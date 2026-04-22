京都のコーヒーロースター 小川珈琲との共同開発が実現！！ゴディバカフェ「ジャスミンとアプリコットのコーヒーソーダ」

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）が運営するGODIVA cafe（以下、ゴディバカフェ）にて、2026年4月24日（金）より、京都 小川珈琲と共同開発した「ジャスミンとアプリコットのコーヒーソーダ」を販売します。

※一部取扱いのない店舗がございます

小川珈琲のチーフバリスタ 吉川寿子氏と共同開発したオリジナルドリンク「ジャスミンとアプリコットのコーヒーソーダ」 770円（税込）

ジャスミンの香りとアプリコットのフルーティーさが弾ける、さわやかなコーヒーソーダです。フレッシュなレモンの香りと合わせてお楽しみください。ゴディバカフェオリジナルブレンドを使用し、季節感あふれるドリンクに仕上げています。ゴディバカフェ初となるシーズナルコーヒードリンクです。

小川珈琲

伝統と進取の気風が息づく京都の街で、昭和27年（1952）から珈琲づくりをはじめました。以来、長い歳月をかけて醸成された京都の美意識と感性に支えられながら、“京都の珈琲職人”としての誇りをもってその審美眼と腕を磨き、世界に通じる「本物」の味わいをたえず追求してきました。一粒一粒の豆を大切に「本物」としての価値を求め続けること。その一杯がきっと明日の希望になると信じて。一人でも多くの人たちの心と暮らしに寄り添う存在でありたいと願います。



小川珈琲 チーフバリスタ 吉川寿子氏

2013年にJLAC（ジャパンラテアートチャンピオンシップ）で優勝し、日本代表として参加したWLAC（ワールドラテアートチャンピオンシップ）で世界チャンピオンに。

現在は後進の指導や競技会トレーナー、セミナー講師など多岐に渡って活躍。「小川珈琲」のチーフバリスタを務める。



■商品概要

商品名／価格（税込）：

「ジャスミンとアプリコットのコーヒーソーダ」 770円

※表示価格は消費税10%を含む税込価格です



発売日：

2026年4月24日（金）～ 無くなり次第終了



取扱店：

GODIVA cafe

東京店、飯田橋店、みなとみらい店、大宮店、二子玉川店、越谷イオンレイクタウンmori店、日比谷店、ジ アウトレット湘南平塚店、ディアモール大阪店、沖縄ホテル コレクティブ店





■GODIVA cafe 概要

2020年11月、「毎日をちょっと良く」をコンセプトに、ゴディバの新業態としてセルフサービス型のカフェを東京駅にオープン。現在、東京駅、飯田橋、みなとみらい、大宮、二子玉川、越谷、日比谷、平塚、大阪、成田国際空港、沖縄にて11店舗を営業中。ゴディバを代表するフローズンドリンク「ショコリキサー」をはじめ、GODIVA cafeでしか味わえない多様なチョコレートドリンクやユニークなフードメニュー、チョコレートスイーツが人気。

1日を通してあらゆるシーンに利用いただけるカフェです。



URL：https://www.godiva.co.jp/cafe/

Instagram：https://www.instagram.com/godivacafe_jp/