エレコムグループ従業員が本気で選ぶ「使って良かった」製品ランキングを発表！2万点超の製品から選ばれた第1位は人気の2シリーズが同率に

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、エレコムグループ従業員を対象に「実際に自分で使い、人に勧めたいと思える製品」についてのアンケート調査を実施しました。エレコムグループが展開する20,000点超の製品の中から、ユーザーからも人気の高い2シリーズが同率で第1位に選ばれました。

新生活が始まり、オフィスや学校で使うアイテムも自分好みにそろえたくなる季節です。ぜひ、お気に入りのアイテム選びの参考にしていただければ幸いです。

「使ってよかった」製品ランキングとは？

エレコムグループでは、パソコン・スマートフォン周辺機器やオフィスで役立つものから、ヘルスケアグッズ、調理家電まで、20,000点を超える製品を幅広いラインアップで展開しています。その中でも従業員が実際に使用し、愛用している本気のおすすめ製品をアンケートにて調査しました。従業員の熱い想いのこもったコメントと共に、ランキング形式でご紹介します。

第１位は同率で２製品！キーワードは「健康志向」と「スペパ」

同票数での同率1位は、エレコムのマウス「EX-G」シリーズと、トラックボール「IST（イスト）」シリーズです。5位には、トラックボール「HUGE PLUS（ヒュージ プラス）」もランクインしました。

いずれも手や手首への負担を抑え、パソコン作業の疲れを感じにくいアイテムです。また、トラックボールは位置を固定したまま使えてデスク周りを広々と使えるため、スペースパフォーマンス（スペパ）抜群。ただ機能が優れているだけに留まらず、毎日の健康的なオフィスワークを支えるアイテムが人気を集める結果となりました。

第1位（同率） 「EX-G」シリーズ

13年にわたるロングセラーの「握らないマウス」

整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス「EX-G」シリーズは、2013年の発売以来不動の人気を誇り、シリーズ累計出荷台数は950万台を突破。「入社前から持っていた」「EX-Gシリーズのファンだった」という従業員も多く、ぜひ周りに勧めたい製品として、堂々の第1位にランクインしました。

第1位（同率） 「IST（イスト）」シリーズ

＜従業員のおすすめコメント＞- 握りやすさが好きで個人的に3個くらい持っている。仕事でもプライベートでも使用。- サイズ展開がS・M・L・XLとあり、左手用もある。- 人にも気を遣わないので静音という特徴が好きです。設計のおかげで手首も疲れにくく、充電式という点も気に入っています。- 握り心地がよく、マルチペアリング対応で、レシーバなしのBluetoothと、欲しい機能がついて高機能だけどシンプルな製品設計がとても良いです！なめらかすぎる操球感！親指トラックボール

10年以上の歴史を持つ「EX-G」と並んで1位に輝いたのは、2024年デビューのトラックボール「IST」シリーズ。トラックボールユーザーへの事前調査を元に、「ボール操作のなめらかさ」に徹底的にこだわって開発された「IST」シリーズは、ボールの支持方式に「人工ルビー」と「ベアリング」の2種類を採用。好みで選べる使い心地も支持につながりました。

＜従業員のおすすめコメント＞- パソコン操作にトラックボールは必要不可欠。仕事用としては、もう普通のマウスに戻れないです。- ボールの回りのスムーズさ。滑らかにポインターが動く。- テレワークで活用していますが、無線式かつトラックボール式のため、邪魔なコードもマウスパッドも必要なく、場所を選ばないところが気に入っています。海外出張でも活躍します。- やめられない止まらないトラックボール。使い勝手はもちろんだが、ボールぶん回したときの音が心地よい。

第3位 USB-Aポート付きクリップタップ

欲しい場所に、どこでも電源を設置できる

第3位は、机などに挟んで使えるクリップ形状の電源タップです。挟んだまま固定できてぐらつきにくいことに加え、電源を常設できない場所にも一時的に設置できるため、幅広いシーンで活躍。実用性の高さが評価されました。

第4位 off toco（オフトコ）バックパックシリーズ

＜従業員のおすすめコメント＞- 一目見た瞬間使い方が分かる。ユーザー自身が使い方を自分で決められる余地があるデザインと仕様。とても懐が深いデザインだと思います。クリップのパワーが程よいです。しっかり挟める力がありつつ、足を引っかけちゃってもクリップが自ら外れてくれるちょうどいい塩梅の設計です。- ここにコンセントあったらなー便利なのになーというところに簡易的にコンセントを増やすことができるからです！- 大きい会議室や多目的ホールで、卓上に電源を設置したい時に、これに勝る製品はありません。- 頻繁に模様替えしたくなる私でも、このタップなら置き場所ならぬ付け場所に困らないからです！抜群の収納力で、ビジネスにもおでかけにもぴったり

累計販売数35万個を超える人気のバッグ「off toco（オフトコ）」シリーズが第4位にランクイン。カメラバッグ、バックパックなど幅広いラインアップが支持を集める中でも、特に通勤で使いやすいバックパックへのコメントが多く寄せられました。

第5位 HUGE PLUS（ヒュージプラス）

＜従業員のおすすめコメント＞- 形状が四角なのでノートパソコンを入れやすい、ポケットも多い。容量も思った以上に入る。- 通勤で肩掛けが片方の肩にダイレクトに（パソコンを入れると特に）来るので、リュックを使用することが多いのですが、off tocoは紐の部分が太いので持ちやすい！半分に区切られるしモノもいっぱい入れられるので、とても良いです！片手であらゆる作業が完結する、超大型トラックボール

TOP５に２つ目のトラックボールがランクイン。その名の通り、直径52mmの大玉と縦幅180mmを超えるボディが印象的ですが、10個のボタンそれぞれに機能を割り当てて使える利便性も人気。従業員からも中毒性の高いコメントが多く寄せられました。

1位～10位までの結果はこちら！

＜従業員のおすすめコメント＞- マウスアシスタントとの組み合わせで、これが無いと生活できない体になります。- ボタンが多くショートカットに割り当てられるので、地味に作業が速くなります。手首を動かさない操作なので疲れにくく、長時間でも楽です。大きい分、どっしりした安定感があってそれも好み。気づいたらボールをずっと回してしまいます。

※各シリーズより発売中の型番を抜粋し掲載しております。

※販売先により、型番・一部仕様が異なる場合があります。

第1位（同率） EX-G マウス

静音 Bluetooth5.0マウス "EX-G"5ボタン Mサイズ

M-XGM30BBSKCBK(https://www.elecom.co.jp/products/M-XGM30BBSKCBK)

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https://www.amazon.co.jp/dp/B0CFKL2GHQ/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CFKL2GHQ/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

第1位（同率） IST トラックボール

2.4GHz無線トラックボール "IST"5ボタン ベアリングモデル

M-IT11DRWH(https://www.elecom.co.jp/products/M-IT11DRWH.html)

Amazonでのご購入はこちら：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNBPHPN1/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNBPHPN1/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

エレコムダイレクトショップ（楽天市場）でのご購入はこちら：

https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550281379/

第3位 クリップタップ

USB-Aポート付きクリップタップ

T-U05-3225BK(https://www.elecom.co.jp/products/T-U05-3225BK.html)

Amazonでのご購入はこちら(※)：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZ6PDLTP/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZ6PDLTP/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

エレコムダイレクトショップ（楽天市場）でのご購入はこちら(※)：

https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550303149/

※こちらの製品のコード長は1.5mとなります。

第4位 off tocoバックバック

“off toco”2STYLEカメラバックパック

DGB-S043BK(https://www.elecom.co.jp/products/DGB-S043BK.html)

Amazonでのご購入はこちら：

https://www.amazon.co.jp/dp/B095RLRDGR/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B095RLRDGR/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

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https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550215534/

第5位 HUGE トラックボール

HUGE PLUS ワイヤレストラックボール[10ボタン/ベアリング]

M-HT1MRBK(https://www.elecom.co.jp/products/M-HT1MRBK.html)

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https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYC9YC3M/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYC9YC3M/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

エレコムダイレクトショップ（楽天市場）でのご購入はこちら：

https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550361477/

第6位 CAPCLIPマウス

Bluetooth5.0マウスCAPCLIP PRO

M-CCP1BBBK(https://www.elecom.co.jp/products/M-CCP1BBBK.html)

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https://www.amazon.co.jp/dp/B08HQCHBY9/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B08HQCHBY9/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

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https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550179300/

第7位 超強力クリーニングクロス

超強力クリーニングクロス

KCT-007GY(https://www.elecom.co.jp/products/KCT-007GY.html)

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第8位 bitra トラックボール

bitra USB無線/Bluetoothトラックボール [5ボタン/人差し指操作]

M-MT2MRSBK(https://www.elecom.co.jp/products/M-MT2MRSBK.html)

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https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZG9YXQ4/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZG9YXQ4/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

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第9位 ECLEARリカバリーウェア

ECLEAR リカバリーウェア 半袖ハーフパンツ セット ブラック S

HCM-RW01SBK(https://www.elecom.co.jp/products/HCM-RW01SBK.html)

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第10位 薄型マウス Slint

充電式 Bluetooth4.2薄型マウス “Slint”4ボタン

M-TM15BBBK(https://www.elecom.co.jp/products/M-TM15BBBK.html)

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調査概要

実施期間 : 2026年3月19日～3月31日

対象 : エレコムグループ従業員

有効回答数 : 139名

調査手法 : Microsoft Formを使用したアンケート調査

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一