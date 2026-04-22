【4/24開催】熱中症「死亡事例は90％以上が、初期対応のあやまり」

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株式会社グロップ

人材サービス事業を展開する[株式会社グロップ](https://www.grop.co.jp/)（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：原田 竜一郎）

詳細を見る :
https://devsite.satori.site/grop_20260424



本セミナーでは、「熱中症の恐ろしさ」を正しく理解していただいたうえで、現場任せにしない"仕組み"と、一人ひとりが身につけるべき"知識"の両面から、実効性のある熱中症対策の考え方をお伝えします。

「もしものために、今できることを」――本格的な暑さが到来する前に、ぜひご参加ください。



★コンテンツ


■ 熱中症の恐ろしさ
■ 科学的根拠に基づくリスク管理
■ 現場で「迷わせない」仕組みづくり


■ 事故事例から学ぶ教訓
■ グロップの「熱中症予防管理者講習」



[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/78_1_bce5908fde84a06d74cb68069ab776b4.jpg?v=202604221251 ]

※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。



お申し込みはこちらから！（無料） :
https://devsite.satori.site/grop_20260424


★登壇者


株式会社グロップ　
グループサービス本部　安全衛生対策課


RSTトレーナー
岡野 秀樹（おかの ひでき）

2008年、株式会社グロップへ入社。山陰地方を担当エリアとして、オフィスマネージャー、営業職として活動。2010年、安全衛生対策課の立ち上げに参加。現在は年間120か所前後の工場、物流センターを巡回、各種安全提案や研修を実施している。




★会社概要


社名：株式会社グロップ


本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3


（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5


代表取締役社長：原田　竜一郎（はらだ りゅういちろう）


事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他


設立：1975 年 10 月 13 日


企業HP：https://www.grop.co.jp/



★本件に関するお問い合わせ先


株式会社グロップ　デジタルセールス　広報担当


e-mail：digital-sales@grop.co.jp