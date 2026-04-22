女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」「集まる集客カレッジ」にてNotebookLM × 集まる集客(R) 超実践リサーチ&コンテンツ量産術セミナーを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347637/images/bodyimage1】
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2025年4月12日、13日、14日の3日間にわたり、「NotebookLM × 集まる集客 超実践リサーチ&コンテンツ量産術セミナー」をオンライン(Zoom)で開催しました。
本セミナーでは、集まる集客(R)コンサルタントの雪野由香を講師に、AI NotebookLMを活用して過去のブログ・SNS投稿・動画等の資産を「感謝される小冊子」へと変換する実践的方法を共有しました。
【セミナー概要】
セミナー名称:NotebookLM × 集まる集客超実践リサーチ&コンテンツ量産術セミナー
開催日時:
・2025年4月12日(日) 21:00~
・2025年4月13日(月) 13:00~
・2025年4月14日(火) 10:00~
開催形式:オンライン(Zoom)
講師:雪野由香(集まる集客(R)コンサルタント)
詳細URL: https://www.agentmail.jp/lp/r/23338/182589/
【セミナーの背景と目的】
女性起業家が抱える「コンテンツ作成に時間がかかる」「過去のSNS・ブログ投稿が資産化できていない」という課題に対し、AI NotebookLMを最強の編集者として活用し、散在する情報資産を「お客様の心に届くラブレター」へと変換する具体的ステップを提供しました。
参加者からは「実際に作成した小冊子が4件の成約に直結した」という事例報告もあり、NotebookLMの実用性とデザイン面での魅力が高く評価されました。
【主な内容】
1. 天才参謀の構築
散在する過去の資産(ブログ・SNS・動画・写真・メモ)を一元化し、AIが全てを記憶する「あなた専用の天才秘書」を構築します。
2. ラブレター構造のインストール
お客様の感情に響く文章へと自動変換する「ラブレター構造」をAIに学習させます。
3. 1つのネタから10コンテンツ生成
1つの素材からスライド・ブログ・SNS投稿・動画台本など、複数の形式へ即座に展開でき、作業時間を大幅に短縮します。
【参加者の声】
・NotebookLMの実用性とデザイン面の魅力が素晴らしかった
・基本から応用まで実演でわかりやすく学べた
・AIが苦手でも実践できる内容だった
【講師紹介】
雪野由香(ゆきのゆか)
集まる集客(R)コンサルタント
YouTubeSEOを中心とした集客支援を行い、Instagram発信から月商7桁達成の実績を持つ。「仕組みで人生を変える」という信念のもと、ママ起業家へ再現性のある集客導線を提供している。中学生女子2人の母。
雪野由香(集まる集客(R)コンサルタント)プロフィール
https://www.active-note.jp/women-entrepreneurs/yukinoyuka/
【こんな方におすすめです】
・講師、コンサルタント、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・Instagram集客をがんばっているのに、アカウントが伸びない、集客に行き詰まりを感じている女性起業家
・SNSのフォロワーはいるのに、売上や契約につながらず集客がうまくいかないとお悩みの方
・AIでSNS投稿やランディングページの文章を作っても、結局自分で書き直してしまうなど、AIの使い方にまだ慣れていない方
・SNSやブログ、動画、広告などの従来の集客方法に限界を感じている方
・これからは検索する人よりもAIで商品の購買を決定する人が増えるだろうと予測し、「AIにも紹介される」ように自分の商品やサービスを生成AIや検索系AIで自身のブランドや商品サービスを最適化したいとお考えの方
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2025年4月12日、13日、14日の3日間にわたり、「NotebookLM × 集まる集客 超実践リサーチ&コンテンツ量産術セミナー」をオンライン(Zoom)で開催しました。
本セミナーでは、集まる集客(R)コンサルタントの雪野由香を講師に、AI NotebookLMを活用して過去のブログ・SNS投稿・動画等の資産を「感謝される小冊子」へと変換する実践的方法を共有しました。
【セミナー概要】
セミナー名称:NotebookLM × 集まる集客超実践リサーチ&コンテンツ量産術セミナー
開催日時:
・2025年4月12日(日) 21:00~
・2025年4月13日(月) 13:00~
・2025年4月14日(火) 10:00~
開催形式:オンライン(Zoom)
講師:雪野由香(集まる集客(R)コンサルタント)
詳細URL: https://www.agentmail.jp/lp/r/23338/182589/
【セミナーの背景と目的】
女性起業家が抱える「コンテンツ作成に時間がかかる」「過去のSNS・ブログ投稿が資産化できていない」という課題に対し、AI NotebookLMを最強の編集者として活用し、散在する情報資産を「お客様の心に届くラブレター」へと変換する具体的ステップを提供しました。
参加者からは「実際に作成した小冊子が4件の成約に直結した」という事例報告もあり、NotebookLMの実用性とデザイン面での魅力が高く評価されました。
【主な内容】
1. 天才参謀の構築
散在する過去の資産(ブログ・SNS・動画・写真・メモ)を一元化し、AIが全てを記憶する「あなた専用の天才秘書」を構築します。
2. ラブレター構造のインストール
お客様の感情に響く文章へと自動変換する「ラブレター構造」をAIに学習させます。
3. 1つのネタから10コンテンツ生成
1つの素材からスライド・ブログ・SNS投稿・動画台本など、複数の形式へ即座に展開でき、作業時間を大幅に短縮します。
【参加者の声】
・NotebookLMの実用性とデザイン面の魅力が素晴らしかった
・基本から応用まで実演でわかりやすく学べた
・AIが苦手でも実践できる内容だった
【講師紹介】
雪野由香(ゆきのゆか)
集まる集客(R)コンサルタント
YouTubeSEOを中心とした集客支援を行い、Instagram発信から月商7桁達成の実績を持つ。「仕組みで人生を変える」という信念のもと、ママ起業家へ再現性のある集客導線を提供している。中学生女子2人の母。
雪野由香(集まる集客(R)コンサルタント)プロフィール
https://www.active-note.jp/women-entrepreneurs/yukinoyuka/
【こんな方におすすめです】
・講師、コンサルタント、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・Instagram集客をがんばっているのに、アカウントが伸びない、集客に行き詰まりを感じている女性起業家
・SNSのフォロワーはいるのに、売上や契約につながらず集客がうまくいかないとお悩みの方
・AIでSNS投稿やランディングページの文章を作っても、結局自分で書き直してしまうなど、AIの使い方にまだ慣れていない方
・SNSやブログ、動画、広告などの従来の集客方法に限界を感じている方
・これからは検索する人よりもAIで商品の購買を決定する人が増えるだろうと予測し、「AIにも紹介される」ように自分の商品やサービスを生成AIや検索系AIで自身のブランドや商品サービスを最適化したいとお考えの方