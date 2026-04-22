WEBストア「and ST」に「ムラサキスポーツ」が厳選25超のブランドラインアップでNEWオープン！企業の垣根を超え、「遊び」の共創へ

株式会社アンドエスティHD

アンドエスティHDグループでモール＆メディア事業やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティ（本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長 CEO：櫻井 裕也）は、運営するファッションプラットフォーム「and ST（アンドエスティ）」において、株式会社ムラサキスポーツ（本社：東京都台東区上野7-14-5、代表取締役会長 金山 元一）が展開する27ブランドの販売を本日2026年4月22日（水）よりスタートすることをお知らせいたします。

アンドエスティは、ファッション・テクノロジー・コミュニティを掛け合わせ、「買い場」から「遊び場」への進化、買い物そのものを熱狂的な体験へと変える「リテールテイメント」の実現を目指しています。この度、弊社のミッション「Play fashion!」と、ムラサキスポーツの「RIDE LIFE」「遊びでつながる」という理念が深く共鳴し、ファッションとスポーツが交差する多角的な連携を見据えた中長期的な取り組みを始動いたします。

その第一弾として、まずはムラサキスポーツが取り扱う27ブランドをWEBストア「and ST」にて一挙に販売し、夏に向けて原宿のフラッグシップストア「and ST TOKYO」でのPOP UP展開なども予定。今後は展開ブランドをさらに拡充するほか、両社の持つコミュニティやリソースを融合させ、お客さまの毎日がより楽しくなる体験の創出に向け、様々な検討を重ねてまいります。

■株式会社ムラサキスポーツ 出店概要

「and ST」内に、ムラサキスポーツが厳選したRIDE LIFE WEARが集結。メンズ、レディース、キッズまで網羅した豊富なバリエーションにより、アクティブなライフスタイルを彩るアイテムとの新たな出会いを創出します。

販売開始：2026年4月22日（水）12:00~

販売ページURL：https://www.dot-st.com/murasakisports/

オープン記念キャンペーン：

１.全品10%ポイント還元

２.タイムセール開催（2026年4月22日（水）12:00～4月29日（水）23:59）

出店ブランド：

RIKKA FEMME/RIP CURL/adidas/PUMA/NEW ERA/SALOMON/BILLABONG/DC/Hurley/

RVCA/ Carhartt/adidas Skateboarding/NORTHWAVE/BIRKENSTOCK/HUNTER/

CHUMS/ASICS Skateboarding/THRASHER/G-PRIDE/Columbia/DEAR LAUREL/ELEMENT/

QUIKSILVER/ROXY/SANTA CRUZ/TOY MACHINE/CASIO など

※最新ラインアップおよび商品詳細は販売ページよりご確認ください。取り扱いブランドは今後もさらに追加予定です。

展開カテゴリー：

・メンズ（スポーツウエア、シューズ、アパレル、スポーツ雑貨、ファッション雑貨）

・ウィメンズ（スポーツウエア、シューズ、アパレル、スポーツ雑貨、ファッション雑貨）

・キッズ（スポーツウエア、シューズ、アパレル、スポーツ雑貨、ファッション雑貨）

■「ムラサキスポーツ」注目アイテム

【RIKKA FEMME／アシンメトリー３点セット水着】

アシンメトリーが魅せる、大人の余裕。トレンドのデザインに、上品さと抜け感をプラスした、体型カバーもスタイルアップも叶える3点セット水着。ペプラムブラ・ビキニショーツ・フレアロングパンツの組み合わせで、シーンや気分に合わせて着こなしの幅が広がります。

【adidas skateboarding SAMBA ADV】

SambaシリーズのDNAを継承しつつ、スケート仕様に進化した「ADV」モデル。クラシックと機能性を融合したハイブリッドデザイン。限定カラーとなっているこちらのモデルは、メンズレディース問わずストリートからフェミニンなどどんな服装にも合わせやすくオススメの1足。

【NEW ERA/ニューエラ キャップ 9TWENTY Ribbon Flower Jacquard ホワイト 14745036】

リボン仕様のストラップと繊細なカットジャカードが織りなす、洗練されたフェミニンなキャップ。 透け感のある素材が春夏の装いに華やかさを添え、フロントのメタルピンが上品なアクセントを演出します。 柔らかな被り心地の「9TWENTY」をベースに、機能性とデザインを両立させた一品です。

■株式会社ムラサキスポーツ 取締役社長 金山洋一氏 コメント

このたび「and ST」への出店を通じて、ムラサキスポーツが大切にしてきた“遊びでつながる”という価値観を、より多くのお客様にお届けできることを

大変嬉しく思っております。

弊社はこれまで、サーフィン・スノーボード・スケートボードといったアクションスポーツを軸に、単なる商品提供にとどまらず、その背景にあるカルチャーやコミュニティを大切にしてきました。私たちはその想いを「PLAY MURASAKI」という言葉に込め、遊びを起点に人と人、ライフスタイルがつながる価値を提案しています。

「and ST」が掲げる“Play fashion!”という考え方は、この「PLAY MURASAKI」と深く共鳴するものであり、ファッションを通じて日常を楽しむという点で強い親和性を感じています。

今回の取り組みを第一歩として、“ファッション”と“スポーツ”、そして“遊び”が交差する新たな体験を共創し、お客様の日常をより豊かで楽しいものにしていきたいと考えています。

■株式会社アンドエスティ 取締役 CBO 小林千晃 コメント

今回の取り扱い開始は、両社による「遊び」の共創に向けた第一歩です。ムラサキスポーツ様が大切にされている「PLAY MURASAKI」という価値観は、アンドエスティがミッションとして掲げる「Play fashion!」と深く通じ合うものであり、この強力なタッグが新たな価値を生み出すことを確信しています。今後は、and STが提供する多様なコンテンツやソリューションを通じて、商品を手にする喜びだけでなく、その背景にあるスポーツ・カルチャー体験をより深く届けてまいります。そこから多様なコミュニティが繋がり、新たな広がりやファッションとスポーツの交差を生み出すことで、お客様の日常をより楽しく、豊かに彩るライフスタイルの提案をしてまいります。

■株式会社ムラサキスポーツについて

「遊びでつながる」を デザインするRIDE LIFEの 総合プロデュースカンパニー。

私たちはスポーツとその文化を通して、たくさんのことを学んできました。友人や家族の絆、人と人が理解しあうこと、自然の大きさと尊さなど、人生にとって本当に大切なことを、わずかな時間で気づかせてくれるのが、スポーツの素晴らしさだと思います。たとえ、どんなに時代が進歩しても、いつもスポーツと一緒にいられるように。みんなの夢をカタチにしたい。ムラサキスポーツはそう考えています。

＜URL＞https://www.murasaki.co.jp/

■WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」について

「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」などをはじめとするグループブランドに加え、バラエティ豊かな外部ブランドが集結。多様なライフスタイルを提案するアンドエスティHDグループのWEBストア。

＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。 「Play fashion!プラットフォーム」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。

＜URL＞ https://www.dot-st.com/

＜iOS版アプリ＞ https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725

＜Android版アプリ＞https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

■株式会社アンドエスティについて

株式会社アンドエスティ(代表取締役社長 CEO：櫻井 裕也)は、多様なブランド・カテゴリーが融合するファッションプラットフォーム「and ST（アンドエスティ）」を運営しています。 私たちは、ファッション・テクノロジー・コミュニティを掛け合わせ、「買い場」から「遊び場」への進化と、買い物そのものを熱狂的な体験へと変える「リテールテイメント」の実現を目指しています。 自社・他社の枠を超えたパートナーシップを軸に、ECのみならず様々なソリューションをオープンに提供することで、誰もがそれぞれのライフスタイルを楽しみ、繋がることができるエンタメ性の高い共創コミュニティを創出していきます。

＜URL＞https://www.andst.co.jp/

＜法人様のお問い合わせ＞ https://andst.zendesk.com/hc/ja/requests/new

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/