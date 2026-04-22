メール共有・問い合わせ管理システム「yaritori」 | レポート機能を大幅リニューアル

Onebox株式会社

Onebox株式会社は、メール共有・問い合わせ管理システム「yaritori」において、レポート機能のリニューアルを実施いたしました。

画面の使いやすさやデータ出力機能を中心に大幅な改善を行い、日々の問い合わせ対応の可視化から分析までをよりスムーズに行えるようになりました。

サービスサイト：https://yaritori.jp(https://yaritori.jp)

【レポート機能リニューアルの主な内容】

１.全体画面の最適化と操作性のリニューアル

グラフ表示やレイアウトの最適化を行い、レポートの出力スピードを大幅に改善しています。

これにより、必要な情報を直感的に把握しながら、日々の対応状況の確認やチーム全体の進捗管理、さらには分析業務までスムーズに行えるようになりました。

２.日別／週別でのデータ出力

日別・週別でのデータ出力が可能になりました。

これにより、問い合わせ対応の推移や繁閑の傾向をより細かく把握でき、現場での状況確認や改善施策の検討に活用いただけます。

３.CSVエクスポート対応

レポートデータをCSV形式で出力できるようになりました。

これにより、外部ツールでの分析や社内レポーティングなど、用途に応じた柔軟なデータ活用が可能となり、管理・分析業務の幅が広がります。

▼メール共有・問い合わせ管理システム「yaritori」について詳しく知りたい方はこちら▼

・サービス資料DL：https://yaritori.jp/download/(https://yaritori.jp/download/)

・サービスサイト：https://yaritori.jp/(https://yaritori.jp/)

【メール共有・問い合わせ管理システム「yaritori」とは】

https://yaritori.jp(https://yaritori.jp)

「yaritori」は、複数のメール対応をチームで一元管理できるメール共有・問い合わせ管理システムです。社内外のコミュニケーションを円滑にし、迅速かつ抜け漏れのない顧客対応を実現します。

また、「yaritori AI Copilot」をはじめとしたAI機能により、メール作成や対応業務の効率化を支援し、AIと人の協働による生産性向上を実現します。

問い合わせ対応や受発注管理など様々な用途で活用されており、業界・規模を問わず250社を超える企業にご利用いただいています。

Onebox株式会社 概要

当社は、2020年3月の設立以降、「顧客対応からビジネスを加速する」をビジョンに掲げ、企業の業務効率化と意思決定の質を高めるサービスを展開しています。

1. メールDXツール『yaritori(https://yaritori.jp/)』

『yaritori』は、問い合わせ対応・顧客管理・一斉送信など、フロントオフィス業務を効率化する“メール起点のDXツール”として、朝日新聞社、西川株式会社、ラクスル株式会社など、業界・規模を問わず260社以上の企業に導入されています。

2. BPO・オンラインアシスタント『yaritori AIアシスト(http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000055109.html)』

AIと人の目を組み合わせてメール対応を代行する『yaritori AIアシスト』では、企業ごとの文脈に合わせた応答品質の向上と対応負荷の軽減を実現しており、AIエージェントの実用化に向けた取り組みも進めています。



3. 法人・ビジネスカード比較メディア『FUKUROU 法人カード(https://fukurou.yaritori.jp/card/)』

法人・ビジネスカードの選び方を支援する比較メディアを通じて、企業のITツール選定・導入を後押しする情報発信にも注力しています。

今後も「業務効率化を支える」という軸を中心に、各サービスの連携を強化し、企業の持続的な成長に貢献してまいります。

■会社概要

会社名 ：Onebox株式会社

公式サイト：https://onebox.tokyo/

代表取締役：奥村 恒太

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル 2F



