICKETよりも前に入場可能 / Z LOUNGE (地下3Fバルコニーエリア)での観覧が可能］
〈ALL MIX〉
iri / kiOra / 銀座たけ内 / 鈴木凌 / STARGLOW / DJ KUROMI / どんぐりず / BAKA GAIJIN + FRIENDS / 爆撃竜馬 / BALLISTIK BOYZ
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GMtuL1R6ymE ]
iri - CUBE (Music Video)
2026.4.25(土) LOOP 2126 ∞prelude∞
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/loop-2126-prelude-0425/
DOOR：\5,000-
FASTPASS TICKET：\4,500-（優先入場・入場料金含む）
EARLY BIRD / CYBER GLASSES INCLUDED（グラス付き・優先入場・入場料金含む）
\5,000（限定150枚）
EARLY BIRD / EXCLUSIVE STICKERS INCLUDED（ステッカー付き・優先入場・入場料金含む）
\4,000（限定200枚）
※グラスおよびステッカーは、当日会場にてお渡しいたします。
〈TECHNO〉
DJs：NASTIA / RISA TANIGUCHI / MEGURU
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=QUQ4Wo6F91U ]
Nastia - Stone Techno 2025 - ARTE Concert
2026.4.26(日) PAXPROJECT
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/paxproject-0426/
DOOR：\2,500-
〈HOUSE / TECHNO〉
ARX / HIKARI / Kiola / T-Cray / YUUGOH
2026.4.28(火・祝前)
DJ HARVEY 2026 TOUR OF JAPAN
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/dj-harvey-2026-tour-of-japan-0428/
DOOR：\6,500-
FASTPASS TICKET：\5,500-（優先入場・入場料金含む）
〈DISCO / HOUSE〉
DJ HARVEY - 3HOUR SET - / MONKEY TIMERS / WASP
VISUAL：REALROCKDESIGN
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=t7hdNv4IOG0 ]
DJ Harvey Ray-Ban X Boiler Room 007 Milan DJ Set
2026.4.30(木) INFINITY
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/infinity-0430/
DOOR：\2,500-
〈HIPHOP / HOUSE / TECHNO〉
Onomatope / RASH BONE / OTA (play hour) / YUTO / Sugar High / Astro Boy
2026.5.1(金) ULTRAHAUS
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/ultrahaus-0501/
DOOR：\3,500-
DOOR (U-23)：\3,000 -
FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）
FASTPASS (U-23) TICKET：\2,500-（優先入場・入場料金含む）
〈HOUSE / TECH HOUSE〉
-ULTRAHAUS-
DJ：YAMARIKI / CARTOON / JUN OIKAWA / SOUKI YAMASHITA / JUNKO ONAGI
VJ：KIYOSHI MORII
LIGHTING&LASER：AIBA
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=JHsJpiCNynY ]
YAMARIKI 🇯🇵 | HOUSE TRIBE / MIXMIX SEOUL
2026.5.2(土) BRESH
OPEN 11:30PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/bresh-0502/
DOOR：\4,500-
EARLY BIRD：\3,000-（優先入場・入場料金含む）
FASTPASS TICKET TIER 1：\3,500-（優先入場・入場料金含む）
FASTPASS TICKET TIER 2：\4,000-（優先入場・入場料金含む）
VIP STAGE TICKET：\8,000-（優先入場＋VIP STAGE・入場料金含む）
〈ALL MIX / EDM / HIPHOP / Latin / OPEN FORMAT / POPS / Reggaeton〉
DJs：BRESH Local DJs & Performers
2026.5.3(日・祝前) Have to Spin 2026
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/have-to-spin-2026/
DOOR：\5,500-
ADV：\4,500-
※別途1ドリンク制
※20歳以下入場不可
〈HIPHOP〉
LIVE：C.O.S.A. / Neetz / sh1t / AI jacky / ARuM & SSP
and more...
▼03- Performance Presents Stage
VaVa / Shurkn Pap / Loar & Jahxncho
and more...
DJ：MIKI / FOOLISH MAN / YUUGOH / DJ HAZUKI / CRAZY-T / AKARI
and more...
supported by HABUSH
[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=ZreVujv345o ]
C.O.S.A. - FLOR DE MOLTISANTI (Official Video)
2026.5.4(月・祝日) Beginning ZERO
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/beginnig-zero-0504/
DOOR：TBA
TRAVELERS PASS (新幹線 or 飛行機の乗車証明)：\2,500- (当日券のみ)
FASTPASS TICKET：\2,800-（優先入場・入場料金含む）
U-23 TICKET：\2,500- (優先入場・入場料金含む)
〈BASS〉
-ビギニンBASS-
DJ：W2 (TAIWAN) / ENZO / SID3 EFFECT / HiTOMi / DUBNEEZ CREW / EA / WAYV B2B YUM
[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=vCSC6mIQlcM ]
W2 @Ariva 20260314Guangzhou(Full Set)
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※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。