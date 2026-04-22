問い合わせ前の関心兆候を成果につなげる、インテントデータ活用ウェビナーを開催

ブリッジインターナショナルグループ株式会社

ブリッジインターナショナルグループ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼CEO：吉田 融正）の子会社であるブリッジプロセステクノロジー株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：尾花 淳）は、株式会社Geolocation Technology（本社：静岡県三島市、代表取締役社長：山本 敬介）との共催で、BtoB企業向けウェビナー「レベニュープロセスを動かす"インテントデータ"活用」を2026年5月20日（水）に開催します。 本ウェビナーでは、問い合わせ前のWeb行動から企業の関心兆候を捉え、営業・マーケティング・インサイドセールスの連携にどう生かすかを解説します。

開催の背景：BtoBの購買行動変化と現場の課題

BtoBの購買行動は、問い合わせや商談の前段階から比較検討が進む形へと変化しています。一方で現場では、「リードは獲得できるが商談化しにくい」「営業が追うべき企業や接触タイミングが見えにくい」「MAやCRMはあるがデータが分断されている」といった課題が依然として多くの企業で見られます。

特に、Webサイト上の行動データを取得していても、優先順位付けやナーチャリング、営業連携まで設計できていないため、成果に結び付いていない企業は多いのが実態です。本ウェビナーは、こうした現場課題に対応するために企画しました。企業の関心兆候を示す「インテントデータ」を起点に、データ取得から活用設計、運用改善までをどうつなげるかをテーマとして取り上げます。

ウェビナー概要

登壇者について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10571/table/109_1_e2eb0eac06adc421f4f6b5d13f9a3746.jpg?v=202604220151 ]

尾花 淳

ブリッジプロセステクノロジー株式会社 代表取締役社長

BtoBマーケティング戦略、営業プロセス設計、CRM導入支援を専門領域とし、営業とマーケティングの分業設計や実行定着支援に従事。インテントデータを現場のアクションに落とし込む運用設計の観点から登壇します。

山田 祐司氏

株式会社Geolocation Technology 営業部 部長

「どこどこJP」をはじめとする自社サービスの営業責任者として、企業単位のWebアクセスデータ活用を支援。Web上の匿名行動を企業単位で把握し、実務に活かす考え方を解説します。

プログラム内容について

本ウェビナーではまず、BtoB購買行動の変化と、問い合わせ前の関心兆候を捉える必要性を整理します。続いて、Geolocation Technologyが提供する「どこどこJP」で取得した企業のWebアクセスをどのように把握できるのか、どの企業が、いつ、どのページを見ているのかを可視化する考え方を紹介します。

後半では、そのデータを実際にどう活用するかを具体化します。主な論点は、優先アプローチ先の見極め、休眠・既存リードの再活性化、ABM施策の精度向上、営業とマーケが共通指標で判断するためのデータ連携、そして1目的・1部門・1連携先から始めるスモールスタートの進め方です。視聴後、自社で何から着手すべきかを整理したい方にとって、実務に引き寄せて考えられる内容です。

視聴後の案内について

視聴後には、個別相談や活用協議の案内も予定しています。個別相談では、現状の課題整理からでも対応しています。取得したデータをどのように成果へつなげるかまでを含めた内容ですので、自社課題に沿った検討を進めるきっかけとしてご活用ください。

【ブリッジプロセステクノロジー株式会社 会社概要】

社名：ブリッジプロセステクノロジー株式会社

URL：https://bridge-g.com/process-technology/

本社：東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー19階

代表者：代表取締役社長 尾花 淳

事業内容：レベニュープロセスに関するコンサルティング/テクノロジー/オペレーション

【株式会社Geolocation Technology 会社概要】

社名：株式会社Geolocation Technology

URL：https://www.geolocation.co.jp/

本社：静岡県三島市一番町18-22 アーサーファーストビル4F

代表者：代表取締役社長 山本 敬介

事業内容：IP Geolocation事業、Ad Tech事業、Webマーケティング事業 ほか

【報道関係のお問い合わせ先】

ブリッジインターナショナルグループ株式会社

経営企画本部マーケティング部

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー19階

E-mail:mktg@bridge-g.com