【近鉄百貨店 奈良店】４月29日(水・祝)から５月５日(火・祝)まで「ピーターラビット(TM) イロドリマーケット」を開催！

株式会社近鉄百貨店

株式会社近鉄百貨店奈良店では、2026年4月29日（水・祝）から5月5日（火・祝）まで、3階催会場にて「ピーターラビット(TM) イロドリマーケット」を開催します。

本イベントは新バージョンとして奈良県初開催となるほか、絵本『ジンジャーとピクルスのおはなし』に出てくる雑貨店を再現したような、絵本の世界観が楽しめるフォトスポットも関西では初登場。

会場内にはイベント限定品をはじめ約600点のグッズが大集合いたします。

【開催概要】

会期： 2026年4月29日（水・祝）～5月5日（火・祝）

会場： 近鉄百貨店奈良店 3階 催会場(奈良県奈良市西大寺東町2丁目4-1)

時間： 午前10時～午後7時（※最終日は午後4時閉場）

入場料： 無料

１. ピーターラビット(TM)の「お出迎えフォトスポット」

会場入口では、絵本から飛び出したピーターとベンジャミンがお出迎えします。

※画像はイメージです。

２.会場でしか買えないイベント限定品が登場！

（一例）

※画像はイメージです。キャンディ入り巾着 1,080円

サイズ：タテ１５ｃｍ×ヨコ１３ｃｍ

キャンディ７粒入

※画像はイメージです。撥水ふろしき(全２種) 各2,530円

サイズ：約タテ７０cm×ヨコ７０ｃｍ

【お買いあげプレゼント】

※画像はイメージです。

会期中、会場にて１会計3,000円(税込)以上お買い上げの各日先着100名さまに「オリジナルスクエアポストカード」を１枚、さらに5,000円(税込)以上お買い上げの各日先着30名さまに「オリジナル巾着」を１点プレゼント。

※デザインはイメージです。

※プレゼントはお一人さま１日各１点限り。

※オリジナルスクエアポストカードの絵柄はお選びいただけません。

※レシート合算不可。

※なくなり次第終了。

３. ゴールデンウィーク特別企画「ピーターラビット(TM)がやってくる！」

ピーターラビットと一緒に記念撮影ができるグリーティングイベントを開催いたします。

※画像はイメージです。

日時： ５月４日（月・祝）・５日（火・祝）

時間： 各日(１)午前11時～/(２)午後1時～/(３)午後3時～（各回約20分）

場所： ３階 催会場（参加無料／カメラはご持参ください）

※表示価格には消費税が含まれています。



【ご掲載の場合は、以下クレジットの表記が必要です。】

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BEATRIX POTTER(TM)(C) Frederick Warne & Co.,2026

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