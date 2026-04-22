肌に寄り添う“白”、しっかり落とす“黒”。毛穴悩みに応える「白黒カプセルマスク」誕生

株式会社千空

株式会社千空（本社：大阪府大阪市、代表取締役：平井翠）は、毛穴*¹悩みにアプローチする洗い流しタイプのクレイマスク「白（酒粕）カプセルマスク」「黒（炭）カプセルマスク」の2種を、2026年4月28日（火）より全国で発売いたします。

*1 うるおいを与え、乾燥により目立った毛穴を目立たなくすること

拡大する“毛穴ケア需要”に着目

近年、スキンケア市場では「毛穴悩み」に特化した商品への関心が高まっています。

特に20代～30代を中心に、「毛穴の目立ち」や「黒ずみ*²」への悩みは顕著であり、SNSでも継続的に話題となっています。

こうしたニーズに応えるため誕生したのが、

「CENQUR 白黒カプセルマスク」です。

“落とすだけじゃない”毛穴ケアへ

本製品は、クレイ（泥）の吸着力により毛穴汚れをしっかり除去しながら、うるおい・キメ・透明感*³といった肌本来の美しさを引き出す「多機能型」スキンケアマスクです。

従来の「落とすケア」にとどまらず、毛穴ケアのその先を目指した処方設計が特長です。

*2 汚れや古い角質による

*3 うるおいを与え、キメの整った肌状態のこと

■商品特徴

●1回使い切りのカプセル設計

カプセル形状により、1回分を衛生的に使い切り可能。旅行やお試し用途にも適しています。

また、1個180円（税抜）という手に取りやすい価格も魅力です。

●人気美容成分を贅沢配合

セラミド⁴、ヒアルロン酸*⁵といった定番成分に加え、ナイアシンアミド*⁶やグリコール酸*⁷など話題の成分も配合。

クレイマスクの基本機能に＋αのスキンケア効果を持たせることで、より高い満足感を実現しました。

*4 セラミドNP(整肌成分)

*5 ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸K、加水分解ヒアルロン酸Na、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸クロスポリマーNa(全て整肌成分)

*6.7 整肌成分

商品ラインナップ

「白カプセルマスク」

酒粕エキス*⁸配合により、肌を明るく整え、透明感*³のある仕上がりへ。

〈おすすめの方〉

・毛穴ケアをしながら肌へのやさしさも重視したい方

・くすみ感が気になる方

・透明感のある肌を目指したい方

「黒カプセルマスク」

炭*⁹の吸着力により、毛穴詰まり*¹⁰・黒ずみ*²・角質をしっかり除去。

〈おすすめの方〉

・皮脂やざらつきが気になる方

・毛穴汚れをしっかりオフしたい方

・すっきりとした洗い上がりを求める方

*8 整肌成分

*9 吸着成分

*10 汚れや古い角質による

商品基本情報

容量：7.5g

価格：180円（税込198円）

-使用方法-

1, 洗顔後、水気を拭いたお顔に目元を避けてクリームを塗り広げます。

2, 10~20分おいて表面を乾燥させます。

3, ぬるま湯でマッサージする様に洗い流します。

発売情報

発売日：2026年4月28日（火）より順次発売

発売店舗：全国のバラエティショップ・ドラッグストア・各種ECサイト（楽天・Amazon・Qoo10）

楽天公式SHOP :https://item.rakuten.co.jp/makebox/c/0000000108/Amazon公式SHOP(白） :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP619JNDAmazon公式SHOP（黒） :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP5XC9BBQoo10公式SHOP :https://www.qoo10.jp/shop/makebox?search_mode=basic

会社概要

株式会社千空は、化粧品の輸入にかかわる様々な実務をはじめ、世界中とのグローバルネットワークを活用した化粧品の提案および商品開発を行っております。

会社名：株式会社千空

所在地：大阪市中央区平野町1丁目8-15 平野町ファーストビル６階

代表取締役：平井翠

事業内容：化粧品・健康食品の製造及び輸入、販売

企業HP :https://www.cenqur.co.jp/CENQUR公式Instagram :https://www.instagram.com/cenqur_official/

お問い合わせ

株式会社千空

E-mail：support@cenqur.co.jp

※本プレスリリースおよびサンプル提供に関するお問い合わせはこちらまで。