岩手県山田町｜びはんコーポレーションが惣菜製造の新拠点「ツクリオ山田キッチン」を竣工、antwayとの協業で“食のDX”と地域活性を推進

株式会社びはんコーポレーション株式会社びはんコーポレーション

株式会社びはんコーポレーション https://yamadabihan.jp/ （岩手県下閉伊郡山田町 代表取締役 間瀬慶蔵）は、株式会社Antway（アントウェイ） https://antway.co.jp/ （東京都千代田区 代表取締役社長CEO 前島 恵）と業務提携し、惣菜製造の新拠点「ツクリオ山田キッチン」（旧つくりおき.jp山田工場）を竣工。2026年5月1日に竣工式を執り行う。本施設は、デジタル技術を活用した惣菜製造と地域に根ざした現場力を融合した新たな取り組みであり、地域の雇用創出と“食”を通じた山田町の活性化を目指す。この事業では、びはんグループが培ってきた「食の力」を活かし、地域に新たな雇用と価値を生み出し、食と健康をテーマにした新たな付加価値事業を確立する。

「売る」から「つくる」へ──地域の食を支える

「ツクリオ山田キッチン」（旧つくりおき.jp山田工場）

びはんコーポレーションを含むびはんグループでは、これまで、地域密着型のスーパーマーケット事業を中心に、山田町の食を支えてきました。

震災以降、「地域の暮らしを守る存在」としての役割を果たす中で、同社が強く感じてきたのは、これからの時代においては単なる流通ではなく、「価値ある食を生み出す」ことの重要性です。

このたび、竣工した「ツクリオ山田キッチン」は、その考えを具現化する新たな挑戦です。

デジタル×現場力による惣菜製造の高度化

作りたての手料理を専用キッチンから冷凍せずにそのままお届け。温めるだけで、手間をかけずに豊かな食卓が叶います。

ツクリオ山田キッチンでは、デジタル技術を活用した製造オペレーションと、びはんが長年培ってきた現場の知見・品質管理力を融合しています。

これにより、効率性と品質の両立を図りながら、安定的に安全でおいしい惣菜を供給する体制を構築します。

また、業務提携先との連携により、これまでにないスケールとスピードでの製造・供給が可能となり、より多くのお客様へ価値ある食を届けていきます。

山田町の雇用創出と地域経済への波及効果

「ツクリオ山田キッチン」は単に地方における製造拠点ではなく、地域に新たな雇用を生み出す拠点としての役割も担います。

現在、採用は順調に進んでおり、地元人材の活躍の場として地域経済への波及効果が期待されています。

さらに、原材料調達や物流など関連分野への広がりを通じて、山田町全体の産業活性化にも寄与していきます。

竣工式

日時 : 2026年5月1日（金・大安）11:00～［神事開始］

場所 : ツクリオ山田キッチン（岩手県下閉伊郡山田町中央町10番6号）

株式会社びはんコーポレーション代表取締役 間瀬慶蔵

このたび、株式会社びはんコーポレーションは、新たな挑戦として「ツクリオ山田キッチン」の竣工を迎えることとなりました。

震災後、私たちは「地域の食を支える存在」として、日々の商売を続けてまいりました。

その中で強く感じてきたのは、これからの時代においては、単に商品を販売するだけでなく、「価値ある食」を自ら生み出し、届けていくことの重要性です。

本事業は、デジタルを活用した新しい惣菜製造の仕組みと、これまで私たちが培ってきた現場力を掛け合わせることで、より多くのお客様に、安心・安全でおいしい食を届ける取り組みです。

また、本工場の立ち上げにあたり、多くの地域の皆さま、関係者の皆さまのご支援をいただきました。

この場をお借りして、心より感謝申し上げます。

現在、採用も順調に進んでおり、地域に新たな雇用を生み出す場としても、大きな役割を担うと考えております。

私たちはこれからも、山田町を拠点としながら、地域とともに成長し、「食」を通じて、人々の暮らしを支え、社会に価値を提供し続けてまいります。

この新しい挑戦が、山田町にとっての次の一歩となるよう、全力で取り組んでまいります。

びはんコーポレーションについて

びはんは岩手県沿岸の南北のほぼ中心にある山田町でスーパーマーケットを中心に各種事業を営む企業。江戸時代末期にルーツを持ち、昔から変わらぬ地域に根ざした商売を続けている。

びはんのオリジナル商品である「山田の醤油」は、東北では珍しい強い甘味の醤油で地元はもちろん全国に根強いファンを持つ人気商品である。

株式会社びはんコーポレーション

代表取締役 間瀬慶蔵

1991年9月設立

〒028-1332 岩手県下閉伊郡山田町中央町195-5

tel 0193-82-3314

https://yamadabihan.jp/

手料理サブスク「ツクリオ（Tsuklio）」とは

出来立ての手料理を専用キッチンから冷凍せずにそのままお届けする、手料理サブスク。週に一度ご自宅までまとめてお届けするため、毎日の献立や買い出し、調理の手間を大幅に削減します。1,000種類以上のメニューから、管理栄養士が監修した週替わりメニューで、主菜と彩り豊かな副菜を組み合わせてお楽しみいただけます。2020年2月2日に都内の一部エリアで開始後、沖縄を除く46都道府県（※）へ拡大した本サービス。手間をかけずに豊かな食卓を実現する新たな選択肢として、家庭と社会のこれからを形づくります。

※離島など、一部地域を除く

【料金・プラン】

4人前×週3食プラン: 9,990円/週

4人前×週5食プラン: 15,960円/週 1人前798円（5食プランの場合）

2人前×週3食プラン：7,990円/週

※4人前の内訳は、大人2名子供2名です。

※2人前の内訳は、大人2名分になります。

配送予定のメニュー https://www.tsuklio.com/menu

Antwayについて

株式会社Antwayは、ミッション「あらゆる家庭から義務をなくす」を実現するために、日常の選択肢の拡張を通じて、時間と心のゆとりを拡げる自由度の高い体験を国内外問わず届け、豊かな日々の生活を支える存在になることを目指します。さらに、家事の義務にしばられることがない社会を築き、誰もが自分のやりたいことに挑戦し、どのような生き方を選んでも誰もが自分らしく輝ける社会を創出していきます。また、今後も国内外のパートナーと協力し、食の安全・栄養・フードロス削減、地域創生、雇用創出といった社会的課題にも寄与します。

株式会社Antway

代表取締役社長CEO 前島 恵

2018年11月設立

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1丁目8－11 東京YWCA会館8階

事業内容：プロの調理人・管理栄養士による家庭料理のデリバリー事業

https://antway.co.jp/