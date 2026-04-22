中高生団体 Yabusame Technology は、教育モデル「STEM 教育」の啓発活動の一環である、イベントの開催や広報活動のためのクラウドファンディングを開始いたしました。





プロジェクトサイト：https://camp-fire.jp/projects/935903/view?list=search_result_projects_popular

■ Yabusame Technology の活動

Yabusame Technology は、STEM 教育の普及を目的として活動している、学校横断型の中高生団体です。学生主体・多様性・STEM 教育の推進を柱とし、中高生が主体となってチーム運営に努めています。 私たちの活動の一つとして、国際ロボコンに挑戦しています。昨年度、「FIRST Tech Challenge」（通称「FTC」）へ出場した際は、Division 内 36 チーム中 6 位の実績を収めました。

この他、日本での普及活動にも力を入れており、地域密着型のワークショップの開催や、国内企業との交流など、様々な取り組みを行っています。

今年 3 月に神奈川県主催で行われた「宇宙×ロボット」イベントでは、多くの企業の方々や一般の方々に向けて、私たちの活動について発表させていただきました。

■ STEM教育

STEM 教育とは、実社会の複雑な課題を発見・解決するために、科学・技術・工学・数学の四分野を横断的に学習し、問題解決能力や創造性を育む教育モデルです。AI や IoT の急速な発展により、社会の変化が激しく、単一分野の知識のみでは対応が難しい昨今、分野を越えた総合的な思考力と実践力を育むこの教育モデルは、今後の日本において必要な考え方だと確信しております。

■ 今後の活動

Yabusame Technology は、今後日本の教育を前進させるべく、「STEM 教育」の普及活動をさらに増やしていく所存です。

しかしそのためには、多くの資金が必要となります。具体的には、ワークショップの教材準備費や会場費、広報費などです。私たちは学生が主体となって運営している団体であり、これらの資金を全て自分たちで賄うのは難しいです。

そこで、私たちの活動にご理解を示してくださる一般の方々からご支援をいただきたく、この度クラウドファンディングを立ち上げました。

日本の教育に STEM 教育の考えを取り入れ、推進していくことは、今後 IT 化が進んでいく社会において、日本の未来を担う優秀な人材を生むと確信しています。

私たちは一致団結し、日本の教育の未来のために活動してまいります。皆様のご支援を心よりお待ちしております。

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：国際ロボコンに挑戦する中高生団体が、”STEM 教育”で日本の教育を前進させます！

期間：令和 8 年 3 月 20 日 ～ 令和 8 年 5 月 29 日

目標金額：500,000 円

資金使途：STEM 教育普及活動 活動費（ワークショップ・イベント等）、広報費

■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先

Yabusame Technology 広報部Mail：yabusametechnology@gmail.com

お問い合わせフォーム：https://yabusame-technology.com/inquiry/