素材やデザインにこだわり商品を展開するブランド『GBL』にて、2026年4月25日(土)より毎年人気のTシャツに新作が登場！「天空の城ラピュタ」や「平成狸合戦ぽんぽこ」などのデザインがラインアップ

ベネリック株式会社※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)の運営する、素材やデザインにこだわり、スタジオジブリファンに向けた商品を展開するブランド『GBL』にて、毎年人気の「BASIC Tシャツ」の新デザイン5種を2026年4月25日(土)より発売いたします。発売に先駆け、オンラインショップそらのうえ店では、2026年4月24日(金)12:00より予約受付を開始いたします。

■オンラインショップそらのうえ店 商品ページ：https://x.gd/HlQ11

■新商品について

素材やデザインにこだわり、スタジオジブリファンに向けた商品を展開するブランド『GBL』より、毎年人気のTシャツに「天空の城ラピュタ」「魔女の宅急便」「千と千尋の神隠し」「平成狸合戦ぽんぽこ」「崖の上のポニョ」の新デザインが登場いたします。

オリジナルボディから作り上げた『GBL』の定番Tシャツ。今回登場する新作は、作品やシーンに合わせて蓄光プリントやサガラ刺しゅう、異素材を採用するなど遊び心とこだわりを詰め込み、デザインだけでなく素材や質感を楽しめるような仕掛けを施しました。全種S・M・L・XL・XXLの5サイズ展開で、ルーズな着こなしからジャストフィットまで、性別や年代を問わず着用可能です。豊富なサイズ展開は自分用にはもちろん贈り物にもぴったりで、お友達やパートナーとおそろいのコーディネートも楽しめます。

暑い日が待ち遠しくなるような『GBL』の新作Tシャツで、夏のイベントを楽しむ準備をしませんか。

■商品詳細商品詳細

「天空の城ラピュタ」にて、ムスカが飛行石を使用し、石板でラピュタ城を操るシーンをデザインしたTシャツです。飛行石を刺しゅうで表現し、立体的に仕上げ、背面には要石デザインのポケットが付いています。石板に浮かび上がる文字の一部は蓄光プリントを施し、暗闇でぼんやりと光るようすを楽しめるギミック付きです。

商品名：GBL 天空の城ラピュタ BASIC Tシャツ 読める！読めるぞ！

価 格：各6,930円(税込)

サイズ：S／M／L／XL／XXL

素 材：綿100%

着用イメージ

「魔女の宅急便」に登場する、黒猫のジジにそっくりなぬいぐるみをデザインしたTシャツです。ボディのカラーにぬいぐるみの持ち主「ケット」の家のカーペットを彷彿とさせるモカを採用し、ふわふわとしたぬいぐるみの質感をサガラ刺しゅうで表現しています。背面にはケットの家で飼われている犬「ジェフ」のプリントを施しました。Tシャツ1枚で作中のエピソードを思い出すことができる、こだわりの詰まったアイテムです。

商品名：GBL 魔女の宅急便 BASIC Tシャツ ぬいぐるみジジ

価 格：各6,930円(税込)

サイズ：S／M／L／XL／XXL

素 材：綿100%

着用イメージ

「平成狸合戦ぽんぽこ」の正吉の幼馴染「ぽん吉」が、人やモノに変身する「化学(ばけがく)」を練習するシーンをイメージしたデザインのTシャツです。ぽん吉のふわふわとした毛並みを刺しゅうで、無機質なモノとして招き猫を線画で表現しました。背面に大きくデザインした、タヌキたちが掲げる標語「化学復興 人間研究」もポイントです。

商品名：GBL 平成狸合戦ぽんぽこ BASIC Tシャツ 化学練習中

価 格：各6,930円(税込)

サイズ：S／M／L／XL／XXL

素 材：綿100%

着用イメージ

「千と千尋の神隠し」より、坊ネズミとハエドリが懸命に編み物をするようすをデザインしたTシャツです。毛糸玉は太く立体的に仕上がるチェーン刺しゅう、巻き糸は繊細な陰影が特徴的なふり刺しゅうを採用し、質感の違いを表現しました。坊ネズミが不器用ながらも編み物をし、毛糸が絡み合うようすが伝わるよう、特に編み棒には複雑な刺しゅうを施しています。

商品名：GBL 千と千尋の神隠し BASIC Tシャツ 毛糸あそび

価 格：各6,930円(税込)

サイズ：S／M／L／XL／XXL

素 材：綿100%

着用イメージ

水面でクラゲのなかから顔を覗かせるポニョをデザインしたTシャツです。クラゲ部分にクリア素材を採用し、立体感と透明感を演出しています。前面は落ち着いたトーンでシンプルに仕上げ、背面にはポニョの妹たちを刺しゅうであしらいました。赤の差し色がファッションのアクセントになる、暑い日にぴったりの涼しげなデザインのアイテムです。

商品名：GBL 崖の上のポニョ BASIC Tシャツ ポニョとクラゲ

価 格：各6,930円(税込)

サイズ：S／M／L／XL／XXL

素 材：本体／綿100%、クラゲ／塩化ビニール

発売日：2026年4月25日(土)

取扱店舗：GBL MIYASHITA PARK店、GBL東京駅店、ジブリがいっぱい どんぐり共和国 心斎橋店GBLコーナー、ジブリがいっぱい どんぐり共和国 オンラインショップそらのうえ店

■ジブリがいっぱい どんぐり共和国 オンラインショップそらのうえ店での予約販売について

予約方法：予約受付ページにて申し込み(https://x.gd/HlQ11)

予約受付期間：2026年4月24日(金) 12：00～ 予定数に達し次第、受付終了

お届け予定：2026年5月中旬ごろ

備考：一般販売は予約分発送後を予定しております。予約期間中に完売となった場合は、一般販売予定はございません。

■GBLについて

あなたが一番最初に見た、ジブリの作品は何ですか？

あの時の感動と思い出をいつまでも大切にしたい。

大好きな作品やキャラクターをいつも身近に感じたい。

そんな思いから「GBL」というブランドが誕生しました。

スタジオジブリが情熱を込めてアニメーションを制作するように、

素材やデザインに、徹底的にこだわったものづくりに取り組んでいます。

■店舗情報(2店舗)

店舗名称：GBL MIYASHITA PARK店

所在地 ：RAYARD MIYASHITA PARK South 3F(東京都渋谷区神宮前6-20-10)

営業時間：11 : 00～21 : 00 ※施設に準じる

店舗名称：GBL 東京駅店

所在地 ：東京駅一番街 東京キャラクターストリートB1(東京都千代田区丸の内1-9-1)

営業時間：10 : 00～20 : 30 ※施設に準じる

■GBL取り扱い店舗(2店舗)

ジブリがいっぱい どんぐり共和国 心斎橋店

ジブリがいっぱい どんぐり共和国 オンラインショップそらのうえ店 (https://www.donguri-sora.com/category/GBL/)

■公式情報

ブランドサイト：http://www.gbl.tokyo

Instagram：https://www.instagram.com/gbl.tokyo/