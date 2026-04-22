こいのぼりは“飾るだけ”？キャンプで楽しむ新しいかたちとは。Bears Rock「鯉のぼり寝袋」再登場

Bears Rock株式会社

私たちBears Rock（ベアーズロック）は使う人に寄り添った製品づくりを心がけております。

こどもの日を、「飾る日」から「思い出をつくる日」へ。

Bears Rockは、こどもの日の季節に合わせ、子どもの成長を願う「こいのぼり」をモチーフにした子ども用寝袋「鯉のぼり寝袋」を再発売します。

見て楽しむだけでなく、親子キャンプやアウトドア体験の中で“体験するこいのぼり”として楽しめるデザインが特長です。



子どもが喜ぶ遊び心のあるデザインと、実際に使える子ども用寝袋としての実用性をあわせ持ち、春のキャンプや外遊びの思い出づくりを後押しします。

■ こどもの日を、「飾る日」から「思い出をつくる日」へ

こいのぼりは、子どもの健やかな成長を願う日本の季節文化として親しまれてきました。

一方で、住環境やライフスタイルの変化により、大きなこいのぼりを飾る機会は減少しています。

Bears Rockでは、「見るもの」として親しまれてきたこいのぼりを、親子で過ごす時間の中で“体験できるもの”として楽しめないかと考えました。

飾るだけでなく、使い、感じ、思い出として残る、新しいかたちのこいのぼり体験を提案します。

■ 春の親子キャンプを楽しく彩る「鯉のぼり寝袋」

「鯉のぼり寝袋」は、こいのぼりをモチーフにしたデザインが特長の子ども用寝袋です。

春らしい季節感と遊び心のある見た目は、キャンプや外遊びのシーンで目を引き、

子どもが「使ってみたい」と思うきっかけになります。

ゴールデンウィークのキャンプやおうち時間にも取り入れやすく、親子で過ごす時間をより印象的なものにします。

■ “使いたくなる”ことが、子どものアウトドア体験のきっかけに

子ども用寝袋シリーズのすいすい子供寝袋

アウトドアに慣れていない子どもにとって、寝袋は少し特別な存在です。

そのため最初の一歩には、「これ使ってみたい」と思えるきっかけが重要です。

実際に子ども用寝袋シリーズを使用したお客様の声でも、

「子どもも喜び、すぐに開けて寝袋に入っていました」

「とてもかわいく、小学生低学年の息子も『自分用』がとても嬉しかったようです」

「子どもが自分から折りたたんで、楽しそうに片付けていたので、キャンプの準備としても安心できました」

といった声が見られました。

見た目の楽しさは、子どもが自分から使いたくなるきっかけになり、キャンプや外遊びへの一歩にもつながっていることがうかがえます。

■ 子ども用寝袋として、使いやすさにも配慮

右側の寝袋が「すいすい子供寝袋」

「鯉のぼり寝袋」は、デザイン性だけでなく、寝袋としての使いやすさにも配慮しています。

・子どもが使いやすいサイズ感

・キャンプ・自宅・車中泊などで使いやすい

・扱いやすく、日常使いにも対応

子ども用寝袋シリーズを使用したお客様の声の中では、

「5歳の娘用に購入しました。3月下旬のキャンプで使用しましたが、朝までぐっすり眠ってました」

「子供たちも朝までポカポカで寝れたようです」

といった声も見られ、楽しさだけでなく、寝袋としての基本的な使いやすさや安心感もうかがえます。

“使いたくなる楽しさ”と“しっかり使える安心感”を両立した設計です。

■ こどもの日を、“思い出として残る時間”へ

子供が自ら楽しく収納（背負いベルトは別売り）兄弟仲良く（写真は子ども用寝袋シリーズの子ぐま寝袋）

こどもの日は、子どもの成長を願う大切な節目です。

その想いを、飾りだけでなく、親子で過ごす時間として残していくことも一つの形です。

外で過ごす時間や、おうちでの何気ないひとときも、体験として積み重なることで記憶に残っていきます。

Bears Rockはこれからも、「しっかり休めること」と「楽しい体験」を両立したアウトドア寝具を通じて、思い出づくりを支えていきます。

■ 会社概要

商品詳細はこちら :https://shop.bears-rock.co.jp/view/item/000000000041?category_page_id=futo

私たちBears Rockは、皆様に心あたたまるアウトドアライフを提供したいと思っております。

日々の喧騒を忘れ、自然の中で悠々とした時間を過ごす。

家族や友人との楽しい時間、ソロキャンプでの癒しの時間。

豊かでゆったりと流れる時間、外でしかできない経験や新しい発見…

私たちは楽しく思い出深い時間を過ごせるようにお手伝いをします。

社名：Bears Rock株式会社

公式サイト：https://bears-rock.co.jp/

公式オンラインストア：https://shop.bears-rock.co.jp/

ねぶくろんシリーズ専門サイト :https://nebukuron.jp/