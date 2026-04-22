【みやぎ生協×りぷらす】地域住民の健康づくりを支える「健幸！らくらくフィットネス」2026年度参加者募集開始

一般社団法人りぷらす

一般社団法人りぷらす（宮城県石巻市、代表理事：橋本大吾）は、みやぎ生活協同組合（本部：宮城県仙台市、代表理事理事長：冬木 勝仁）との協働により、専門職と一緒に作り上げていく健康教室「健幸！らくらくフィットネス」の2026年度プログラムを、5月7日（木）より虹の丘店、大冨店の2店舗にて開始いたします。

本事業は、専門職が「教える」だけでなく、地域住民が自ら健康づくりの担い手となることを目指しています。これまでのサポーター養成講座の参加者は累計99名に達し、自助・互助の輪が少しずつ広がっています。

■ 背景：99名の修了生と育む、身近な「健康づくりの輪」

高齢化が進む現代において、行政主導の教室だけでなく、日常生活の中で継続できる仕組みと機会が求められています。りぷらすとみやぎ生協は、買い物のついでに立ち寄れる「身近な店舗」を拠点に、医療・リハビリの専門職（理学療法士・作業療法士・看護師）が伴走しながら、住民同士が自然に励まし合い、運動を習慣化できる「通いの場」を創出してきました。

これまでの養成講座を修了した住民は累計99名に達しました。積極的に仲間を誘う方から、まずは自身の健康維持に知識を活かす方まで、関わり方は多様です。しかし、「自分と身近な仲間の健康を大切にする」という一人ひとりの等身大の姿勢が積み重なることで、地域の健やかなコミュニティを支える確かな力となっています。

■ 「健幸！らくらくフィットネス」3つの特徴

１.「買い物ついで」のプロ相談

理学療法士・作業療法士・看護師などの専門家が常駐。膝や腰に不安がある方も、買い物ついでに体のクセや不調を気軽に相談できる「日常の保健室」として機能します。

２.無理なく続く「フィットネス」

「夜中に足がつらなくなった（60代女性）」「歩く時に足が上がるようになった（50代女性）」など、生活の質に直結する成果が出ています。

３.参加費無料・コミュニティの形成

「みんなのスペース」を活用し、同世代の仲間と笑いながら取り組むことで、孤立を防ぎ、身体や精神的な健康も促進します。

■ 開催概要

開始日：2026年5月7日（木）より毎週木曜

■ 場所・時間：

みやぎ生協 虹の丘店 10:00～11:30（定員15名）

みやぎ生協 大冨店 14:00～15:30（定員15名）

■ 参加費：無料

■ 対象：今の体力を維持したい方、地域に仲間を作りたい方（見学のみも可）

■ 代表理事：橋本大吾のコメント

「99名もの方々が、教わる側から支える側へと一歩踏み出してくださいました。2026年度は、この輪をさらに広げ、スーパーという日常の場所を『一生歩き続けられる街』の拠点にしていきたいと考えています。」

二重課題の運動をしている場面ストレッチをしている場面

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人りぷらす（担当：橋本）

Email：daigo.hashimoto@link-replus.com

URL：https://replus.mystrikingly.com/

【お申し込み・参加に関するお問い合わせ】

みやぎ生協 生活文化部 地域活動推進課

TEL：022-218-3880（9:30～18:00 土日祝を除く）