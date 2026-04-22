グローバル日射遮蔽灯市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】
日射遮蔽灯世界総市場規模
日射遮蔽灯とは、太陽光による直射日光や輻射熱を効果的に遮断し、室内環境の温熱負荷を低減することを目的とした照明一体型または付加型の設備を指します。一般的には、ルーバー構造や特殊コーティング素材を採用し、採光と遮熱のバランスを最適化する設計が特徴でございます。日射遮蔽灯は、建築物の省エネルギー性能向上や空調負荷の削減に寄与し、オフィスビルや商業施設、住宅など幅広い分野で導入が進んでおります。また、照明機能を併せ持つタイプでは、昼光利用と人工照明の統合制御により、快適性と省エネ性の両立が可能となります。さらに、近年では自動制御技術やIoTとの連携により、日射条件に応じた最適な遮蔽調整が実現されており、スマートビルディング分野においても重要な役割を担っております。
図. 日射遮蔽灯の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347628/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347628/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル日射遮蔽灯市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の402百万米ドルから2032年には541百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル日射遮蔽灯市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、省エネルギー規制の強化
各国における建築物の省エネルギー基準や環境規制の強化により、日射遮蔽灯の需要は着実に拡大しております。特にZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）やカーボンニュートラル政策の推進に伴い、建物の外皮性能や日射制御の重要性が高まっており、日射遮蔽灯はエネルギー消費削減の有効手段として注目されております。
2、空調負荷削減ニーズの増大
都市部のヒートアイランド現象や気温上昇により、空調エネルギーの消費が増加しております。この課題に対し、日射遮蔽灯は直射日光を効果的に遮断し、室内温度上昇を抑制することで空調負荷を軽減できます。そのため、ビルオーナーや施設管理者にとって、運用コスト削減の観点から導入意欲が高まっております。
3、快適な室内環境への要求の高まり
働き方改革やウェルビーイング志向の高まりにより、室内環境の質が重視されるようになっております。日射遮蔽灯は眩しさ（グレア）の低減や均一な採光環境の実現に寄与し、視覚的快適性と作業効率の向上を支援いたします。このような付加価値が、オフィスや商業施設における採用を後押ししております。
今後の発展チャンス
1、カーボンニュートラル対応製品の拡充
脱炭素社会の実現に向けて、建築分野におけるCO?排出削減ニーズが急速に高まっております。日射遮蔽灯は空調負荷の低減を通じて間接的な排出削減に寄与できるため、今後はより高性能な遮熱材料や低消費電力設計を採用した製品開発が進むと考えられます。これにより、環境配慮型製品としての市場機会が一層拡大いたします。
2、建築一体型デザインの進化
建築設計の高度化に伴い、設備と建築外装の一体化が求められております。日射遮蔽灯はファサード設計に組み込まれることで、美観と機能を同時に提供できる点が評価されております。今後はカスタマイズ性やデザイン自由度の向上により、高付加価値建築プロジェクトでの採用機会がさらに増加すると見込まれます。
日射遮蔽灯とは、太陽光による直射日光や輻射熱を効果的に遮断し、室内環境の温熱負荷を低減することを目的とした照明一体型または付加型の設備を指します。一般的には、ルーバー構造や特殊コーティング素材を採用し、採光と遮熱のバランスを最適化する設計が特徴でございます。日射遮蔽灯は、建築物の省エネルギー性能向上や空調負荷の削減に寄与し、オフィスビルや商業施設、住宅など幅広い分野で導入が進んでおります。また、照明機能を併せ持つタイプでは、昼光利用と人工照明の統合制御により、快適性と省エネ性の両立が可能となります。さらに、近年では自動制御技術やIoTとの連携により、日射条件に応じた最適な遮蔽調整が実現されており、スマートビルディング分野においても重要な役割を担っております。
図. 日射遮蔽灯の製品画像
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル日射遮蔽灯市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の402百万米ドルから2032年には541百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル日射遮蔽灯市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、省エネルギー規制の強化
各国における建築物の省エネルギー基準や環境規制の強化により、日射遮蔽灯の需要は着実に拡大しております。特にZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）やカーボンニュートラル政策の推進に伴い、建物の外皮性能や日射制御の重要性が高まっており、日射遮蔽灯はエネルギー消費削減の有効手段として注目されております。
2、空調負荷削減ニーズの増大
都市部のヒートアイランド現象や気温上昇により、空調エネルギーの消費が増加しております。この課題に対し、日射遮蔽灯は直射日光を効果的に遮断し、室内温度上昇を抑制することで空調負荷を軽減できます。そのため、ビルオーナーや施設管理者にとって、運用コスト削減の観点から導入意欲が高まっております。
3、快適な室内環境への要求の高まり
働き方改革やウェルビーイング志向の高まりにより、室内環境の質が重視されるようになっております。日射遮蔽灯は眩しさ（グレア）の低減や均一な採光環境の実現に寄与し、視覚的快適性と作業効率の向上を支援いたします。このような付加価値が、オフィスや商業施設における採用を後押ししております。
今後の発展チャンス
1、カーボンニュートラル対応製品の拡充
脱炭素社会の実現に向けて、建築分野におけるCO?排出削減ニーズが急速に高まっております。日射遮蔽灯は空調負荷の低減を通じて間接的な排出削減に寄与できるため、今後はより高性能な遮熱材料や低消費電力設計を採用した製品開発が進むと考えられます。これにより、環境配慮型製品としての市場機会が一層拡大いたします。
2、建築一体型デザインの進化
建築設計の高度化に伴い、設備と建築外装の一体化が求められております。日射遮蔽灯はファサード設計に組み込まれることで、美観と機能を同時に提供できる点が評価されております。今後はカスタマイズ性やデザイン自由度の向上により、高付加価値建築プロジェクトでの採用機会がさらに増加すると見込まれます。