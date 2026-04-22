NEC、グローバル調査会社Frost & Sullivanより「The Company of the Year Recognition in Global Biometric Solutions」受賞

日本電気株式会社

NECは、グローバル調査会社Frost & Sullivan（*1）より生体認証業界において初めて「The Company of the Year Recognition in Global Biometric Solutions」（*2）を受賞し、そのリーダーシップと革新性を認められました。

Frost & Sullivanは、厳格な分析プロセスに基づき各業界で卓越した業績を上げた企業に対し、毎年ベストプラクティス賞を授与しており、NECは最も権威あるThe Company of the Year Recognitionを受賞しました。

今回のGlobal Biometric Solutionsにおいて、Frost & SullivanのアナリストはNECを以下の2つの基準に基づき評価しました（*3）：

- 先見性のある革新性と実績- - ニーズへの対応・メガトレンドを通じた先見的シナリオ・ リーダーシップ・ベストプラクティスの実施・財務実績- 顧客への影響- - 価格/性能の価値・顧客購買体験・顧客所有体験・顧客サービス体験・ブランドエクイティ

Frost & SullivanのセキュリティインダストリーアナリストTara Semon氏は次のように述べています。「NECの成果は、技術的卓越性、倫理的リーダーシップ、顧客中心のイノベーションという稀有な融合を反映しています。マルチモーダル生体認証などの先進的な開発から、自己主権型IDや責任あるAI利用の推進に至るまで、同社は常にグローバル市場の変化するニーズに応えるソリューションを提供してきました。パブリックセーフティ、教育、顧客体験における導入事例は、同社の技術の汎用性と影響力を示しています。研究、倫理、グローバル展開への取り組みにより、NECは生体認証ソリューション業界における卓越性の指標としての地位を確立しています。」

今後は、従来から取り組んでいる物理的な本人確認手段の置き換えやフィジカルセキュリティの領域だけでなく、発展を続けるデジタル社会での新たなユースケースにも適応するソリューションの開発・提供を加速していきます。また、引き続き「NECグループ AIと人権に関するポリシー」(*4)に基づき、プライバシーへの配慮や人権尊重を最優先にAI・生体情報などデータ利活用に取り組んでいきます。

NECは価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」(*5)のもと、業種横断の知見と最先端テクノロジーによりビジネスモデルを変革し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導きます。そのコアテクノロジーである生体認証技術(顔認証、虹彩認証、指紋認証)は、米国政府機関が主催する世界的なベンチマークテストで世界第1位の評価を複数回獲得しています。今後もサービスや機能の拡充などさらなる付加価値の創出とともに、セキュアで安全・安心なサービスの提供を通じて、お客さまの課題解決を目指します。

詳細については、こちら(https://jpn.nec.com/biometrics/evaluation/index.html)をご覧ください。

(*1)

Frost & Sullivan - The Transformational Growth Company(https://www.frost.com/)

(*2)

Frost & Sullivan Best Practices 2026 Recognition Recipients(https://www.frost.com/analytics/best-practices-recognition/2026-recognition-recipients/)

(*3)

レポート原文は英語であり、NECが日本語に翻訳しています。

(*4)

プレスリリース：「NECグループ AIと人権に関するポリシー」を策定

https://jpn.nec.com/press/201904/20190402_01.html

(*5)

「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導き、お客さまを未来へ導く価値創造モデルです。

https://jpn.nec.com/dx/index.html

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC バイオメトリクス・ビジョンAI統括部

E-Mail： dpf-pr@dpf.jp.nec.com