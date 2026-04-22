【ZEROTOKYO ゴールデンウィーク イベント情報】音楽カルチャーメディア『Rolling Stone』で世界に君臨するDJトップ10に選出されたDJ HARVEYが遂に初登場！

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株式会社TSTエンタテイメント

【2026年 GOLDEN WEEK SCHEDULE】





2026.4.24(金) NYLON JAPAN 22ND ANNIVERSARY PARTY


OPEN 7:30PM / CLOSE 4:30AM


HP：https://zerotokyo.jp/event/nylon-japan-22nd-anniversary-0424/


DOOR：\7,000-


DOOR "MIDNIGHT" TICKET (★25:00以降から入場可能)：\5,000-


ADV TICKET (通常・前売り券)：\6,000- *別途手数料　


ADV "PRIORITY" TICKET (★入場優先・前売り券)：\14,000- *別途手数料 ※SOLD OUT


[特典：ADV TICKETよりも前に入場可能 / Z LOUNGE (地下3Fバルコニーエリア)での観覧が可能］


〈ALL MIX〉


iri / kiOra / 銀座たけ内 / 鈴木凌 / STARGLOW / DJ KUROMI / どんぐりず / BAKA GAIJIN + FRIENDS / 爆撃竜馬 / BALLISTIK BOYZ





[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GMtuL1R6ymE ]

iri - CUBE (Music Video)



2026.4.25(土) LOOP 2126 ∞prelude∞


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/loop-2126-prelude-0425/


DOOR：\5,000-


FASTPASS TICKET：\4,500-（優先入場・入場料金含む）


EARLY BIRD / CYBER GLASSES INCLUDED（グラス付き・優先入場・入場料金含む）


\5,000（限定150枚）


EARLY BIRD / EXCLUSIVE STICKERS INCLUDED（ステッカー付き・優先入場・入場料金含む）


\4,000（限定200枚）


※グラスおよびステッカーは、当日会場にてお渡しいたします。


〈TECHNO〉


DJs：NASTIA / RISA TANIGUCHI / MEGURU





[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=QUQ4Wo6F91U ]

Nastia - Stone Techno 2025 - ARTE Concert



2026.4.26(日) PAXPROJECT


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/paxproject-0426/


DOOR：\2,500-


〈HOUSE / TECHNO〉


ARX / HIKARI / Kiola / T-Cray / YUUGOH






2026.4.28(火・祝前)


DJ HARVEY 2026 TOUR OF JAPAN


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/dj-harvey-2026-tour-of-japan-0428/


DOOR：\6,500-


FASTPASS TICKET：\5,500-（優先入場・入場料金含む）


〈DISCO / HOUSE〉


DJ HARVEY - 3HOUR SET - / MONKEY TIMERS / WASP


VISUAL：REALROCKDESIGN





[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=t7hdNv4IOG0 ]

DJ Harvey Ray-Ban X Boiler Room 007 Milan DJ Set



2026.4.30(木) INFINITY


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/infinity-0430/


DOOR：\2,500-


〈HIPHOP / HOUSE / TECHNO〉


Onomatope / RASH BONE / OTA (play hour) / YUTO / Sugar High / Astro Boy






2026.5.1(金) ULTRAHAUS


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/ultrahaus-0501/


DOOR：\3,500-


DOOR (U-23)：\3,000 -


FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）


FASTPASS (U-23) TICKET：\2,500-（優先入場・入場料金含む）


〈HOUSE / TECH HOUSE〉


-ULTRAHAUS-


DJ：YAMARIKI / CARTOON / JUN OIKAWA / SOUKI YAMASHITA / JUNKO ONAGI


VJ：KIYOSHI MORII


LIGHTING&LASER：AIBA





[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=JHsJpiCNynY ]

YAMARIKI 🇯🇵 | HOUSE TRIBE / MIXMIX SEOUL



2026.5.2(土) BRESH


OPEN 11:30PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/bresh-0502/


DOOR：\4,500-


EARLY BIRD：\3,000-（優先入場・入場料金含む）


FASTPASS TICKET TIER 1：\3,500-（優先入場・入場料金含む）


FASTPASS TICKET TIER 2：\4,000-（優先入場・入場料金含む）


VIP STAGE TICKET：\8,000-（優先入場＋VIP STAGE・入場料金含む）


〈ALL MIX / EDM / HIPHOP / Latin / OPEN FORMAT / POPS / Reggaeton〉


DJs：BRESH Local DJs & Performers






2026.5.3(日・祝前) Have to Spin 2026


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/have-to-spin-2026/


DOOR：\5,500-


ADV：\4,500-


※別途1ドリンク制


※20歳以下入場不可


〈HIPHOP〉


LIVE：C.O.S.A. / Neetz / sh1t / AI jacky / ARuM & SSP


and more...


▼03- Performance Presents Stage


VaVa / Shurkn Pap / Loar & Jahxncho


and more...


DJ：MIKI / FOOLISH MAN / YUUGOH / DJ HAZUKI / CRAZY-T / AKARI


and more...


supported by HABUSH





[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=ZreVujv345o ]

C.O.S.A. - FLOR DE MOLTISANTI (Official Video)



2026.5.4(月・祝日) Beginning ZERO


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/beginnig-zero-0504/


DOOR：TBA


TRAVELERS PASS (新幹線 or 飛行機の乗車証明)：\2,500- (当日券のみ)


FASTPASS TICKET：\2,800-（優先入場・入場料金含む）


U-23 TICKET：\2,500- (優先入場・入場料金含む)


〈BASS〉


-ビギニンBASS-


DJ：W2 (TAIWAN) / ENZO / SID3 EFFECT / HiTOMi / DUBNEEZ CREW / EA / WAYV B2B YUM





[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=vCSC6mIQlcM ]

W2 @Ariva 20260314Guangzhou(Full Set)



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