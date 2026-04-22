特集：STYLE SNAP ’26　158人のスタンダード。 『ONKUL（オンクル）』vol.24発売

株式会社 三栄ONKUL vol.24（4月22日 発売）

STYLE SNAP ’26

158人のスタンダード。

春になると、おしゃれを楽しみたくなる。明日着る服を、もう少し自由に選びたくなる。そんなとき、誰かの着こなしはいいヒントになる。誰もが持っている定番のアイテムも、組み合わせ次第で印象は変わる。シンプルだからこそ、その人の選び方が見えてくる。“自分なりのスタンダード”を探るべく、ONKULは街へ出ました。

なんとなくいい、の奥に、その人なりの理由がある。部屋やインテリア、手に取る本や、足を運ぶ場所にも、その人らしさは表れている。毎日の中で選んできたものの積み重ねが、そのままスタイルになる。

この一冊のスナップを通して、そのヒントが見えてくる。今日も、ファッションに全力で行こう！

■Contents

THE ART HOUSE CINEMA SNAP

スタイルのある映画館、 スタイルのある人々。

SNAP RESEARCH by ONKUL

あの人が素敵な理由について、はなそうよ

ONKUL SNAP

ベーシック派、春夏の着こなし。

HELLO！

オンクル編集長の持ち物調査。

SO MANY WAYS TO BE TWO.

ふたりSNAP

HOUSE SNAP

スタイルになるバディ ハウスナップ

MY USUAL SPOT

私の定位置 イスナップ

Books and the Individual

本と人。

WHY GO TO THE CINEMA？

私たちが映画館に行く理由

▶ ONKUL vol.24 [詳細] https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505435/

SNAP RESEARCH by ONKUL

あの人が素敵な理由について、はなそうよ

あの人、なんであんなに素敵なんだろう。着こなしを見ていると、ちゃんと理由がある。ベーシックな服でも、選び方やバランスでこんなに変わる。編集部であれこれ話しながら、その“いい感じ”の正体を探ってみた。

ONKUL SNAP

ベーシック派、春夏の着こなし。

同じアイテムでも、着る人が違えばスタイルは変わる。ベーシック派45人のスナップを参考に、春夏の装いをアップデートしよう。

HELLO！

オンクル編集長の持ち物調査。

「家の中がまっさらになった！」と笑うほど、引越し級に総ざらいした64日間の記録！ ONKUL編集長が愛する私物に、ところどころ欲しいものも散りばめつつ、お届けします。

SO MANY WAYS TO BE TWO.

ふたりSNAP

ONKULでもおなじみの蒼井優さんと菊池亜希子さんは、プライベートも仲良しなお友達。楽しい雑談トークが飛び交うラジオ番組『アオイとキクチ。』の収録ブースへ、出張ふたりスナップ。

MY USUAL SPOT

私の定位置 イスナップ

食事をしたり、本を読んだり、仕事をしたり。ちょっとした休憩にも。イスは暮らしのいろんな場面に寄り添ってくれる、私たちの定位置だ。ONKULが気になるあの人のお気に入りの一脚を、たっぷり紹介！

WHY GO TO THE CINEMA?

私たちが映画館に行く理由

初めて映画館で観た作品はずっと忘れられないし、ポップコーンの香りで好きな映画の一コマをふと思い出すこともある。いつでもどこでも映画が観られる時代だからこそ、映画館という存在に敬意を表したい。

◆ONKUL vol.24 詳細

ONKUL vol.24

特集：「STYLE SNAP ’26 158人のスタンダード。」



発売日：2026年4月22日（水）

定価1100円 (本体価格1000円)

ISBN：9784779654350



※全国の書店、 コンビニエンスストア、 ネット書店にてお求めいただけます。

詳細：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505435/





ONKUL（オンクル）

“あたりまえ"なものにほどこだわりたい。そんな感度の高い女性に向けたファッション&ライフスタイル雑誌。ファッション、インテリア、日用品、旅、食事、ビューティー etc...暮らしに役に立つモノやコトを、独自の目線と新しい切り口で紹介します。

ONKUL公式webサイト：https://fudge.jp/onkul/

ONKUL公式Instagram：https://www.instagram.com/onkul_magazine/



株式会社三栄

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



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三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/



2026年4月22日

株式会社 三栄