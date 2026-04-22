デフ（ろう・難聴者）と聴者の「できる」をふやす。「SoilxPolicy Fund」基金、認定NPO法人Silent Voiceを採択

株式会社PoliPoli- 「SoilxPolicy Fund」：株式会社PoliPoliと公益財団法人Soilの共同企画- 「儲からない」けど「意義がある」社会課題解決に挑む団体に、政策提言事業の委託（上限500万円）と伴走支援- 寄付のお問い合わせはこちら：https://policy.fund/(https://policy.fund/)

株式会社PoliPoli（東京都千代田区、代表取締役：伊藤和真）は、公益財団法人Soil（東京都渋谷区、代表理事：久田哲史）との共同企画「SoilxPolicy Fund」において、認定NPO法人Silent Voice（大阪府大阪市、代表理事：尾中友哉）を採択したことをお知らせします。

Silent Voice（サイレントボイス）について

https://silentvoice.org

「デフ（ろう・難聴者）と聴者のできるをふやす」をミッションに掲げ、教育部門と就労部門の活動を通じて、デフと聴者の関わりをアップデートし「共にできる」をふやし続けるNPOです。

ろう難聴児の居場所となる放課後等デイサービス「デフアカデミー」や、全国対象のオンライン教育「デフアカオンライン」を運営。また、聴覚障害者と聴者が共に働きやすい職場を作る企業向けコンサル「デフビズ」を展開。

Silent Voiceの政策提言

テーマは「聞こえない子どもの地域からの孤立解消と、支援モデルの制度化」です。聴覚障害のある子どもは、家庭・学校・地域のいずれにおいても言語的・情報的に孤立しやすく、放課後の学びの場など、必要な支援が制度のはざまに取り残されています。Silent Voiceが大阪で培ってきた居場所型モデル事業の実践知を起点に、全国の自治体で展開可能な公的支援制度の設計を目指します。

尾中友哉 代表理事コメント

このたびは「SoilxPolicy Fund」にご採択いただき、誠にありがとうございます。認定NPO法人Silent Voiceは、2017年に大阪でデフアカデミーを立ち上げて以来、聞こえない子どもたちが地域のなかで抱える孤立という課題に向き合い、教育と居場所の両面から支える実践を積み重ねてまいりました。

今回の政策提言を通じて、聴覚障害のある子どもと家族への公的支援の見直しや、地域の居場所づくりを支える仕組みの設計など、制度面からの構造的な変化が進むよう、関係者の皆様と連携しながら一年間全力で取り組んでまいります。

本プロジェクト参加・寄付にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

株式会社PoliPoli『Policy Fund』事務局

(メール)️ policy-fund@polipoli.io

「SoilxPolicy Fund（ソイル エックス ポリシーファンド）」とは

各領域の社会課題解決に専門性を持つ団体を募集し、Soilより政策提言のための調査・検証、資料作成等の業務委託を行います。 また、PoliPoliが政策提言のための伴走支援をいたします（委託金額は一団体あたり500万円を上限とします）。



今回は71団体からご応募いただき、有識者による書類・インタビュー・プレゼン審査を経て、採択団体を決定いたしました。

2026年4～2027年3月を委託期間とし、委託期間終了後、成果はホームページ等にて公表予定です。

会社概要

会社名：株式会社PoliPoli

代表者 ：伊藤和真

所在地：東京都千代田区平河町2-5-3

設立 ：2018年2月

企業ミッション：新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。

コーポレートサイト：https://www.polipoli.work/

事業内容：

政治に声を届けるウェブサイト『PoliPoli(https://polipoli-web.com/)』

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov(https://polipoli-gov.com/)』

企業・団体向け「政策経営」のためのサポートサービス『PoliPoli Enterprise(https://enterprise.polipoli-web.com/)』

政策情報メディア『政治ドットコム(https://say-g.com/)』

社会課題解決のための寄付基金『Policy Fund(https://policy.fund/)』

SIBを活用した地域課題解決のためのプロジェクト『自治体共創ファンド(https://sib-fund.com/)』