国家資格「税理士試験」のオンライン申請システムを構築。多様な申込パターンに対応した受験申込・審査フローをデジタル化。

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：野口功司、以下「CBTS」）は、国税庁より受託した「国家資格（税理士試験）システムの開発及び運用等業務」において、オンラインでの受験申込、各種申請、結果確認が可能となる専用サイトを構築し、令和8年度（第76回）税理士試験の申込受付に先立ち、2026年4月1日（水）より運用を開始いたしました。

【多様な申込内容に対応した受験申込デジタル化の5つのポイント】

税理士試験は、会計学に属する科目の2科目と、税法に属する科目の中から受験者の選択する3科目について実施されます。試験は科目合格制となっており、受験者は一度に5科目すべてを受験する必要はなく、1科目ずつ段階的に受験することも可能です。また、一定の条件を満たす場合には、試験が免除される制度も設けられています。このように、出願や審査にあたっては、受験条件、免除制度、試験固有の規定など、複数の制度上の要素が関係します。これら多様な申込内容をオンライン上で適切に取り扱うため、CBTSでは以下の5点を重点項目としてシステムを構築しました。

1. 多岐にわたる申込内容のシステム化

税理士試験には、必須科目の有無や同時受験に関する規定など、いくつかの選択ルールがあります。

これらを整理した上で、受験者の状況を適切に判定できる仕組みをシステムに実装しました。

2. 性質の異なる「免除制度」への対応

会計学と税法で異なる免除条件が定められていることに加え、大学院での研究（修士論文）をもとに認定を行う「研究認定」など、複数の異なる免除制度があります。

これらを踏まえ、合格科目と合わせて最大5科目となるよう、申請時に自動で調整される仕組みを構築しました。

3. 多様な審査を統合・最適化

さまざまな状況や条件分岐を伴う審査について、担当者が円滑に対応できるよう管理の仕組みを整備しました。

4. 審査業務の一元管理

通常の試験とは異なる手続きが必要な審査について、他の審査とあわせて一元的に管理できるよう、ひとつのシステム内で仕組みを整備しました。

5. 各種申請と合格・免除情報の整合性担保

試験後に行われる各種申請や変更手続きは、受験者が保有する「合格科目」や「免除科目」の情報と密接に関係しています。

これらの情報と申請内容の間で齟齬が生じないよう、申請手続きの順序を踏まえた管理や、保有情報が適切に扱われる仕組みを実装し、正確な情報管理を行っています。



CBTSは今後も、確かな技術力と深い業務理解をもとに、多様な要件を持つ国家資格・試験制度のデジタル化を推進し、社会全体の利便性向上に貢献してまいります。

▼国税庁HP 税理士試験について

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/zeirishi.htm

▼税理士試験 受験案内

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/annai.htm

【令和８年度（第76回）税理士試験実施スケジュールについて】[表: https://prtimes.jp/data/corp/62024/table/147_1_d9900891cda758ab332cba37e2487a17.jpg?v=202604220151 ]

※詳細については必ず官報公告または受験案内をご確認ください。

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業

試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス

事務委託・印刷・データ処理・分析サービス

学びのメディア『日本の資格・検定（https://jpsk.jp ）』の運営

直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営（https://cbt-s.com/professional-tc ）)

報道関係者のお問い合わせ

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ 営業部

TEL：03-5209-0551 ／ E-mail：marketing-1@cbt-s.com