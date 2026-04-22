総フォロワー数300万人超えの大人気キャラクターパペットスンスンがHappyくじに初登場！

株式会社サニーサイドアップ

株式会社サニーサイドアップが手掛けるHappyくじに、総フォロワー数300万人超えの大人気キャラクター「パペットスンスン」が初登場！2026年5月29日(金)より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売予定です。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページ(https://www.h-kuji.com/goods/puppet-sunsun/)をご確認ください。

※店舗により取り扱い中止になる場合がございます。※一部取り扱いのない店舗もございます。※店舗へのお問い合わせはお控えください。

◆Happyくじ限定の「録り下ろしボイス」アイテムが登場！ほかにもスンスンがおしゃべりするぬいぐるみや時計など、ファン必見の各種アイテムも！

今回のHappyくじ「パペットスンスン」は、全9等級＋LAST賞で展開します。

中でも注目アイテムは、LAST賞・SP賞・A賞・B賞にラインアップされたスンスンがおしゃべりしてくれるアイテムです。SP賞「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ」は、全高約30cmで、手を握ると「WA!」や「GORONCHOCHO」など、全10ボイスでおしゃべりしてくれる仕様です。

また、LAST賞の「パペットスンスン クロック」は、窓からゆらゆら揺れるスンスンが覗き、9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンがここでしか聞けない録り下ろしボイスで時刻をお知らせしてくれます。

そのほかにも、C賞キャニスターやE賞ジッパーバッグなど日常使いできるアイテムや、遊んで楽しいD賞絵あわせカードなど、ファン必見のアイテムを豊富にラインアップしています。はずれなしでオリジナルグッズが手に入るHappyくじ「パペットスンスン」に是非ご注目ください。

◆商品一覧SP賞 パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ［全1種］サイズ（約）：全高30cm

いつでもスンスンと一緒に過ごせるふわふわなぬいぐるみ！

手を握ると全10ボイスでおしゃべりをしてくれる仕様です♪

LAST賞 パペットスンスン クロック[全1種］サイズ（約）：全高22.6cm

Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、

9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンが時刻をお知らせします。

朝やおやつの時間など、スンスンの声で1日のリズムが楽しくなる特別な時計です♪

A賞 パペットスンスン おしゃべりフィギュア［全10種］サイズ（約）：全高6.5～11cm ※台座含む

スンスンはもちろん、ノンノンやゾンゾンもフィギュア化！

ボタンを押すとおしゃべりしてくれる仕様です♪

B賞 パペットスンスン あいづちぬいぐるみ[全5種］サイズ（約）：全高15cm ※上部金具含む座り時

Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、

スンスン、ノンノン、ゾンゾンのお腹を押すとあいづちを打ってくれる、一緒に過ごして楽しいぬいぐるみです！

C賞 パペットスンスン キャニスター［全6種］サイズ（約）：直径10cm / 全高9.5cm

スンスンが野菜やお菓子の中に紛れ込んでいる様子がかわいい♪

小物をかわいく収納！

D賞 パペットスンスン 絵あわせカード[全1種］サイズ（約）： 直径8cm ※24枚入り

飾ってかわいい、遊んで楽しい絵あわせカード！

いろんな表情のスンスンを楽しめる！

E賞 パペットスンスン ジッパーバッグ［全6種］サイズ（約）： S：W15.5×H12cm/M：W19×H15cm/L：W24×H19cm

スンスンが近づいていく様子をデザインに落とし込んだジッパーバッグ3枚セット！

サイズ違いで収納や小物整理に便利♪

F賞 パペットスンスン アクリルスタンド[全9種］サイズ（約）： W14×H10cm

飾ってかわいいアクリルスタンド

それぞれ違ったデザインや表情で、コレクション欲が高まる♪

G賞 パペットスンスン フードピック［全4種］サイズ（約）：全高6cm以内

スンスンや仲間たちの様々なポーズがかわいいフードピック3点セット！

お弁当やフルーツに刺してごはんの時を楽しく彩ります♪

H賞 パペットスンスン ステッカーセット［全5種］サイズ（約）：7cm角内

色々なデザインで楽しめるステッカー6枚セット

貼っても、スマホに挟んでもかわいい！

◆商品概要

Happyくじ「パペットスンスン」

価格：920.70円（税込）

発売日：2026年5月29日(金)より発売予定

販売箇所：セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン

※店舗により取り扱い中止になる場合がございます。

※一部取り扱いのない店舗もございます。※店舗へのお問い合わせはお控えください。

景品内容：全9等級＋LAST賞

公式HP：https://www.h-kuji.com/goods/puppet-sunsun/

◆パペットスンスンについて

パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。

６才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。

X：https://x.com/puppet_sunsun

YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun

Webサイト：https://puppetsunsun.com

◆株式会社サニーサイドアップ 会社概要（SUNNY SIDE UP Inc.）

サニーサイドアップグループのコア事業として、企業やブランド、スポーツ、エンターテイン

メント、地方創生など幅広い領域で、PR発想を軸としたブランドコミュニケーション事業を展

開。PR、ブランディング、プロモーションをはじめとした統合的なコミュニケーションソ

リューションを通じて、企業やブランドと人や社会との関係性をデザインする「Relations Design Company」です。

社名 ：株式会社サニーサイドアップ / SUNNY SIDE UP Inc.

代表取締役社長 ：リュウ シーチャウ

公式サイト ：https://ssu.co.jp(https://ssu.co.jp)