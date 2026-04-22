【4/24開催】熱中症「死亡事例は90％以上が、初期対応のあやまり」
株式会社グロップ
人材サービス事業を展開する[株式会社グロップ](https://www.grop.co.jp/)（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：原田 竜一郎）
詳細を見る :
https://devsite.satori.site/grop_20260424
本セミナーでは、「熱中症の恐ろしさ」を正しく理解していただいたうえで、現場任せにしない"仕組み"と、一人ひとりが身につけるべき"知識"の両面から、実効性のある熱中症対策の考え方をお伝えします。
■ 熱中症の恐ろしさ
■ 事故事例から学ぶ教訓
[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/78_1_bce5908fde84a06d74cb68069ab776b4.jpg?v=202604221251 ]
お申し込みはこちらから！（無料） :
https://devsite.satori.site/grop_20260424
株式会社グロップ
RSTトレーナー
人材サービス事業を展開する[株式会社グロップ](https://www.grop.co.jp/)（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：原田 竜一郎）
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本セミナーでは、「熱中症の恐ろしさ」を正しく理解していただいたうえで、現場任せにしない"仕組み"と、一人ひとりが身につけるべき"知識"の両面から、実効性のある熱中症対策の考え方をお伝えします。
「もしものために、今できることを」――本格的な暑さが到来する前に、ぜひご参加ください。
★コンテンツ
■ 熱中症の恐ろしさ
■ 科学的根拠に基づくリスク管理
■ 現場で「迷わせない」仕組みづくり
■ 事故事例から学ぶ教訓
■ グロップの「熱中症予防管理者講習」
[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/78_1_bce5908fde84a06d74cb68069ab776b4.jpg?v=202604221251 ]
※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お申し込みはこちらから！（無料） :
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★登壇者
株式会社グロップ
グループサービス本部 安全衛生対策課
RSTトレーナー
岡野 秀樹（おかの ひでき）
2008年、株式会社グロップへ入社。山陰地方を担当エリアとして、オフィスマネージャー、営業職として活動。2010年、安全衛生対策課の立ち上げに参加。現在は年間120か所前後の工場、物流センターを巡回、各種安全提案や研修を実施している。
★会社概要
社名：株式会社グロップ
本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3
（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5
代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）
事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他
設立：1975 年 10 月 13 日
企業HP：https://www.grop.co.jp/
★本件に関するお問い合わせ先
株式会社グロップ デジタルセールス 広報担当
e-mail：digital-sales@grop.co.jp