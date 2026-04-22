「3 つの手間を、ひとつに。」調理・食器・保存を一体化した、新しいキッチンの基準。「Bowlup（ボウルップ）」新登場

HARIO株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iAVnYKortnk ]

耐熱ガラスメーカーのHARIO株式会社（本社：東京都中央区）は、調理・食器・保存の3つの役割を一つに集約した耐熱ガラス製ボウル「Bowlup（ボウルップ）」を発売いたします。

忙しい日常の中で、料理の負担となるのは“工程の多さ”です。調理して、盛り付けて、保存する。そのたびに発生する「移し替え」という手間。

「Bowlup」は、この一連の流れをひとつにまとめることで、キッチンの動線そのものを見直すプロダクトです。

「Bowlup」は、“Bowl + wrap → up（生活向上）”をコンセプトに開発されました。調理した料理をそのまま食卓へ、そしてそのまま保存へ。容器を替える必要がないことで、日々の料理をよりシンプルにします。

本体とフタはいずれも透明設計。上からも横からも中身をひと目で確認できるため、冷蔵庫内の視認性が向上し、食材の使い忘れを防ぎます。さらに、フタも透明なため、重ねて収納した状態でも奥にある中身まで把握でき、管理のしやすさを高めます。結果として、食品ロスの削減にもつながります。

また、「ガラスなのに軽くて扱いやすい」設計も特長のひとつ。日常使いでの負担を軽減し、取り出しやすい丸形フォルムと相まって、冷蔵庫から食卓までスムーズな動作を実現します。

素材には高透明・高耐熱・BPAフリーの安心素材を採用。さらに、本体ガラスからフタに至るまでオール日本製で仕上げることで、品質への信頼性にもこだわりました。フタにはパッキンを使用せず、洗いやすさを追求したシンプルな構造としています。

機能面では、フタをしたまま電子レンジでの加熱が可能。フタを外せばオーブンやオーブントースターにも対応し、調理から仕上げまで一つのボウルで完結します。

さらに、重ねて収納できる設計により、冷蔵庫内のスペースを有効活用。丸形で収まりが良く、取り出しやすさと収納性を両立しています。オールクリアのミニマルなデザインは、キッチン空間にも自然に馴染みます。

「Bowlup」は、単なる保存容器ではありません。料理における“移し替え”という工程そのものを減らすための道具です。

最小限の動作で、最大限の満足を。

忙しい日常の中でも、料理をもっと手軽に、もっと自由にします。

□POINT

「調理、食器、保存」ひとつに集約「調理、食器、保存」ひとつに集約

調理、食器、保存の3つの役割をひとつに集約。

最小限の動作で最大限の満足を。

Bowlup=Bowl(ボウル）+wrap(ラップ）→up(生活向上へ）

フタもガラスも透明+ オール日本製フタもガラスも透明+ オール日本製

フタもガラスも透明なので、上からも横からも中身が一目瞭然。冷蔵庫内での、どこへ行った？どこにある？問題も解決。食品ロス削減にもつながります。

また、ガラスもフタも全て日本製です。

軽くて扱いやすい軽くて扱いやすい

ガラスなのに、軽くて扱いやすい設計にしました。

丸形で収納に便利丸形で収納に便利

丸形で収まりが良く、取り出しやすさと収納性を両立させました。

洗いやすいシンプル構造洗いやすいシンプル構造

フタは、パッキンもなく、洗いやすいシンプルな

デザインにしました。

フタをしたまま電子レンジOKフタを外して、オーブン・オーブンレンジOK

混ぜるのに便利な深型混ぜるのに便利な深型

深型は目安メモリ付きで、調理用ボウルとして

も使えます。

□製品概要

350mL

□製品名

「ボウルップ

耐熱ガラス保存ボウル クリア 350」

□メーカー希望小売価格

\1,320(税込）

□サイズ：

径112×高さ62ｍｍ 口径105ｍｍ

□満水容量：350mL

□材質：

本体/ 耐熱ガラス , フタ/ ポリメチルペンテン

□原産国：日本

650mL

□製品名

「ボウルップ

耐熱ガラス保存ボウル クリア 650」

□メーカー希望小売価格

\1,540(税込）

□サイズ：

径137×高さ72ｍｍ 口径130ｍｍ

□満水容量：650mL

□材質：

本体/ 耐熱ガラス , フタ/ ポリメチルペンテン

□原産国：日本

1,200mL

□製品名

「ボウルップ

耐熱ガラス保存ボウル クリア 1200」

□メーカー希望小売価格

\1,760(税込）

□サイズ：

径167×高さ82ｍｍ 口径160ｍｍ

□満水容量：1,200mL

□材質：

本体/ 耐熱ガラス , フタ/ ポリメチルペンテン

□原産国：日本

900mL 深型

□製品名

「ボウルップ

耐熱ガラス保存ボウル深型 クリア 900」

□メーカー希望小売価格

\1,980(税込）

□サイズ：

径137×高さ103ｍｍ 口径130ｍｍ

□満水容量：900mL

□材質：

本体/ 耐熱ガラス , フタ/ ポリメチルペンテン

□原産国：日本

1,600mL 深型

□製品名

「ボウルップ

耐熱ガラス保存ボウル深型 クリア 1600」

□メーカー希望小売価格

\2,200(税込）

□サイズ：

径167×高さ122ｍｍ 口径160ｍｍ

□満水容量：1,600mL

□材質：

本体/ 耐熱ガラス , フタ/ ポリメチルペンテン

□原産国：日本