リード文

株式会社ラズッカ代表 鼎高明は、2026年5月5日のこどもの日に、三重県紀北町の城ノ浜プール&ビーチにて「城ノ浜プール&ビーチGWイベント」を開催いたします。本イベントは、3月に実施した「体験と体感 音のある海マルシェ」の好評を受けた第2弾で、海風を感じながら五感を刺激する特別な時間を提供いたします。

背景

近年、自然の中でのリラクゼーション体験を求める利用者が増加しています。GWの時期は、家族連れを中心に休暇の充実化を図る動きが活発化しており、単なるビーチ体験ではなく、五感を刺激する総合的な体験へのニーズが高まっています。3月に実施された「体験と体感 音のある海マルシェ」は、こうしたニーズに応える試みとして好評を博しました。特にこどもの日という家族向けの祝日に設定することで、大人から子どもまで幅広い世代が参加できる環境を整備いたします。

イベント概要

本イベントは、熊野灘に面した城ノ浜プール&ビーチを舞台に、体験型コンテンツと物販を組み合わせたマルシェとして展開されます。開催時間は10時から15時までの5時間にわたり、複数のエリアで異なるプログラムが同時開催される構成となっています。

体験プログラムの詳細

体験・体感コーナーでは、食事、美容、運動、音楽など多岐にわたるコンテンツが用意されます。 「食事プログラム」では、心に優しい日替わり弁当（主菜のり弁、1000円）、スカンディアモスWS（30分、1500円）、ハーバリウムWS（30分、1500円）を提供いたします。 「美容プログラム」では、むくみコミットお顔整体（20分、2000円）、ハンドタッチ（15分、500円）を実施いたします。 「ボディケアプログラム」では、癒しの足裏マッサージ（20分、1000円）を提供いたします。 「音楽プログラム」では、ウクレレ教室（30分、1500円）を開催し、初心者でも気軽に参加できます。 「占い・ウェルネスプログラム」では、星読みタロット astrology M（20分、1000円）を体験いただけます。

物販コーナー

販売コーナーでは、天然石ブレスレット、アクセサリーなど、心身に関連した商品を取り扱います。天然石ブレスレットはオーダーメイド対応を行い、個別のニーズに応じたカスタマイズが可能です。

ステージプログラムと子ども向けイベント

ステージプログラムは15時より開始され、地域のパフォーマーによる音楽ライブやエンターテインメント演奏が予定されています。だるまちゃんとてんぐちゃん劇（15時開始～）、ウクレレ演奏会（15時30分開始～）が実施されます。 特に子ども向けの体験型イベントとして「ビーチde宝探し」が開催され、第1部は11時から、第2部は14時からのスケジュールで、各回先着50名限定となります。本イベントは入場無料です。 海風を感じながら、音楽を聴き、自然の中での体験プログラムを受けることで、都市生活では得られない充実を体験することができるイベント設計となっております。

開催概要

開催日時：2026年5月5日のこどもの日 開催時間：10時～15時 会場：城ノ浜プール&ビーチ（三重県紀北町） アクセス：近隣駐車場完備（有料） 入場料：無料 主催：紀伊長島レクリエーション都市開発株式会社 問い合わせ先：WEB http://magotarou.com TEL 0597-47-5371

発信者概要

企業名：株式会社ラズッカ 代表者：鼎高明 所在地：三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島3108-107

修正内容

① プログラム時間と料金を全て明記し利用判断を支援 ② 大人から子どもまで参加できる多世代向けに強調 ③「マッサージ」を「ケア」に変更し、医学的表現を回避