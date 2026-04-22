肌に寄り添う“白”、しっかり落とす“黒”。毛穴悩みに応える「白黒カプセルマスク」誕生

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株式会社千空


株式会社千空（本社：大阪府大阪市、代表取締役：平井翠）は、毛穴*¹悩みにアプローチする洗い流しタイプのクレイマスク「白（酒粕）カプセルマスク」「黒（炭）カプセルマスク」の2種を、2026年4月28日（火）より全国で発売いたします。



*1 うるおいを与え、乾燥により目立った毛穴を目立たなくすること




拡大する“毛穴ケア需要”に着目

近年、スキンケア市場では「毛穴悩み」に特化した商品への関心が高まっています。


特に20代～30代を中心に、「毛穴の目立ち」や「黒ずみ*²」への悩みは顕著であり、SNSでも継続的に話題となっています。


こうしたニーズに応えるため誕生したのが、


「CENQUR 白黒カプセルマスク」です。








“落とすだけじゃない”毛穴ケアへ

本製品は、クレイ（泥）の吸着力により毛穴汚れをしっかり除去しながら、うるおい・キメ・透明感*³といった肌本来の美しさを引き出す「多機能型」スキンケアマスクです。


従来の「落とすケア」にとどまらず、毛穴ケアのその先を目指した処方設計が特長です。






*2 汚れや古い角質による


*3 うるおいを与え、キメの整った肌状態のこと



■商品特徴


●1回使い切りのカプセル設計

カプセル形状により、1回分を衛生的に使い切り可能。旅行やお試し用途にも適しています。


また、1個180円（税抜）という手に取りやすい価格も魅力です。





●人気美容成分を贅沢配合

セラミド⁴、ヒアルロン酸*⁵といった定番成分に加え、ナイアシンアミド*⁶やグリコール酸*⁷など話題の成分も配合。


クレイマスクの基本機能に＋αのスキンケア効果を持たせることで、より高い満足感を実現しました。






*4 セラミドNP(整肌成分)


*5 ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸K、加水分解ヒアルロン酸Na、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸クロスポリマーNa(全て整肌成分)


*6.7 整肌成分



商品ラインナップ




「白カプセルマスク」

酒粕エキス*⁸配合により、肌を明るく整え、透明感*³のある仕上がりへ。


〈おすすめの方〉


・毛穴ケアをしながら肌へのやさしさも重視したい方


・くすみ感が気になる方


・透明感のある肌を目指したい方







「黒カプセルマスク」

炭*⁹の吸着力により、毛穴詰まり*¹⁰・黒ずみ*²・角質をしっかり除去。


〈おすすめの方〉


・皮脂やざらつきが気になる方


・毛穴汚れをしっかりオフしたい方


・すっきりとした洗い上がりを求める方







*8 整肌成分


*9 吸着成分


*10 汚れや古い角質による



商品基本情報



容量：7.5g


価格：180円（税込198円）



-使用方法-


1, 洗顔後、水気を拭いたお顔に目元を避けてクリームを塗り広げます。


2, 10~20分おいて表面を乾燥させます。


3, ぬるま湯でマッサージする様に洗い流します。



発売情報



発売日：2026年4月28日（火）より順次発売


発売店舗：全国のバラエティショップ・ドラッグストア・各種ECサイト（楽天・Amazon・Qoo10）




楽天公式SHOP :
https://item.rakuten.co.jp/makebox/c/0000000108/
Amazon公式SHOP(白） :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP619JND
Amazon公式SHOP（黒） :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP5XC9BB
Qoo10公式SHOP :
https://www.qoo10.jp/shop/makebox?search_mode=basic




会社概要

株式会社千空は、化粧品の輸入にかかわる様々な実務をはじめ、世界中とのグローバルネットワークを活用した化粧品の提案および商品開発を行っております。



会社名：株式会社千空


所在地：大阪市中央区平野町1丁目8-15 平野町ファーストビル６階


代表取締役：平井翠


事業内容：化粧品・健康食品の製造及び輸入、販売






企業HP :
https://www.cenqur.co.jp/
CENQUR公式Instagram :
https://www.instagram.com/cenqur_official/



お問い合わせ


株式会社千空
E-mail：support@cenqur.co.jp
※本プレスリリースおよびサンプル提供に関するお問い合わせはこちらまで。