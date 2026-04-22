明治アイス、台湾のOEM製品を現地展開「明治クッキー＆バニラ　ノベルティタイプ／マルチタイプ」

明治アイス、台湾のOEM製品を現地展開し、初年度32万本※1を目標として、

海外アイス事業の拡大を目指す

台湾で人気のクッキーバニラ、明治ならではのバニラとミルクの味わいを追求！

「明治クッキー＆バニラアイスバー ノベルティタイプ／マルチタイプ」

4月下旬より順次発売／台湾

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）のグループ会社である台湾明治食品股份有限公司は、台湾のOEM製品「明治クッキー＆バニラアイスバー ノベルティタイプ」「同 マルチタイプ」を、台湾にて2026年4月下旬より順次発売します。









本商品は、クッキーのほろっとした食感に、バニラの優しい甘さがふわりと重なるアイスバーです。 台湾ではクッキーバニラが人気フレーバーですが、当社の強みであるミルクとバニラのおいしさにこだわった本商品を台湾にて生産します。当社は、台湾で 30 年以上にわたって商品展開をしており、ジャパ ンブランド“meiji”としての信頼を得ています。そのため、パッケージは“meiji”を目立つように訴求する ことで、上質なアイスであることを表現しました。

当社は、台湾に向けて「明治エッセルスーパーカップ」ブランドを中心に、アイスクリームの輸出を行っています。台湾において「明治エッセルスーパーカップ」ブランドは、高価格帯の商品に位置付けられています。そのため、中価格帯の本商品を発売することで、手軽にちょっとだけ贅沢したいという ニーズにお応えします。

本商品の発売を通じ、海外アイス事業の拡大を目指すとともに、台湾の皆さまに当社のアイスのおいしさ・楽しさを提供することで、生活充実に貢献してまいります。



