【4/24開催】熱中症「死亡事例は90％以上が、初期対応のあやまり」

株式会社グロップ人材サービス事業を展開する[株式会社グロップ](https://www.grop.co.jp/)（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：原田 竜一郎）詳細を見る :https://devsite.satori.site/grop_20260424

本セミナーでは、「熱中症の恐ろしさ」を正しく理解していただいたうえで、現場任せにしない"仕組み"と、一人ひとりが身につけるべき"知識"の両面から、実効性のある熱中症対策の考え方をお伝えします。



「もしものために、今できることを」――本格的な暑さが到来する前に、ぜひご参加ください。

★コンテンツ

■ 熱中症の恐ろしさ

■ 科学的根拠に基づくリスク管理

■ 現場で「迷わせない」仕組みづくり

■ 事故事例から学ぶ教訓

■ グロップの「熱中症予防管理者講習」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/78_1_bce5908fde84a06d74cb68069ab776b4.jpg?v=202604221251 ]

※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お申し込みはこちらから！（無料） :https://devsite.satori.site/grop_20260424

★登壇者

株式会社グロップ

グループサービス本部 安全衛生対策課

RSTトレーナー

岡野 秀樹（おかの ひでき）



2008年、株式会社グロップへ入社。山陰地方を担当エリアとして、オフィスマネージャー、営業職として活動。2010年、安全衛生対策課の立ち上げに参加。現在は年間120か所前後の工場、物流センターを巡回、各種安全提案や研修を実施している。

★会社概要

社名：株式会社グロップ

本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3

（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5

代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）

事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他

設立：1975 年 10 月 13 日

企業HP：https://www.grop.co.jp/

★本件に関するお問い合わせ先

株式会社グロップ デジタルセールス 広報担当

e-mail：digital-sales@grop.co.jp