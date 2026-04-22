アイスクリームの日に向けて、セブン‐イレブンから限定抹茶のアイス3品を4月28日（火）より順次発売！ぷくっとしあわせ「クーリッシュミニシール」のプレゼントキャンペーンも実施

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、5月9日の「アイスクリームの日」を盛り上げるべく、抹茶のアイス3アイテムを4月28日（火）より全国のセブン‐イレブンにて発売いたします。

「アイスクリームの日といえばセブン‐イレブン」と感じていただけるよう、今年は特別なラインアップをご用意しました。抹茶・日本茶カフェのパイオニア「ナナズグリーンティー」と初コラボレーションしたパフェアイス「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」や、また「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」が新登場。さらに、2025年の大阪・関西万博でも提供した「匠茶最中」を、よりおいしくリニューアルして発売します。

国内外の抹茶ブームで茶葉の希少性が高まる中、京都府産宇治抹茶をはじめ、厳選した素材を贅沢に使用。また人気のアイスクーリッシュのミニシールプレゼントキャンペーンを通じて、初夏のアイスシーンを盛り上げます。この時期だけの味わいを、ぜひセブン‐イレブンでご堪能ください。

「アイスクリームの日」の意味・由来とは？

5月9日は「アイスクリームの日」です。日本アイスクリーム協会が、アイスクリームの販売促進を目的に考案しました。

日付は、1964年5月9日に、日本アイスクリーム協会の前身となる東京アイスクリーム協会が記念事業を開催したことが由来。日本初のアイスクリームは、1869年に町田房蔵が横浜の馬車道通りに開いた「氷水屋」で「あいすくりん」という名称でした。初販売の日は、7月とされています。

昨今でも、「アイスクリームの日」にちなんだイベント・キャンペーンが全国各地で開催されています。

アイスクリームの日に向けた、抹茶商品ラインアップ

■セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク

価格：328円（税込354.24円）

発売日：4月28日（火）～順次

販売エリア：全国

メーカー：赤城乳業

※数量限定

京都府産宇治抹茶を100％使用し、抹茶のうま味・苦みとミルクアイスを組み合わせた「抹茶ラテ」のような上品な味わいです。アイス部は抹茶を引き立てる隠し味の塩がコクを深め、黒糖入りの香ばしいコーンが最後まで飽きない「和スイーツ」としての完成度を高めています。

■ナナズグリーンティー 抹茶パフェ

価格：388円（税込419.04円）

発売日：4月28日（火）～順次

販売エリア：全国

メーカー：井村屋

※数量限定

香りと旨みが際立つ「nana’s green tea オリジナルブレンド 抹茶」に北海道産生クリームを合わせた上質な味わいの抹茶アイスをベースに、すっきりとした甘さのつぶあんや抹茶蜜、おもち、クッキークランチなど6種類の素材を重ねています。食べ進めるごとに変化する多彩な食感と、抹茶の深いコクが織りなす重層的な味わいをお楽しみください。

■匠茶最中

価格：348円（税込375.84円）

発売日：4月28日（火）～順次

販売エリア：全国

メーカー：森永製菓

※数量限定

京都府産宇治抹茶の「一番茶(※1)」を使用した贅沢な最中アイスで、新芽ならではの爽やかな香りとうま味が口いっぱいに広がります。

北海道産生クリーム(※2)や沖縄県産和三盆を合わせた上質なアイスと小豆甘納豆使用の餡を、最中で包み込んでいます。最中の内側には、最中の食感を長持ちさせるためのチョコのコーティングを施しています。素材の自然なうま味、苦味、渋み、甘みが調和する至福のハーモニーを奏でます。

※1 宇治抹茶のうち一番茶の占める割合64％

※2 製品中8％

【キャンペーン】ロッテ クーリッシュミニシール プレゼント

実施予定期間：2026年4月30日（木）～ ※景品がなくなり次第終了となります。

キャンペーン内容：

対象となるロッテ「クーリッシュ」を2個ご購入いただいたお客様に、オリジナルの「＃妄想パッケージのぷくっとしあわせ クーリッシュミニシール」を1個プレゼントいたします。

景品：

※画像はイメージです

対象商品：

■ロッテ クーリッシュ バニラ

価格：180円（税込194.40円）

発売中

■ロッテ クーリッシュ 香るマスカット

価格：180円（税込194.40円）

発売中

※組み合わせは自由です。

景品内容：SNSで話題となった「＃妄想パッケージ」デザインのかわいらしいシールとなっています。

配布数量：各店先着30個限定

参加方法：対象商品2個と、売場に設置されているミニシール1個を一緒にレジまでお持ちください。

※一部実施しない店舗もございます。

※店舗の状況に応じて開始が遅れる場合があります。

年間を通して、ご好評いただいているセブンプレミアム商品ラインアップ

■セブンプレミアム ワッフルコーン リッチミルク

価格：228円（税込246.24円）

発売中

販売エリア：全国

メーカー：赤城乳業

■セブンプレミアム ゴールド 金のアイス ワッフルコーン マダガスカルバニラ

価格：348円（税込375.84円）

発売中

販売エリア：全国

メーカー：赤城乳業

■セブンプレミアム ゴールド 金のアイスあずき 最中

価格：298円（税込321.84円）

発売中

販売エリア：全国

メーカー：森永製菓

■セブンプレミアム 練乳の味わい白くま

価格：368円（税込397.44円）

発売中

販売エリア：全国

メーカー：セリア・ロイル

■セブンプレミアム まるで完熟マンゴー

価格：158円（税込170.64円）

発売中

販売エリア：全国

メーカー：アンド栄光

※セブンプレミアム まるでシリーズについてはこちら：

https://7premium.jp/product/pickup/detail?id=321

担当者コメント

昨今の国内外での抹茶トレンドの上昇に対し、原料不足という課題がある中、お客様に「本当においしい抹茶アイス」を届けたいと考え、今回のフェアを企画しました。インバウンド需要で再注目される日本の「和」の魅力を、アイスクリームの日という記念すべき日に、本格的な抹茶アイスを提供いたします。

仕事や家事に追われる忙しい毎日の中、深い抹茶の香りと風味が心をやさしく解きほぐし、「今日はこれを食べるために頑張った」と思えるような、プチ贅沢な時間を過ごしていただけるとうれしいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。