株式会社カイタックインターナショナルが運営するデニムブランド「YANUK(ヤヌーク)」と株式会社DOT ONEが運営するブランド「anuans(アニュアンス)」は第3弾となるコラボレーションデニム2型を、2026年4月29日(水)より発売を開始いたします。

anuans 5周年を記念した、三度目のコラボレーションとなります。





YANUK×anuans





発売日 ： 2026年4月29日(水)

発売先 ： YANUK ONLINE STORE / anuans ONLINE STORE /

anuans 新宿ルミネ2店 / anuans ルクア大阪店

特集ページはこちら： https://www.yanuk.jp/c/feature_list/anuans_collabo_26ss









■LYDIA -wide flare- #Cutoff Light Blue





LYDIA -wide flare- #Cutoff Light Blue1





LYDIA -wide flare- #Cutoff Light Blue2





LYDIA -wide flare- #Cutoff Light Blue3





腰まわりはフィットしつつ、なだらかにAラインに広がるシルエットのワイドフレアデニム「LYDIA」。

今回のコラボレーションでは裾フリンジにすることで足元に程よいアクセントを。

レングスをやや短く設定することで様々なシューズに馴染むように仕上げました。





LYDIA / 57162512 CLB / \35,200(税込) / 21-27inch









■LYDIA -wide flare- #Cutoff One Wash Indigo





Cutoff One Wash Indigo1





Cutoff One Wash Indigo2





Cutoff One Wash Indigo3





ダークインディゴがシックなデニムは上と同様のフレアシルエット。

トップスをインしたい時にも色移りがしづらいように、肌に当たる部分には色落ちがしにくいデニム素材を使用するなど細部にもこだわりを。足元のカットオフ仕様が穿くだけでモードなエッセンスをプラスしてくれます。





LYDIA / 57162511 COW / \30,800(税込) / 21-27inch









■Volume Flare Skirt #Cutoff Ice





Volume Flare Skirt #Cutoff Ice1





Volume Flare Skirt #Cutoff Ice2





Volume Flare Skirt #Cutoff Ice3





たっぷりとした分量感が魅力のデニムフレアスカート。

360°どの方向から見ても美しいフレアラインを描くように、ボリュームと広がりのバランスを考えたこだわりの一枚です。

裾に向かって流れるようにエレガントに広がるシルエットに、裾のカットオフがアクセント。





Volume Flare Skirt / 57162513 / CIC / \35,200(税込) / S-M size









■商品概要

発売日 ： 2026年4月29日(水)

発売先 ： YANUK ONLINE STORE / anuans ONLINE STORE /

anuans 新宿ルミネ2店 / anuans ルクア大阪店

特集ページはこちら： https://www.yanuk.jp/c/feature_list/anuans_collabo_26ss





商品名 ： LYDIA -wide flare-

品番 ： 57162512

カラー名 ： CLB

サイズ展開： 21-27inch(anuansは22-25inch展開)

価格 ： \35,200(税込)





商品名 ： LYDIA -wide flare-

品番 ： 57162511

カラー名 ： COW

サイズ展開： 21-27inch(anuansは22-25inch展開)

価格 ： \30,800(税込)





商品名 ： Volume Flare Skirt

品番 ： 57162513

カラー名 ： CIC

サイズ展開： S-M size

価格 ： \35,200(税込)









■anuans





anuans





しなやかさを持ちつつも凛とした芯の強さを。

自分を大切にできる女性であるためにという想いが込められた、クリエイティブディレクター中村 麻美の世界観を感じられるラインナップ。

絶妙なニュアンスカラーが全ての女性を美しく引き立てる作品となっている。





anuans HP： https://anuans.com/shop/default.aspx









■YANUK





YANUK





L.A.発祥のデニムブランド“YANUK”





日本人の体型によりフィットすることを追求するため生産拠点を岡山の自社ファクトリーに置き、緻密なクラフトマンシップによるMADE IN JAPANのデニムとして生まれ変わりました。





「デニム＝窮屈」という概念を覆すストレスフリーな穿き心地とシルエットの美しさを軸にしています。

時代によってトレンドは変わっても、ファッションを愛し、楽しむ大人に優しく寄り添う、最愛のパートナーでありたいと願っています。









YANUK ONLINE STORE： https://www.yanuk.jp/

YANUK公式Instagram： https://www.instagram.com/yanuk_official/

YANUK公式YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UC1qJ3b9KweZs2KXClaG6y0w