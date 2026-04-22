【本日4/22秘書の日】AI時代に勝ち残る秘書のキャリアについて　株式会社Secretary、5月22日に秘書向けセミナー付き交流会を表参道で開催

株式会社Secretary

株式会社Secretary（本社：東京都、代表取締役：宮川典子）は、2026年5月22日（金）、秘書向けイベント「セミナー付き交流会」を開催いたします。

本イベントでは、「AI時代に突入 今後の秘書キャリアを考える」をテーマに、現代に求められる秘書の在り方やキャリアの可能性について学びと交流の場を提供します。

4月22日(水)の「秘書の日」にあたり、株式会社Secretaryでは、日々組織や経営者を支える秘書という仕事の価値にあらためて目を向ける機会として、本イベントを企画しました。

正社員秘書とオンライン秘書など、一見対立しやすいと言われる異なる働き方の秘書たちを一同に集め、働き方による壁を超えて学び、交流を深める場として開催いたします。

■開催背景

近年、AIの進化や働き方の多様化により、秘書という職種にも大きな変化が求められています。

従来のサポート業務だけでなく、経営者の意思決定を支えるパートナーとしての役割がより重要になっています。

一方で、

・今後のキャリアに不安を感じている

・オンライン化の波にどう対応すべきか分からない

・他の秘書とのつながりが少ない

といった課題を抱える方も少なくありません。

本イベントは、そうした秘書の方々がリアルな情報を得ながら、「これからのキャリア」を考え、学び、つながる機会として企画しました。

なお、株式会社Secretaryでは、2025年10月に青山セントグレース大聖堂にて秘書向けイベント「第一回 秘書ナイト」を開催し、正社員秘書・派遣秘書・オンライン秘書など、多様な働き方の秘書が一堂に会する交流の場を提供しました。

その後も、秘書のキャリア形成と横のつながりを支える場づくりを継続しており、2026年5月の本イベントに続き、同年11月20日には「第二回 秘書ナイト」の開催も予定しています。

今回の5月イベントは、秘書ナイトとは異なり、少人数制で開催することで、一人ひとりがより深く交流し、ゆっくりと情報交換できる時間を大切にした場として企画しています。

■イベントの特徴

第一回秘書ナイト会場の青山セントグレース大聖堂第一回秘書ナイトの様子

１. AI時代の秘書キャリアを学べるセミナー

講師には、複数の企業経営や投資・上場支援を行う経営者をお迎えし、

「これからの時代に求められる秘書像」について実践的な視点から解説します。

２. 50代からの秘書転職のリアルを対談形式で

今後の人生のキャリアを考えるタイミングは？

年齢が上がるほどハードルも上がる転職活動に対し、50代で派遣社員から正社員へと転職した方をゲストスピーカーに迎え、リアルな体験談をお聞きします。

３. 少人数制だからこそ実現できる、密度の高い交流機会

本イベントは少人数制で開催することで、参加者同士がより自然に会話しやすく、ゆっくりと交流できる場を目指しています。

大規模イベントとは異なり、一人ひとりが情報交換をしやすく、これからのキャリアについてリアルな声を聞けることも特徴です。

４. 働き方を超えてつながる、秘書同士の交流機会

正社員秘書、派遣秘書、オンライン秘書など、さまざまな働き方の秘書が集い、働き方による壁を超えて互いの理解を深め、情報交換や人脈形成する場を提供します。



５. “これからの働き方”を考えるきっかけを提供

本イベントは、単なる交流会ではなく、自分自身のキャリアを見つめ直し、これからの働き方を考える機会として設計されています。

■開催概要

【イベント名】

秘書さん向け セミナー付き交流会

【テーマ】

AI時代に突入 今後の秘書キャリアを考える

【日時】

2026年5月22日（金）18:30～21:00（受付18:15～）

【会場】

CAFE QUARTIER LATIN

東京都渋谷区神宮前5-51-8 青山ラ・ポルトB1F

https://www.quartierlatin.co.jp/

【参加費】

8,000円（税込）

※料理・フリードリンク付き

【定員】

30名

■当日のプログラム

・18:15 受付開始

・18:30 開会・乾杯

・18:45 セミナー「AI時代の秘書キャリア」（山崎伸治氏）

・19:05 質疑応答

・19:30 秘書対談「派遣社員から正社員へ～転職のリアル～」

・19:50 質疑応答

・20:00 交流会・情報交換

・21:00 終了

■主催者コメント

株式会社Secretaryは、

「1経営者に1秘書を」という理念のもと、

秘書を“経営者を支えるパートナー”として捉え、

人材育成および紹介事業を展開しています。

本イベントを通じて、秘書一人ひとりが自分らしいキャリアを描き、より価値の高い存在として活躍できる社会の実現を目指しています。

■過去のイベント実績

2025年10月 第一回秘書ナイト

■会社概要

会社名：株式会社Secretary

代表者：代表取締役 宮川典子

事業内容：秘書人材の育成・紹介事業・ママ秘書(R)

■お問い合わせ先

メール：info.secretary2023@gmail.com

■申込み方法

参加希望の方は、チラシ記載のQRコードまたは以下のリンクよりお申し込みください。

https://forms.gle/TTs1pKHgz87DWW6Y8