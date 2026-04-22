いざ話すと英語が出てこないを解決する！『聞いてパッと話す瞬間英作文トレーニング　キクサク』4月22日発売

株式会社アルク

株式会社アルク（東京都品川区 代表取締役社長：田中 伸明、以下アルク）より、新刊書籍『聞いてパッと話す瞬間英作文トレーニング キクサク』のご案内を申し上げます。

「英語は聞いて覚える！」――『キクサク』は、キクタンシリーズのこだわりをさらに発展させた、会話のための英作文教材です。

日本語を「聞く」→パッと「英作」するトレーニングで、伝えたいことを瞬時に英語へ換える力を伸ばします。

＜こんな人におすすめ＞

・いざ話す場面になると、うまく英語が出てこない

・どんな場面にも通じる、実践的なスピーキング練習をしたい

・「基礎」から「実践」へレベルアップしたい

＜特長１ 厳選された「とにかく使う」会話フレーズ＞

本書の学習はとてもシンプル。高頻度で使われるフレーズをインプットし、それを自分で組み立ててアウトプットすることで、定着させます。

表現は、コーパスデータに基づいて厳選した、日本人の会話力向上に役立つものだけを収録しました。

＜特長２ 瞬間英作文 × 音声トレーニング＞

日本語を聞いて、パッと瞬間英作するキクサクトレーニングで、フレーズを体にしみ込ませます。

学んだ表現を、耳と口を使って「使える」表現へ換えていきます。

聞くだけでも学習可能なので、スキマ時間の学習にも最適です。

＜特長３ 大人気ポッドキャスターによる学習音声＞

学習音声は、3000万DL超の人気ポッドキャスター「英語のそーた」さんがコーチとして伴走します。

リズム・ゲーム性を取り入れた学習体験になっており、無理なく最後まで継続することができます。

『聞いてパッと話す瞬間英作文トレーニング キクサク』表紙

＜商品情報＞

【タイトル】聞いてパッと話す瞬間英作文トレーニング キクサク

【URL】https://amzn.asia/d/0e0J1Jxf

【価格】2,200円（税込）

【サイズ】A5判、212ページ

【付属商品】なし

【発売日】2026年4月22日

【ISBNコード】978-4-7574-4459-1

【著者】石井康毅

【著者プロフィール】

成城大学社会イノベーション学部教授。英語コーパス学会会長、大学英語教育学会英語辞書研究会副代表。主な研究テーマは、認知意味論、コーパス言語学、辞書学、応用言語学。主な共著書は『道を歩けば前置詞がわかる』（くろしお出版）、『連関式英単語LINKAGE』（Z会）、『グローバル社会の英語コミュニケーション・ハンドブック 発話行為・ポライトネス表現辞典付』（三省堂）。英和辞典・高校英語検定教科書等の執筆にも多数参画。

【音声監修】英語のそーた

【音声監修プロフィール】

英会話コーチ。英語学習コンテンツクリエイター。SNS総フォロワー数20万人。「留学はしなくても英語は絶対に話せる」のメッセージを掲げ、代表を務める「オンライン英会話OneWay」では、英語だけではなく、コミュニケーションの根本から見直すコーチングを実施。司会を務めるPodcast番組「台本なし英会話レッスン」は3000万DL突破。著書に『そーた式！いま知ってる単語だけで英語が話せる思考スイッチの法則15』（ジャパンタイムズ出版）、『SPEAK OUT 声に出して自分の言葉にする英単語帳』（KADOKAWA）、『そーた式！まるでネイティブのような「英語の発音」が身につく魔法の法則40』（GAKKEN）などがある。