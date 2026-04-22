ポリマー改質アスファルト業界の市場動向：2026年11140百万米ドルから2032年13540百万米ドルへ成長予測
ポリマー改質アスファルトとは
ポリマー改質アスファルトは、SBSなどのポリマーをビチューメンに添加することで、従来材料に比べて高い耐疲労性・変形抵抗性・柔軟性を実現する高性能舗装材料である。このポリマー改質アスファルトの特性により、温度変化や重交通荷重に対する耐性が向上し、舗装寿命の延長とライフサイクルコストの低減が可能となる。
特にSBS改質型は市場の約60.4％を占める主力セグメントであり、高速道路や空港滑走路といった高負荷用途での採用が拡大している。近年では、再生材との複合化や低温施工技術の導入も進み、環境性能の向上が図られている。
ポリマー改質アスファルト市場は、持続可能インフラおよび高耐久舗装への需要拡大を背景に、安定した成長軌道を維持している。特にポリマー改質アスファルトは、耐久性向上と維持コスト削減を同時に実現する材料として、道路インフラ更新や新規建設プロジェクトにおいて重要性が増している。一方で、2025年の米国関税政策は原材料調達コストと国際供給網に不確実性をもたらし、ポリマー改質アスファルト市場の競争環境に影響を及ぼしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347629/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347629/images/bodyimage2】
図. ポリマー改質アスファルトの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ポリマー改質アスファルト―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ポリマー改質アスファルトの世界市場は、2025年に10820百万米ドルと推定され、2026年には11140百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.3%で推移し、2032年には13540百万米ドルに拡大すると見込まれています。
【競争環境：ポリマー改質アスファルト市場の企業構造】
ポリマー改質アスファルト市場では、Total、Shell、ExxonMobil、SKなどの大手エネルギー企業が主導的地位を占めており、2023年時点で上位10社が約44.0％のシェアを保持している。これらの企業は原材料供給から製品開発までを統合したバリューチェーンを構築し、安定供給と品質管理を強みとしている。
加えて、アジア地域のメーカーもコスト競争力を武器に台頭しており、地域別市場構造は多極化の傾向を示している。直近6ヶ月では、欧州を中心に低炭素型ポリマー改質アスファルトの商用化プロジェクトが増加し、ESG対応が競争軸として顕在化している。
【需要動向：ポリマー改質アスファルトの用途拡大】
ポリマー改質アスファルトの需要は、主に道路建設・舗装分野において顕著に拡大している。特に都市化が進行する新興国では、高耐久舗装への投資が加速し、ポリマー改質アスファルトの採用が急速に進んでいる。また、屋根材用途においても防水性と耐候性の高さが評価され、市場の多様化が進展している。
典型的な事例として、東南アジアの高速道路プロジェクトではポリマー改質アスファルト導入により、舗装補修頻度が約30％低減したと報告されている。このように、長期的コスト削減効果が導入を後押ししている。
【技術課題：ポリマー改質アスファルトの普及障壁】
一方で、ポリマー改質アスファルトの普及にはコストおよび製造プロセスの複雑性という課題が存在する。原材料である高機能ポリマーの価格変動や混合工程の高度化は、導入コストの上昇要因となっている。また、施工現場における品質管理や温度制御の難易度も課題である。
ポリマー改質アスファルトは、SBSなどのポリマーをビチューメンに添加することで、従来材料に比べて高い耐疲労性・変形抵抗性・柔軟性を実現する高性能舗装材料である。このポリマー改質アスファルトの特性により、温度変化や重交通荷重に対する耐性が向上し、舗装寿命の延長とライフサイクルコストの低減が可能となる。
特にSBS改質型は市場の約60.4％を占める主力セグメントであり、高速道路や空港滑走路といった高負荷用途での採用が拡大している。近年では、再生材との複合化や低温施工技術の導入も進み、環境性能の向上が図られている。
ポリマー改質アスファルト市場は、持続可能インフラおよび高耐久舗装への需要拡大を背景に、安定した成長軌道を維持している。特にポリマー改質アスファルトは、耐久性向上と維持コスト削減を同時に実現する材料として、道路インフラ更新や新規建設プロジェクトにおいて重要性が増している。一方で、2025年の米国関税政策は原材料調達コストと国際供給網に不確実性をもたらし、ポリマー改質アスファルト市場の競争環境に影響を及ぼしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347629/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347629/images/bodyimage2】
図. ポリマー改質アスファルトの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ポリマー改質アスファルト―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ポリマー改質アスファルトの世界市場は、2025年に10820百万米ドルと推定され、2026年には11140百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.3%で推移し、2032年には13540百万米ドルに拡大すると見込まれています。
【競争環境：ポリマー改質アスファルト市場の企業構造】
ポリマー改質アスファルト市場では、Total、Shell、ExxonMobil、SKなどの大手エネルギー企業が主導的地位を占めており、2023年時点で上位10社が約44.0％のシェアを保持している。これらの企業は原材料供給から製品開発までを統合したバリューチェーンを構築し、安定供給と品質管理を強みとしている。
加えて、アジア地域のメーカーもコスト競争力を武器に台頭しており、地域別市場構造は多極化の傾向を示している。直近6ヶ月では、欧州を中心に低炭素型ポリマー改質アスファルトの商用化プロジェクトが増加し、ESG対応が競争軸として顕在化している。
【需要動向：ポリマー改質アスファルトの用途拡大】
ポリマー改質アスファルトの需要は、主に道路建設・舗装分野において顕著に拡大している。特に都市化が進行する新興国では、高耐久舗装への投資が加速し、ポリマー改質アスファルトの採用が急速に進んでいる。また、屋根材用途においても防水性と耐候性の高さが評価され、市場の多様化が進展している。
典型的な事例として、東南アジアの高速道路プロジェクトではポリマー改質アスファルト導入により、舗装補修頻度が約30％低減したと報告されている。このように、長期的コスト削減効果が導入を後押ししている。
【技術課題：ポリマー改質アスファルトの普及障壁】
一方で、ポリマー改質アスファルトの普及にはコストおよび製造プロセスの複雑性という課題が存在する。原材料である高機能ポリマーの価格変動や混合工程の高度化は、導入コストの上昇要因となっている。また、施工現場における品質管理や温度制御の難易度も課題である。